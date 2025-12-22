ETV Bharat / business

Yearender 2025: अनिश्चितताओं को पछाड़कर भारतीय अर्थव्यवस्था ने दिखाई दमदार चाल

भारत 2025-26 में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, पूरे वर्ष की वास्तविक GDP 7.3% बढ़ा, मुद्रास्फीति कम रही, स्टार्टअप्स और FDI रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे.

Year ender 2025
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 22, 2025 at 9:14 AM IST

मुंबई : 2025-26 का वित्तीय वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ. नीति सुधारों, वैश्विक व्यापार और घरेलू निवेश के सम्मिलित प्रभाव ने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. इस साल की शुरुआत से ही संकेत मिलने शुरू हो गए थे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2025 को बजट पेश करते हुए कुल प्राप्तियों को 34.96 लाख करोड़ रुपये और व्यय को 50.65 लाख करोड़ रुपये बताया था. राजकोषीय घाटा GDP का 4.4% तय हुआ. पूंजीगत व्यय 11.21 लाख करोड़ रुपये (3.1% GDP) रखा गया, जो बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण था.

GST 2.0 और श्रम सुधारों से बढ़ा आर्थिक विश्वास
22 सितंबर, 2025 को सरकार ने GST 2.0 सुधार लागू किए. इसमें दो-स्तरीय दरें 5% और 18% लागू हुईं, विशेष रूप से कृषि, स्वास्थ्य और श्रम-सघन उद्योगों में दरों में कटौती की गई. इससे आम जनता और MSMEs को राहत मिली और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई.

21 नवंबर, 2025 को चार नए श्रम कोड लागू किए गए. इसमें वेतन, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा में सुधार किया गया. श्रम मंत्री डॉ. मंसुख मांडविया ने इसे “हर मजदूर के लिए गरिमा की गारंटी” बताया.

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति

मौद्रिक नीतियों और RBI के कदम
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वर्ष के दौरान रेपो दर में लगातार कटौती की. फरवरी 2025 में दर 6.50% से घटाकर 6.25% और अप्रैल में 6% की गई. अगस्त MPC में दरें 5.5% पर स्थिर रहीं. दिसंबर में 5.25% तक कटौती हुई. यह कदम उधार, निवेश और खपत को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया.

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर 2025 में 0.3% रही, जो 2011-12 आधार श्रृंखला में सबसे कम थी. खाद्य और पेय श्रेणी में लगातार डिफ्लेशन देखा गया, विशेषकर प्याज, टमाटर और आलू की कीमतों में गिरावट (प्याज 53% गिरा, ₹25–26 प्रति किलो) ने थाली की लागत घटाई.

वैश्विक व्यापार और अमेरिकी टैरिफ युद्ध
अप्रैल 2025 में अमेरिका ने भारत पर 26% आयात शुल्क लगाया, बाद में 25% पर स्थिर किया. अगस्त में कुल 50% तक बढ़ गया, हालांकि फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा को छूट दी गई. इसके बावजूद भारत के निर्यात में 15.52% की वृद्धि, यानी नवंबर 2025 में 73.99 बिलियन डॉलर, दर्ज हुई.

Etv Bharat
भारत के निर्यात में 15.52% की वृद्धि, नवंबर 2025 में 73.99 बिलियन डॉलर, दर्ज हुई. (Etv Bharat)

स्टॉक मार्केट का प्रदर्शन
बीएसई सेंसेक्स ने वर्षभर उच्चतम 82429.9 अंक (12 मई) और न्यूनतम 71,449.94 अंक तक उतार-चढ़ाव देखा. निफ्टी ने भी 12 मई को 24,924.7 अंक दर्ज किए. प्रमुख लाभों में 12 मई और 15 अप्रैल शामिल हैं, जबकि सबसे बड़े नुकसान की तिथि 7 अप्रैल (SENSEX -2226 अंक, NIFTY -742 अंक) रही.

मजबूत घरेलू खपत और GDP वृद्धि
प्राइवेट उपभोक्ता खर्च (GDP का 57%) जुलाई-सितंबर 2025 में 7.9% बढ़ा. Q2 (जुलाई-सितंबर) में GDP वृद्धि 8.2% रही, जो RBI के 6.8% अनुमान से बेहतर था. पूरे वर्ष की वास्तविक GDP वृद्धि का अनुमान 7.3% किया गया.

मजबूत घरेलू खपत और GDP वृद्धि
मजबूत घरेलू खपत और GDP वृद्धि (Etv Bharat)

कृषि और सहायक क्षेत्र में विकास 3.5% रहा. खरीफ फसल उत्पादन 2.3% बढ़ा. खाद्य और पेय में डिफ्लेशन ने मुद्रास्फीति नियंत्रण में मदद की.

स्टार्टअप्स और उद्योग में ऐतिहासिक वृद्धि
भारत अब दो लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स का घर बन चुका है. 2025 में 44,000 नए स्टार्टअप्स जुड़े, जो सबसे उच्च वार्षिक वृद्धि है. टेस्ला ने जुलाई 2025 में मुंबई में पहली शोरूम खोली. इसके अलावा 20 अंतरराष्ट्रीय ब्रांड भारत में उतरे, जिसमें फैशन, सौंदर्य और खेल उत्पाद शामिल हैं.

अंतरराष्ट्रीय ब्रांड और निवेश
अंतरराष्ट्रीय ब्रांड और निवेश

FDI और निवेश
FY 2025-26 की पहली छमाही में FDI प्रवाह 50.36 बिलियन डॉलर, साल-दर-साल 16% वृद्धि, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा. हालांकि, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने ₹1.5 लाख करोड़ से अधिक का शेयर बेचा, जिससे कुछ उतार-चढ़ाव मार्केट में देखे गए.

वैश्विक और घरेलू उपलब्धियां
भारत IMF के अनुमान के अनुसार दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया. नाममात्र GDP 4,187 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जापान को पीछे छोड़ते हुए.

साल भर में J.P. मॉर्गन भारत सम्मेलन और 10वीं ग्लोबल इकोनॉमिक समिट जैसे आयोजन हुए, जिन्होंने निवेशकों, नीति निर्माताओं और व्यापारियों को भारत की 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की योजना से अवगत कराया.

Etv Bharat
2025 में 44,000 नए स्टार्टअप्स जुड़े, (Etv Bharat)

2025-26 का वर्ष भारत के लिए नीतिगत सुधार, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, स्टार्टअप्स और निवेश में अभूतपूर्व वृद्धि का साल साबित हुआ. हालांकि वैश्विक व्यापार तनाव और FII आउटफ्लो जैसी चुनौतियां थीं, स्थिर नीतियां, मजबूत घरेलू खपत, निर्यात प्रतिस्पर्धा और नवाचार ने अर्थव्यवस्था को संतुलित और प्रगतिशील बनाए रखा.

इस साल के अनुभव ने स्पष्ट किया कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी जगह मजबूत कर रहा है, और आने वाले वर्षों में $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में दृढ़ता से अग्रसर है.

संपादक की पसंद

