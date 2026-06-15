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थोक महंगाई ने लगाया तगड़ा झटका! मई में 9.68% पर पहुंचा आंकड़ा, जानें जेब पर क्या होगा असर

नई दिल्ली: भारत सरकार ने देश में थोक महंगाई को मापने के तरीके में एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव किया है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले विभाग 'DPIIT' ने मई 2026 के लिए थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के नए आंकड़े जारी किए हैं. सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, मई 2026 में देश की सालाना थोक महंगाई दर बढ़कर 9.68% पर पहुंच गई है. इससे ठीक एक महीने पहले, यानी अप्रैल 2026 में यह आंकड़ा 8.26% दर्ज किया गया था.

ईंधन और बिजली ने बढ़ाई चिंता

इस महीने महंगाई बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ईंधन, बिजली और खनिज तेल की कीमतों में आई भारी तेजी है. आंकड़ों के मुताबिक, इस समय देश में 'ईंधन और बिजली' समूह की महंगाई दर सबसे ज्यादा 30.33% पर पहुंच गई है. इसके अलावा विनिर्मित उत्पाद की महंगाई 7.48% और खाने-पीने की चीजों का खाद्य सूचकांक 4.49% दर्ज किया गया है. प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई दर भी 4.99% रही है.

महंगाई नापने का बदला तरीका

सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बदलते स्वरूप को देखते हुए महंगाई नापने की सीरीज में बड़े बदलाव किए हैं. अब महंगाई का आकलन करने के लिए आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया गया है.

इस नई सीरीज की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं

सामानों की संख्या बढ़ी: थोक बाजार की बास्केट में वस्तुओं की कुल संख्या को 697 से बढ़ाकर अब 957 कर दिया गया है.