Zoho का बड़ा फैसला: छंटनी से बचने के लिए सैलरी हाइक पर रोक, को-फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने मांगी माफी
बढ़ती एआई लागत के कारण इस साल कर्मचारियों के वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, मार्केटिंग बजट भी घटा. पढ़ें पूरी खबर.
Published : October 13, 2026 at 3:15 PM IST
नई दिल्ली: सॉफ्टवेयर क्षेत्र की प्रमुख कंपनी जोहो (Zoho) ने एआई तकनीकों पर बढ़ते खर्च और सॉफ्टवेयर बाजार में अनिश्चितता के कारण इस वर्ष कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी रोकने का फैसला किया है. जोहो के को-फाउंडर और चीफ साइंटिस्ट श्रीधर वेम्बू ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट के जरिए बड़ा एलान किया है. कंपनी ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण तेजी से बढ़ती लागत और सॉफ्टवेयर मार्केट में छाई अनिश्चितता के चलते इस साल अपने कर्मचारियों की रेगुलर सैलरी बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है.
बढ़ते खर्चों के कारण मार्केटिंग बजट में कटौती
श्रीधर वेम्बू ने अपनी पोस्ट में कंपनी के मौजूदा हालात को बयां करते हुए लिखा, "हमने अपने मार्केटिंग बजट में भारी कटौती की है. इसके साथ ही हमने अपने कर्मचारियों को भी साफ तौर पर बता दिया है कि इस साल हम हमेशा की तरह उनकी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे. मैं कंपनी की तरफ से इस स्थिति को न टाल पाने के लिए बेहद माफी मांगता हूं."
उन्होंने यह भी बताया कि वैश्विक स्तर पर जियोपॉलिटिकल चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं, जिसने सॉफ्टवेयर बिजनेस के आउटलुक को पूरी तरह अनिश्चित बना दिया है.
AI ने बढ़ाई मुसीबत, सर्वर्स की कीमतों में 4 गुना उछाल
कंपनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण आने वाला खर्च है. वेम्बू के मुताबिक, डेटा सेंटर्स के लिए जरूरी सर्वर्स की कीमतों में अचानक चार गुना तक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसके साथ ही मार्केट में AI का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जोहो के खर्चों में भारी उछाल आया है और कंपनी अब इन खर्चों को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.
छंटनी से बचने की कोशिश, 18 महीनों से नई भर्तियों पर रोक
सॉफ्टवेयर जॉब्स के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर करते हुए वेम्बू ने कहा, "आने वाले समय में सॉफ्टवेयर नौकरियों का आउटलुक काफी चिंताजनक है. हम अपनी कंपनी में बड़े पैमाने पर होने वाली छंटनी से बचने के लिए पूरी जी-जान से काम करेंगे." उन्होंने खुलासा किया कि जोहो पिछले 18 महीनों से अपने कर्मचारियों की संख्या को नहीं बढ़ा रहा है, यानी नई भर्तियों पर रोक लगी हुई है.
अगले 3 से 5 साल जोहो के लिए बेहद अहम
जोहो के को-फाउंडर ने कहा कि कंपनी के ज्यादातर कर्मचारी इस मुश्किल परिस्थिति को समझ रहे हैं और वे इसके लिए उनके आभारी हैं. उन्होंने कहा, "हम इस समय खुद को पूरी तरह से नए रूप में ढालने के दौर से गुजर रहे हैं. अगले 3 से 5 साल यह तय करेंगे कि हमारा यह नया प्रयास कितना सफल रहा है. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें."
डॉट-कॉम जैसे बबल्स की पहले ही दे चुके थे चेतावनी
इससे पहले मई के महीने में भी श्रीधर वेम्बू ने दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों की आसमान छूती वैल्यूएशन पर चिंता जताई थी. उन्होंने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर निवेशकों में जो उत्साह है, वह मार्केट में एक बड़ा बबल (गुब्बारा) बना रहा है, जो साल 2000 के डॉट-कॉम क्रैश से भी बड़ा साबित हो सकता है. उन्होंने एनवीडिया, एप्पल, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और माइक्रोन जैसी दिग्गज कंपनियों का उदाहरण देते हुए कहा था कि इनकी मार्केट वैल्यूएशन इनके वास्तविक बिजनेस फंडामेंटल्स से पूरी तरह अलग हो चुकी है.
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