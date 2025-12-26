ETV Bharat / business

Yearender 2025: उतार-चढ़ाव के बीच भारतीय शेयर बाजार ने दिखाई मजबूती, बनाए नए रिकॉर्ड

2025 में शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव और विदेशी बिकवाली के बावजूद घरेलू निवेशकों और नीतिगत समर्थन ने बाजार को मजबूती दी.

सांकेतिक फोटो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 26, 2025 at 9:51 AM IST

4 Min Read
हैदराबाद: 2025 भारतीय शेयर बाजार के लिए काफी अस्थिर साल रहा. इस साल बाजार ने कई बड़े उतार-चढ़ाव देखे, जिसमें विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली, वैश्विक अस्थिरता और घरेलू नीतिगत फैसले शामिल थे. बावजूद इसके, Sensex और Nifty साल के अंत में मजबूती के साथ बंद हुए.

जून 4: Sensex की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट
4 जून को भारतीय शेयर बाजार ने इतिहास रचा. Sensex एक दिन में 5,931 अंक (लगभग 8.5%) गिर गया और Nifty 6.5% नीचे आया. विदेशी निवेशकों की मिड और स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली ने बाजार में पैनिक पैदा कर दिया. यह गिरावट 2004 के बाद की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट मानी गई. निवेशकों के बीच डर का माहौल देखा गया.

2025 के सबसे बड़े शेयर बाजार झटके
2025 के सबसे बड़े शेयर बाजार झटके (ETV Bharat)

सितंबर 2024 से मार्च 2025: लंबी मंदी
सितंबर 2024 के पीक से मार्च 2025 तक बाजार में लंबी गिरावट रही. Sensex लगभग 11.79% गिरा, और Nifty 50 13% नीचे आया. इस दौरान विदेशी निवेशकों (FIIs) ने लगभग ₹2.18 लाख करोड़ की भारी निकासी की. घरेलू म्यूचुअल फंड ने बिकवाली का कुछ हिस्सा अवशोषित किया, लेकिन गिरावट लंबे समय तक बनी रही. इस समय निवेशकों में डर और अनिश्चितता का माहौल बना रहा.

26 अगस्त फ्लैश क्रैश: Nifty 24,750 से नीचे
26 अगस्त को बाजार ने एक और तेज़ गिरावट देखी. Sensex लगभग 800 अंक गिरकर 80,854 पर बंद हुआ, और Nifty 24,750 के महत्वपूर्ण समर्थन स्तर से नीचे चला गया. मिड और स्मॉल कैप शेयरों में 3-5% की गिरावट आई. वैश्विक अस्थिरता और FII बिकवाली ने निवेशकों के बीच पैनिक बढ़ा दिया.

FIIs बिकवाली, DIIs खरीदारी की कहान
2025 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से रिकॉर्ड ₹2.18 लाख करोड़ की निकासी की. वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने लगभग ₹3.5 लाख करोड़ की खरीदारी की. इस tug-of-war ने सालभर बाजार की दिशा तय की.

FII बनाम DII – 2025 की सबसे बड़ी लड़ाई (ETV Bharat)

जुलाई में बजट रैली: Nifty 15%, Sensex 12% ऊपर
संयुक्त बजट 2025 ने बाजार में उम्मीद और तेजी दोनों लाई. बुनियादी ढांचे और कर राहत से जुड़े कदमों की वजह से Nifty 15% और Sensex 12% ऊपर गए. PSU बैंक शेयरों में लगभग 25% की बढ़त हुई, जबकि रक्षा क्षेत्र के शेयरों ने 30% की तेजी दिखाई. इस रैली का नेतृत्व घरेलू निवेशकों ने किया.

अक्टूबर में RBI की अप्रत्याशित दर कटौती
अक्टूबर में RBI ने रेपो दर में 50 बेसिस प्वाइंट की कटौती की. इसके बाद Nifty 4.2% और Bank Nifty 8.5% ऊपर गए. रियल्टी और ऑटो जैसे रेट-सेंसिटिव सेक्टरों में 10-12% की तेजी आई. बॉन्ड यील्ड में गिरावट ने बाजार में और सुधार लाया.

नवंबर में FIIs की वापसी
लगातार सात महीने बिकवाली के बाद FIIs ने नवंबर में लगभग ₹45,000 करोड़ की खरीदारी की. मिड और स्मॉल कैप सूचकांक में 5-7% की तेजी देखी गई. घरेलू म्यूचुअल फंड ने भी ₹25,000 करोड़ की खरीदारी की. कुल मार्केट कैप में केवल कुछ दिनों में लगभग ₹15 लाख करोड़ का इजाफा हुआ.

PSU बैंकिंग संकट: जुलाई से अक्टूबर
PSU बैंक शेयर जुलाई पीक से अक्टूबर तक दबाव में रहे और लगभग 25% नीचे गए. SBI, PNB और अन्य सार्वजनिक बैंकों के शेयर कमजोर रहे, जबकि निजी बैंक बेहतर प्रदर्शन करते रहे. Bank Nifty PSU इंडेक्स 5,200 के समर्थन स्तर* से नीचे चला गया.

रैली और साल का फाइनल स्कोर
रैली और साल का फाइनल स्कोर (ETV Bharat)

नवंबर- दिसंबर रैली: IT शेयरों का योगदान
नवंबर के अंत से बाजार में तेजी आई. Sensex ने लगभग 5,000 अंक की बढ़त दर्ज की, और Nifty 8% ऊपर आया. IT शेयरों ने रैली का नेतृत्व किया, खासकर TCS और Infosys ने मिलकर ₹60,000 करोड़ का मार्केट कैप बढ़ाया. SIP inflows ने भी रिकॉर्ड ₹25,000 करोड़ मासिक निवेश को छूआ.

2025 का समापन: सालाना लाभ
कई 20% से अधिक की गिरावटों के बावजूद, Nifty 50 ने साल के अंत में 12% की बढ़त दर्ज की. मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांक क्रमशः 18% और 22% ऊपर रहे. घरेलू निवेशकों की खरीदारी और म्यूचुअल फंड inflows ने बाजार को मजबूती दी. FIIs ने कुल मिलाकर ₹1.5 लाख करोड़ की बिकवाली की, लेकिन बाजार सकारात्मक रूप से बंद हुआ.

2025 भारतीय शेयर बाजार के लिए चुनौतियों और अवसरों से भरा साल रहा. विदेशी बिकवाली और वैश्विक अस्थिरता के बावजूद घरेलू निवेशकों और नीतिगत समर्थन ने बाजार को मजबूती के साथ साल के अंत तक बनाए रखा. यह साल निवेशकों को सीख और नए अवसर दोनों देने वाला साबित हुआ.

