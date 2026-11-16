WPI inflation October Data: अक्टूबर में थोक महंगाई बढ़कर 12.29% पर पहुंची, फ्यूल-बिजली 32.84% महंगी
WPI inflation October Data: थोक महंगाई अक्टूबर में बढ़कर 12.29 प्रतिशत हो गई. सबसे ज्यादा झटका ईंधन व बिजली में लगा.
Published : November 16, 2026 at 5:01 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी को महंगाई से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. फ्यूल और बिजली, खाद्य पदार्थों, खनिजों और गैर-खाद्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से थोक महंगाई अक्टूबर में बढ़कर 12.29 प्रतिशत हो गई. सितंबर में यह 11.39 प्रतिशत थी. यानी एक ही महीने में थोक महंगाई में करीब 1 फीसदी की तेज उछाल आई है.
पिछले हफ्ते जारी आंकड़ों के अनुसार, कंज्युमर प्राइस इंडेक्स (CPI) भी अक्टूबर में 6.09 प्रतिशत रही थी. यह 2 साल में पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ऊपरी तय सीमा से अधिक रही. अब थोक महंगाई के बढ़ने से आने वाले दिनों में खुदरा महंगाई और बढ़ने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि कंपनियां बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डाल सकती हैं.
किस चीज में कितनी महंगाई?
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, अक्टूबर में महंगाई बढ़ने की प्रमुख वजह खनिज तेल (पेट्रोलियम उत्पादों सहित), कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बिजली, खाद्य पदार्थ, बुनियादी धातुओं का विनिर्माण, रसायन एवं रासायनिक उत्पाद, खाद्य उत्पादों का विनिर्माण, गैर-खाद्य वस्तुएं, कपड़ा विनिर्माण तथा रबर एवं प्लास्टिक उत्पादों का महंगा होना है.
खाद्य पदार्थ: खाद्य पदार्थों की महंगाई दर अक्टूबर में बढ़कर 8.26 प्रतिशत रही, जो पिछले महीने 8.14 प्रतिशत थी.
गैर-खाद्य वस्तुएं: गैर-खाद्य वस्तुओं की महंगाई पिछले महीने 11.69 प्रतिशत रही, जबकि सितंबर में यह 10.28 प्रतिशत थी.
खनिज: खनिजों में कीमतों में वृद्धि की दर 12.64 प्रतिशत रही, जो सितंबर में 9.51 प्रतिशत थी.
प्राथमिक वस्तुएं: कुल मिलाकर, प्राथमिक वस्तुओं की श्रेणी में थोक महंगाई अक्टूबर में बढ़कर 9.24 प्रतिशत हो गई, जो पिछले महीने 8.67 प्रतिशत थी.
फ्यूल और बिजली: सबसे ज्यादा झटका ईंधन व बिजली में लगा. इसकी महंगाई अक्टूबर में बढ़कर 32.84 प्रतिशत हो गई, जो पिछले महीने 25.85 प्रतिशत थी.
विनिर्मित वस्तुएं: हालांकि, थोड़ी राहत विनिर्मित वस्तुओं में मिली. इनकी महंगाई 9.54 प्रतिशत रही, जबकि सितंबर में यह 9.76 प्रतिशत थी.
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