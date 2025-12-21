ETV Bharat / business

Yearender 2025: जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स तक में राहत ही राहत, मिडिल क्लास के लिए खास रहा ये साल

हैदराबाद : साल 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था और आम जनता, खासकर मिडिल क्लास के लिए राहत भरा साबित हुआ. इस साल केंद्र सरकार, RBI और वित्तीय संस्थानों ने कई ऐसे नियमों में बदलाव किए, जिनका सीधा असर लोगों की बचत, खर्च और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर पड़ा. बैंकिंग सुविधाओं से लेकर टैक्स स्लैब, पेंशन, GST और डिजिटल सेवाओं तक—हर स्तर पर आम आदमी को फायदा मिला.

जीरो बैलेंस अकाउंट पर बड़ी राहत

RBI ने 2025 में जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट धारकों को बड़ी सौगात दी. अब ऐसे खातों पर UPI, IMPS, NEFT और RTGS जैसी डिजिटल पेमेंट सुविधाएं पूरी तरह मुफ्त कर दी गई हैं. इसके साथ ही ATM कार्ड पर कोई सालाना चार्ज नहीं लगेगा. इससे खासतौर पर कम आय वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों के खाताधारकों की जेब पर बोझ कम हुआ है.

अब बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनी का विकल्प

इस साल बैंकिंग नियमों में एक अहम बदलाव यह भी हुआ कि खाताधारक अब एक नहीं, बल्कि चार नॉमिनी बना सकते हैं. साथ ही यह तय कर सकते हैं कि किस नॉमिनी को कितनी राशि मिलेगी. इससे पारिवारिक वित्तीय सुरक्षा और उत्तराधिकार से जुड़े विवादों में कमी आने की उम्मीद है. अकाउंटधारक अपने बैंक खातों के लिए अधिक से अधिक चार लोगों को नामांकित व्यक्ति(नॉमिनी) कर सकेगा, पहले इसकी सीमा दो ही थी.

साल 2025 में टैक्स छूट, GST सरलीकरण से मिडिल क्लास को बड़ी आर्थिक राहत मिली (ETV Bharat)

मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज कराना अनिवार्य

नए नियमों के मुताबिक बैंकों को अब नामांकित व्यक्ति का मोबाइल फोन के साथ ही उसका ईमेल आईडी भी दर्ज करना अनिवार्य होगा. इस परिवर्तन से बैंक के खाताधारकों के रुपये की सुरक्षा के साथ ही किसी भी तरह की इमरजेंसी में त्वरित दावा निपटान को सुगमता पूर्वक लागू किया जा सकेगा.

आधार अपडेट हुआ आसान

आधार कार्ड से जुड़े नियमों को भी सरल बनाया गया. अब कई जानकारियां घर बैठे ऑनलाइन अपडेट की जा सकती हैं. बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट को एक साल तक पूरी तरह मुफ्त कर दिया गया है, जिससे अभिभावकों को राहत मिली है.

UPS पेंशन योजना लागू

1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की गई. इसके तहत यदि कोई सरकारी कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी करता है, तो उसे अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा. यह योजना सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को ज्यादा सुरक्षित बनाती है. एनपीएस को फॉलो करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी भी यूपीएस में जा सकते हैं. यूनिफाइड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) और एनपीएस का मिश्रण है, जहां कर्मचारी को सुनिश्चित पेंशन मिलेगी. केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की शुरुआत की थी. इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया. इससे 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है. वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं. हालांकि, एक बार यूपीएस चुनने के बाद, निर्णय को उलटा नहीं किया जा सकता है. कम से कम 10 साल की सेवा वाले कर्मचारी एक निश्चित पेंशन के लिए पात्र हैं, जबकि 25+ साल वाले लोगों को उनके मूल वेतन का एक फीसदी मिलता है.