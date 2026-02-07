ETV Bharat / business

अमेरिकी बाजार अब भारतीय किसानों और फार्मा कंपनियों के लिए पूरी तरह 'टैरिफ फ्री': पीयूष गोयल

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ( ians )

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते को भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस समझौते के तहत भारत के कई उत्पादों को अमेरिकी बाजार में शून्य शुल्क (जीरो ड्यूटी) पर प्रवेश मिलेगा. इससे कृषि, दवा उद्योग और उच्च मूल्य वाले विनिर्मित उत्पादों को विशेष लाभ होगा. किसानों के हित सर्वोपरि

मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया कि इस समझौते में किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि भारत के कई कृषि उत्पाद अब अमेरिका में बिना किसी आयात शुल्क के निर्यात किए जा सकेंगे, जबकि बदले में भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है. उन्होंने बताया कि चाय, कॉफी, मसाले, नारियल तेल, कोपरा और वेजिटेबल वैक्स जैसे उत्पादों पर अमेरिका में कोई आयात शुल्क नहीं लगेगा. इसके अलावा केला, आम, अमरूद, पपीता, अनानास, कीवी, एवोकाडो, मशरूम, सब्जियां, अनाज, जौ, बेकरी उत्पाद, कोको उत्पाद, तिल, खसखस और खट्टे फलों के जूस भी शून्य शुल्क पर अमेरिकी बाजार में प्रवेश करेंगे. कृषि क्षेत्र को नई संभावनाएं

गोयल ने कहा कि देशभर में इस बात को लेकर चर्चा है कि भारतीय कृषि उत्पादों के लिए अमेरिकी बाजार अब और अधिक खुल गया है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि यह समझौता किसानों, एमएसएमई, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखता है.