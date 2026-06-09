ETV Bharat / business

Zepto IPO: जेप्टो ने IPO के लिए जमा किए नए पेपर, ₹8,010 करोड़ के फ्रेश शेयर जारी करेगी कंपनी

Zepto ने IPO के लिए जमा किए नए पेपर ( ani )