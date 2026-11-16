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WPI inflation October Data: अक्टूबर में थोक महंगाई बढ़कर 12.29% पर पहुंची, फ्यूल-बिजली 32.84% महंगी

थोक महंगाई का अक्टूबर डेटा (सांकेतिक फोटो) ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: आम आदमी को महंगाई से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. फ्यूल और बिजली, खाद्य पदार्थों, खनिजों और गैर-खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से थोक महंगाई अक्टूबर में बढ़कर 12.29 प्रतिशत हो गई. सितंबर में यह 11.39 प्रतिशत थी. यानी एक ही महीने में थोक महंगाई में करीब 1 फीसदी की तेज उछाल आई है.

पिछले हफ्ते जारी आंकड़ों के अनुसार, कंज्युमर प्राइस इंडेक्स (CPI) भी अक्टूबर में 6.09 प्रतिशत रही थी. यह 2 साल में पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ऊपरी तय सीमा से अधिक रही. अब थोक महंगाई के बढ़ने से आने वाले दिनों में खुदरा महंगाई और बढ़ने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि कंपनियां बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डाल सकती हैं.