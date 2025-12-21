ETV Bharat / business

Yearender 2025: जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स तक में राहत ही राहत, मिडिल क्लास के लिए खास रहा ये साल

साल 2025 में टैक्स छूट, GST सरलीकरण, बैंकिंग सुविधाएं, UPS पेंशन और डिजिटल सुधारों से मिडिल क्लास को बड़ी आर्थिक राहत मिली.

Year ender 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 21, 2025

हैदराबाद : साल 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था और आम जनता, खासकर मिडिल क्लास के लिए राहत भरा साबित हुआ. इस साल केंद्र सरकार, RBI और वित्तीय संस्थानों ने कई ऐसे नियमों में बदलाव किए, जिनका सीधा असर लोगों की बचत, खर्च और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर पड़ा. बैंकिंग सुविधाओं से लेकर टैक्स स्लैब, पेंशन, GST और डिजिटल सेवाओं तक—हर स्तर पर आम आदमी को फायदा मिला.

जीरो बैलेंस अकाउंट पर बड़ी राहत

RBI ने 2025 में जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट धारकों को बड़ी सौगात दी. अब ऐसे खातों पर UPI, IMPS, NEFT और RTGS जैसी डिजिटल पेमेंट सुविधाएं पूरी तरह मुफ्त कर दी गई हैं. इसके साथ ही ATM कार्ड पर कोई सालाना चार्ज नहीं लगेगा. इससे खासतौर पर कम आय वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों के खाताधारकों की जेब पर बोझ कम हुआ है.

अब बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनी का विकल्प
इस साल बैंकिंग नियमों में एक अहम बदलाव यह भी हुआ कि खाताधारक अब एक नहीं, बल्कि चार नॉमिनी बना सकते हैं. साथ ही यह तय कर सकते हैं कि किस नॉमिनी को कितनी राशि मिलेगी. इससे पारिवारिक वित्तीय सुरक्षा और उत्तराधिकार से जुड़े विवादों में कमी आने की उम्मीद है. अकाउंटधारक अपने बैंक खातों के लिए अधिक से अधिक चार लोगों को नामांकित व्यक्ति(नॉमिनी) कर सकेगा, पहले इसकी सीमा दो ही थी.

साल 2025 में टैक्स छूट, GST सरलीकरण से मिडिल क्लास को बड़ी आर्थिक राहत मिली (ETV Bharat)

मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज कराना अनिवार्य
नए नियमों के मुताबिक बैंकों को अब नामांकित व्यक्ति का मोबाइल फोन के साथ ही उसका ईमेल आईडी भी दर्ज करना अनिवार्य होगा. इस परिवर्तन से बैंक के खाताधारकों के रुपये की सुरक्षा के साथ ही किसी भी तरह की इमरजेंसी में त्वरित दावा निपटान को सुगमता पूर्वक लागू किया जा सकेगा.

आधार अपडेट हुआ आसान
आधार कार्ड से जुड़े नियमों को भी सरल बनाया गया. अब कई जानकारियां घर बैठे ऑनलाइन अपडेट की जा सकती हैं. बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट को एक साल तक पूरी तरह मुफ्त कर दिया गया है, जिससे अभिभावकों को राहत मिली है.

UPS पेंशन योजना लागू
1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की गई. इसके तहत यदि कोई सरकारी कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी करता है, तो उसे अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा. यह योजना सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को ज्यादा सुरक्षित बनाती है. एनपीएस को फॉलो करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी भी यूपीएस में जा सकते हैं. यूनिफाइड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) और एनपीएस का मिश्रण है, जहां कर्मचारी को सुनिश्चित पेंशन मिलेगी. केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2024 को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की शुरुआत की थी. इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया. इससे 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है. वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं. हालांकि, एक बार यूपीएस चुनने के बाद, निर्णय को उलटा नहीं किया जा सकता है. कम से कम 10 साल की सेवा वाले कर्मचारी एक निश्चित पेंशन के लिए पात्र हैं, जबकि 25+ साल वाले लोगों को उनके मूल वेतन का एक फीसदी मिलता है.

इनकम टैक्स स्लैब में ऐतिहासिक बदलाव
2025 का सबसे बड़ा ऐलान इनकम टैक्स को लेकर रहा. नए टैक्स स्लैब के तहत अब सालाना 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा. इससे मिडिल क्लास की बचत बढ़ी और खर्च करने की क्षमता में इजाफा हुआ. नई टैक्स व्यवस्था चुनने वाले व्यक्तियों के लिए टैक्स फ्री आय की सीमा सात लाख रुपये से बढ़ाकर बारह लाख रुपये कर दी गई. वित्त विधेयक 2025 के अनुसार बारह लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को अब इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है. रेट रिस्ट्रक्चरिंग के अनुसार, चार लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं, चार से आठ लाख तक पांच फीसदी, आठ से 12 लाख तक 10 फीसदी और फिर 15 फीसदी लागू है.

GST में बदलाव से महंगाई पर असर
GST में बदलाव से महंगाई पर असर, UPS पेंशन योजना लागू (ETV Bharat)

GST में बदलाव से महंगाई पर असर
सितंबर 2025 में GST ढांचे को सरल किया गया. अब देश में मुख्य रूप से दो GST स्लैब—5% और 18%—रहेंगे. बहुत लक्जरी या हानिकारक उत्पादों पर 40% तक GST लगाया गया है. इससे रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें सस्ती हुईं.

डेयरी सेक्टर को राहत
सरकार ने दूध और पनीर (ब्रांडेड व अनब्रांडेड) को जीएसटी से मुक्त किया. घी और मक्खन जैसे उत्पादों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया. लोहे, स्टील और एल्युमिनियम से बने दूध के कैन पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया.

खाद्य प्रसंस्करण और घरेलू वस्तुएं
सरकार ने चीज, नमकीन, पास्ता, जेली, जूस ड्रिंक, भुजिया और यीस्ट जैसी वस्तुओं पर जीएसटी को 5% कर दिया. चॉकलेट, कॉर्नफ्लेक्स, आइसक्रीम, पेस्ट्री, केक, बिस्कुट और कॉफी पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया.

कृषि उपकरण और उर्वरक, टिकाऊ खेती को बढ़ावा
1800 सीसी तक की क्षमता वाले ट्रैक्टर पर जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया. साथ ही टायर, ट्यूब, हाइड्रोलिक पंप और अन्य पुर्जों पर भी टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया. इसके अलावा अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे प्रमुख उर्वरक इनपुट पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है. 12 बायोपेस्टिसाइड्स और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया.

परिवहन क्षेत्र
वाणिज्यिक ट्रक और डिलीवरी वैन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया.

सीनियर सिटीजन और बैंकिंग सुधार
सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज पर TDS की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई. वहीं, चेक क्लियरेंस सिस्टम में सुधार के बाद अब एक ही दिन में खाते में पैसे जमा हो जाते हैं.

कुल मिलाकर, साल 2025 को आम जनता के लिए “आर्थिक राहत का साल” कहा जा सकता है, जिसने मिडिल क्लास की जेब और भविष्य—दोनों को मजबूत किया.

