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UPI के नए MDR नियमों पर Zerodha के नितिन कामथ की चेतावनी, ब्रोकर्स पर बढ़ सकता है भारी वित्तीय बोझ

क्यों उठ रहे हैं इस नियम पर सवाल? नितिन कामथ ने स्पष्ट किया कि हालांकि वे यूपीआई पर एमडीआर लगाने के विचार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए ₹300 की ऊपरी सीमा (Cap) बहुत ज्यादा है. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब कोई ग्राहक अपने बैंक खाते से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वह ट्रेड (शेयरों की खरीद-बिक्री) करेगा ही.

हाल ही में NPCI ने घोषणा की है कि 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से ऊपर के मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.4% तक का एमडीआर लगेगा. हालांकि, ग्राहकों के लिए यूपीआई पहले की तरह बिल्कुल मुफ्त रहेगा. स्टॉक ब्रोकर, म्यूचुअल फंड और सिक्योरिटीज से जुड़े पेमेंट्स के लिए एमडीआर की दर 0.02% तय की गई है, जिसकी अधिकतम सीमा (Cap) ₹300 प्रति ट्रांजैक्शन है.

नई दिल्ली: नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा यूपीआई (UPI) ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने के फैसले के बाद स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री की चिंताएं बढ़ गई हैं. देश की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्मों में से एक, ज़ेरोधा के को-फाउंडर नितिन कामथ ने बुधवार को सोशल मीडिया पर इस नए नियमों को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है. कामथ का मानना है कि वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावित एमडीआर स्ट्रक्चर शेयर ब्रोकर्स के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो सकता है.

चूंकि नियम के मुताबिक ब्रोकर्स यह चार्ज ग्राहकों से नहीं वसूल सकते, इसलिए सारा खर्च कंपनियों को खुद उठाना होगा. कामथ ने इसे एक उदाहरण से समझाया: यदि 10,000 ग्राहक किसी महीने में बिना कोई ट्रेड किए ₹2 लाख के 50-50 यूपीआई ट्रांसफर करते हैं, तो ब्रोकरेज फर्म को बिना किसी बिजनेस या रेवेन्यू के लगभग ₹2 करोड़ का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है.

नियमों का चक्रव्यूह और 'फ्री डिलीवरी' पर संकट

कामथ ने सेबी (SEBI) के 'क्वाटरली सेटलमेंट' नियम का भी जिक्र किया, जिसके तहत ब्रोकर्स को ग्राहकों के ट्रेडिंग अकाउंट में पड़े अनयूज़्ड (बिना इस्तेमाल वाले) फंड को हर तिमाही या महीने वापस बैंक खाते में भेजना पड़ता है. इसके बाद अधिकांश ग्राहक उस पैसे को दोबारा ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं, जिसमें से 50% से ज्यादा लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में रेगुलेशन के कारण पैसे के इस रोटेशन पर ब्रोकर्स को हर बार बिना किसी अतिरिक्त कमाई के करोड़ों का एमडीआर चुकाना होगा.

कामथ ने आगाह किया कि ज़ेरोधा वर्तमान में इंट्राडे और एफएंडओ (F&O) से होने वाली कमाई के दम पर ग्राहकों को 'फ्री इक्विटी डिलीवरी' (Free Equity Delivery) की सुविधा देती है. लेकिन अगर हर यूपीआई ट्रांसफर पर ब्रोकर्स को इतना भारी खर्च उठाना पड़ेगा, तो भविष्य में फ्री इन्वेस्टमेंट मॉडल को जारी रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा.

क्या है इसका समाधान?

स्टॉक ब्रोकिंग सेक्टर को इस संकट से बचाने के लिए नितिन कामथ ने एक सुझाव दिया है. उन्होंने कहा कि 0.02% का चार्ज ठीक है, लेकिन प्रति ट्रांजैक्शन ₹300 के कैप को घटाकर ₹5 या ₹10 किया जाना चाहिए. इससे उन ग्राहकों से होने वाले नुकसान पर लगाम लगेगी जो बिना ट्रेड किए बार-बार फंड ट्रांसफर करते हैं.

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