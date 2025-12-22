ETV Bharat / business

Yearender 2025: अनिश्चितताओं को पछाड़कर भारतीय अर्थव्यवस्था ने दिखाई दमदार चाल

Year ender 2025 ( Etv Bharat )

मुंबई : 2025-26 का वित्तीय वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ. नीति सुधारों, वैश्विक व्यापार और घरेलू निवेश के सम्मिलित प्रभाव ने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. इस साल की शुरुआत से ही संकेत मिलने शुरू हो गए थे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2025 को बजट पेश करते हुए कुल प्राप्तियों को 34.96 लाख करोड़ रुपये और व्यय को 50.65 लाख करोड़ रुपये बताया था. राजकोषीय घाटा GDP का 4.4% तय हुआ. पूंजीगत व्यय 11.21 लाख करोड़ रुपये (3.1% GDP) रखा गया, जो बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण था. GST 2.0 और श्रम सुधारों से बढ़ा आर्थिक विश्वास

22 सितंबर, 2025 को सरकार ने GST 2.0 सुधार लागू किए. इसमें दो-स्तरीय दरें 5% और 18% लागू हुईं, विशेष रूप से कृषि, स्वास्थ्य और श्रम-सघन उद्योगों में दरों में कटौती की गई. इससे आम जनता और MSMEs को राहत मिली और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई. 21 नवंबर, 2025 को चार नए श्रम कोड लागू किए गए. इसमें वेतन, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा में सुधार किया गया. श्रम मंत्री डॉ. मंसुख मांडविया ने इसे “हर मजदूर के लिए गरिमा की गारंटी” बताया. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति (Etv Bharat) मौद्रिक नीतियों और RBI के कदम

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वर्ष के दौरान रेपो दर में लगातार कटौती की. फरवरी 2025 में दर 6.50% से घटाकर 6.25% और अप्रैल में 6% की गई. अगस्त MPC में दरें 5.5% पर स्थिर रहीं. दिसंबर में 5.25% तक कटौती हुई. यह कदम उधार, निवेश और खपत को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति अक्टूबर 2025 में 0.3% रही, जो 2011-12 आधार श्रृंखला में सबसे कम थी. खाद्य और पेय श्रेणी में लगातार डिफ्लेशन देखा गया, विशेषकर प्याज, टमाटर और आलू की कीमतों में गिरावट (प्याज 53% गिरा, ₹25–26 प्रति किलो) ने थाली की लागत घटाई. वैश्विक व्यापार और अमेरिकी टैरिफ युद्ध

अप्रैल 2025 में अमेरिका ने भारत पर 26% आयात शुल्क लगाया, बाद में 25% पर स्थिर किया. अगस्त में कुल 50% तक बढ़ गया, हालांकि फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा को छूट दी गई. इसके बावजूद भारत के निर्यात में 15.52% की वृद्धि, यानी नवंबर 2025 में 73.99 बिलियन डॉलर, दर्ज हुई. भारत के निर्यात में 15.52% की वृद्धि, नवंबर 2025 में 73.99 बिलियन डॉलर, दर्ज हुई. (Etv Bharat)