11,000 करोड़ जुटाने की तैयारी, Zepto ने चुपचाप सेबी में जमा किया IPO ड्राफ्ट

हैदराबाद: क्विक कॉमर्स सेक्टर की प्रमुख कंपनी जेप्टो (Zepto) ने अपने प्रस्तावित आईपीओ के लिए कॉन्फिडेंशियल रूट के जरिए ड्राफ्ट डॉक्युमेंट्स कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी और शेयर बाजारों के पास जमा कर दिए हैं. कंपनी का लक्ष्य इस आईपीओ के माध्यम से करीब 11,000 करोड़ रुपये जुटाने का है. जेप्टो की योजना अगले साल शेयर बाजार में लिस्ट होने की है.

कॉन्फिडेंशियल प्री-फाइलिंग रूट कंपनियों को यह सुविधा देता है कि वे अंतिम लिस्टिंग फैसले तक अपने बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल आंकड़े और जोखिमों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी को सार्वजनिक किए बिना नियामकीय मंजूरी प्रक्रिया पूरी कर सकें. बाजार की स्थिति अनुकूल न होने पर कंपनी ड्राफ्ट वापस भी ले सकती है.

स्टैंडर्ड DRHP से अलग प्रक्रिया

स्टैंडर्ड DRHP फाइलिंग के बाद दस्तावेज सार्वजनिक हो जाते हैं, जबकि कॉन्फिडेंशियल रूट में गोपनीयता बनी रहती है. यह तरीका खास तौर पर उन कंपनियों के लिए फायदेमंद माना जाता है, जिनका बिजनेस मॉडल तेजी से बढ़ते और प्रतिस्पर्धी सेक्टर से जुड़ा होता है.

पहले से लिस्टेड हैं बड़े कॉम्पिटीटर्स

जेप्टो के प्रमुख प्रतिद्वंद्वी जोमैटो और स्विगी पहले ही शेयर बाजार में लिस्ट हो चुके हैं. जोमैटो की पैरेंट कंपनी इटर्नल जुलाई 2021 में लिस्ट हुई थी और उसका 9,375 करोड़ रुपये का आईपीओ 38.25 गुना सब्सक्राइब हुआ था. वहीं, स्विगी नवंबर 2024 में लिस्ट हुई थी, जिसका 11,327.43 करोड़ रुपये का पब्लिक इश्यू 3.59 गुना भरा गया था.