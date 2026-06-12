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'कमजोर हुआ WTO', अब अपनी शर्तों पर दुनिया से बात कर रहा भारत: पीयूष गोयल

नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक व्यापार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि वर्तमान समय में विश्व व्यापार संगठन (WTO) एक मंच के रूप में बहुत प्रभावी नहीं रह गया है, जिसके कारण देशों को अब ज्यादातर द्विपक्षीय स्तर पर कदम उठाने पड़ रहे हैं. हालांकि, उन्होंने यह भरोसा भी जताया कि वैश्विक व्यापार अभी भी डब्ल्यूटीओ के नियमों के दायरे में चल रहा है और भारत बढ़ते संरक्षणवाद के बीच भी दुनिया के साथ अपनी साझेदारी बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

'इंडिया ग्लोबल इनोवेशन कनेक्ट' में दिया बयान'

इंडिया ग्लोबल इनोवेशन कनेक्ट' (IGIC) के पांचवें वार्षिक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने यह बातें कहीं. विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते संरक्षणवाद और वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए गोयल ने कहा, "आज भारत जब भी किसी देश के साथ व्यापारिक बातचीत करता है, तो वह एक मजबूत स्थिति से काम करता है. हम आपसी मतभेदों को दोस्ती और सहयोग की भावना के साथ सुलझाने में सक्षम हैं."

घरेलू उद्योगों की सुरक्षा और निष्पक्ष व्यापार

पीयूष गोयल ने स्वीकार किया कि दुनिया के कई बड़े देश अपने स्थानीय उद्योगों को बचाने के लिए सुरक्षात्मक नीतियां अपना रहे हैं. उन्होंने यूरोपीय संघ (EU), अमेरिका और ब्रिटेन का उदाहरण दिया, जो अपने घरेलू स्टील उद्योग को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने का प्रयास कर रहे हैं. गोयल ने साफ किया कि भारत भी इससे अलग नहीं है और जब भी जरूरत होती है, देश अपनी अर्थव्यवस्था को अनुचित व्यापार प्रथाओं और बाहरी देशों की गलत नीतियों से बचाने के लिए जरूरी कदम उठाता है.