अमेरिकी कॉटन से बने भारतीय कपड़ों पर 'Zero Duty', पीयूष गोयल ने दी निर्यातकों को बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते के तहत भारतीय वस्त्र एवं परिधान निर्यातकों को बड़ी राहत मिल सकती है. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अमेरिकी कपास से तैयार किए गए भारतीय परिधानों को ‘जीरो-रेसिप्रोकल ड्यूटी’ का लाभ मिल सकता है.

मार्च में समझौते की उम्मीद

भारत और अमेरिका के बीच यह अंतरिम व्यापार समझौता मार्च के आसपास हस्ताक्षरित होने की संभावना है. समझौते के तहत भारतीय टेक्सटाइल और परिधान निर्यात पर अमेरिका की ओर से पारस्परिक (रेसिप्रोकल) शुल्क को घटाकर 18 प्रतिशत किया जा सकता है. हालांकि, जो परिधान अमेरिकी कपास से बनाए जाएंगे, उन पर पारस्परिक शुल्क शून्य रहेगा.

प्रभावी शुल्क घटकर 3% के आसपास

मंत्री ने स्पष्ट किया कि ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’ (MFN) शुल्क लागू रहेगा, क्योंकि रियायत केवल पारस्परिक शुल्क हिस्से पर दी जाएगी. ऐसे में अमेरिकी कपास से बने परिधानों पर प्रभावी शुल्क घटकर लगभग 3 प्रतिशत रह जाएगा. इससे भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी.

बांग्लादेश से प्रतिस्पर्धा की चुनौती

गोयल का बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश ने अमेरिका के साथ अपने व्यापार समझौते में अनुकूल शर्तें हासिल की हैं. बांग्लादेश को लगभग 19 प्रतिशत की रियायती पारस्परिक दर और अमेरिकी कपास से बने कुछ रेडीमेड गारमेंट्स पर शून्य शुल्क की सुविधा मिली है.