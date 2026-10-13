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Zoho का बड़ा फैसला: छंटनी से बचने के लिए सैलरी हाइक पर रोक, को-फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने मांगी माफी

जोहो के को-फाउंडर और चीफ साइंटिस्ट श्रीधर वेम्बू ( ians )

नई दिल्ली: सॉफ्टवेयर क्षेत्र की प्रमुख कंपनी जोहो (Zoho) ने एआई तकनीकों पर बढ़ते खर्च और सॉफ्टवेयर बाजार में अनिश्चितता के कारण इस वर्ष कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी रोकने का फैसला किया है. जोहो के को-फाउंडर और चीफ साइंटिस्ट श्रीधर वेम्बू ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट के जरिए बड़ा एलान किया है. कंपनी ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण तेजी से बढ़ती लागत और सॉफ्टवेयर मार्केट में छाई अनिश्चितता के चलते इस साल अपने कर्मचारियों की रेगुलर सैलरी बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है.

बढ़ते खर्चों के कारण मार्केटिंग बजट में कटौती

श्रीधर वेम्बू ने अपनी पोस्ट में कंपनी के मौजूदा हालात को बयां करते हुए लिखा, "हमने अपने मार्केटिंग बजट में भारी कटौती की है. इसके साथ ही हमने अपने कर्मचारियों को भी साफ तौर पर बता दिया है कि इस साल हम हमेशा की तरह उनकी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे. मैं कंपनी की तरफ से इस स्थिति को न टाल पाने के लिए बेहद माफी मांगता हूं."

उन्होंने यह भी बताया कि वैश्विक स्तर पर जियोपॉलिटिकल चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं, जिसने सॉफ्टवेयर बिजनेस के आउटलुक को पूरी तरह अनिश्चित बना दिया है. AI ने बढ़ाई मुसीबत, सर्वर्स की कीमतों में 4 गुना उछाल

कंपनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण आने वाला खर्च है. वेम्बू के मुताबिक, डेटा सेंटर्स के लिए जरूरी सर्वर्स की कीमतों में अचानक चार गुना तक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसके साथ ही मार्केट में AI का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जोहो के खर्चों में भारी उछाल आया है और कंपनी अब इन खर्चों को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.