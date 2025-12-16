ETV Bharat / business

Zepto का IPO प्लान तैयार, सेबी के पास जाएगा ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस

अगले हफ्ते जेप्टो लगभग 500 मिलियन डॉलर के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए फाइल करने की तैयारी कर रही है.

सांकेतिक फोटो (getty image)
Published : December 16, 2025 at 3:20 PM IST

हैदराबाद: अगर आप ग्रोसरी डिलीवरी फर्म जेप्टो लिमिटेड (Zepto Limited) के आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है. क्विक-कॉमर्स सेक्टर की दिग्गज कंपनी जेप्टो अगले हफ्ते की शुरुआत में करीब 500 मिलियन डॉलर (लगभग 4,150 करोड़ रुपये) के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए फाइलिंग करने की तैयारी में है.

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि जेप्टो अपने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) को सेबी के पास जमा करने पर काम कर रही है. इस आईपीओ के लिए कंपनी ने एक्सिस बैंक लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड के साथ-साथ मॉर्गन स्टेनली, HSBC होल्डिंग्स Plc और गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक की भारतीय यूनिट्स को लीड मैनेजर के रूप में चुना है.

सूत्रों के अनुसार, जेप्टो के आईपीओ में फ्रेश इश्यू के साथ-साथ मौजूदा निवेशकों द्वारा सेकेंडरी शेयर बिक्री भी शामिल होने की संभावना है. आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल कंपनी अपने वेयरहाउस नेटवर्क, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिलीवरी क्षमताओं के विस्तार के लिए करेगी.

हालांकि, सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया है कि बातचीत अभी जारी है और आईपीओ के आकार, वैल्यूएशन और टाइमिंग में बदलाव हो सकता है. इस पूरे मामले पर जेप्टो, गोल्डमैन सैक्स और HSBC के प्रतिनिधियों ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, जबकि अन्य बैंकों ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया.

गौरतलब है कि भारत का क्विक-कॉमर्स सेक्टर तेजी से विस्तार कर रहा है. स्टार्टअप कंपनियां किराने और घरेलू सामान की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए घने वेयरहाउस नेटवर्क और तेज़ डिलीवरी फ्लीट खड़ी करने में जुटी हैं. इस सेक्टर में सॉफ्टबैंक ग्रुप और टेमासेक जैसे वैश्विक निवेशकों ने अब तक अरबों डॉलर का निवेश किया है.

वित्तीय स्थिति की बात करें तो *नवंबर 2024 तक जेप्टो के पास करीब 1.4 बिलियन डॉलर (लगभग 12,596 करोड़ रुपये) का कैश बैलेंस था. हालांकि, अक्टूबर 2025 में हुए फंडरेज के बाद यह घटकर 900 मिलियन डॉलर (लगभग 8,097 करोड़ रुपये) रह गया. इसका मतलब है कि कंपनी ने एक साल से भी कम समय में करीब 500 मिलियन डॉलर (लगभग 4,498 करोड़ रुपये) खर्च किए हैं.

विश्लेषकों का मानना है कि अगर जेप्टो का आईपीओ सफल रहता है, तो यह न सिर्फ कंपनी की ग्रोथ को नई रफ्तार देगा, बल्कि भारतीय क्विक-कॉमर्स सेक्टर के लिए भी एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है.

