Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / business

जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन नए रिकॉर्ड पर पहुंचेगा, दुनिया के लिए बनेगा सिरदर्द!

इस बात के संकेत मिलने के बावजूद कि 2025 अब तक के सबसे गर्म वर्षों में से एक होगा, जलवायु योजनाएं काफी कमजोर रही हैं.

World Fossil Fuel
जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन. (प्रतीकात्मक चित्र (एपी))
author img

By AFP

Published : November 14, 2025 at 10:49 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पेरिस: वैश्विक जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन 2025 में एक नए उच्च स्तर पर पहुंचने वाला है. एक शोध के अनुसार, यह भी चेतावनी दी गई है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान वृद्धि को रोकना अब अनिवार्य रूप से "असंभव" होगा.

वार्षिक वैश्विक कार्बन बजट रिपोर्ट, हाइड्रोकार्बन के दहन, सीमेंट उत्पादन और वनों की कटाई जैसे भूमि उपयोग से ग्रह को गर्म करने वाले CO2 के उत्सर्जन पर नजर डालती है और इन आंंकड़ों को 2015 के पेरिस समझौते में उल्लिखित तापमान वृद्धि की सीमाओं से जोड़ती है.

वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने पाया है कि जीवाश्म ईंधन से CO2 उत्सर्जन 2025 में एक साल पहले की तुलना में 1.1 प्रतिशत अधिक होगा, क्योंकि दुनिया भर में नवीकरणीय तकनीकों का व्यापक प्रसार अब भी बढ़ती ऊर्जा मांग की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं है.

तेल, गैस और कोयले से उत्सर्जन बढ़ने की संभावना के साथ, कुल आंकड़ा 38.1 अरब टन CO2 के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने वाला है. ब्राजील के अमेजन में COP30 जलवायु वार्ता के लिए देशों की बैठक के दौरान जारी किए गए इस नए अध्ययन में, पूर्व-औद्योगिक स्तर से तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए 170 अरब टन CO2 की शेष राशि की गणना की गई है, जो पेरिस समझौते में उल्लिखित लक्ष्य है.

इस शोध का नेतृत्व करने वाले ब्रिटेन के एक्सेटर विश्वविद्यालय के पियरे फ्राइडलिंगस्टीन ने कहा, "यह 1.5 डिग्री सेल्सियस के बजट के समाप्त होने से पहले वर्तमान दर पर 4 वर्षों के उत्सर्जन के बराबर है, इसलिए यह अनिवार्य रूप से असंभव है."

ग्रह को गर्म करने वाले उत्सर्जन में कटौती करने में विफलता, बेलेम के वर्षावन शहर में आयोजित COP30 पर भारी पड़ रही है. यह सम्मेलन इस सप्ताह संयुक्त राज्य अमेरिका की उपस्थिति के बिना हो रहा है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषक है.

इस बात के संकेत के बावजूद कि 2025 अब तक के सबसे गर्म वर्षों में से एक होगा, देशों की भविष्य की जलवायु योजनाएं भी काफी कमजोर रही हैं.

अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुसंधान केंद्र (CICERO) के ग्लेन पीटर्स ने AFP को बताया, "सामूहिक रूप से, दुनिया कोई भी काम पूरा नहीं कर रही है."

"सभी को अपना योगदान देना होगा, और सभी को और भी ज़्यादा करने की जरूरत है."

पीटर्स ने कहा कि इस साल चीन में जीवाश्म उत्सर्जन काफी हद तक "स्थिर" रहा. खासकर अत्यधिक प्रदूषणकारी कोयले से, जो इस बात का संकेत हो सकता है कि नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा की माँग में ज़्यादा हिस्सा लेने लगेगी.

लेकिन उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े कार्बन प्रदूषक देश में नीतिगत अनिश्चितता के कारण यह घोषणा करना अभी जल्दबाजी होगी कि यह चरम पर पहुंच गया है. उन्होंने कहा, "संतुलन उस दिशा में बढ़ रहा है जहाँ से उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा."

अमेरिका में, कोयले से होने वाले उत्सर्जन में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, क्योंकि गैस की ऊंची कीमतों के कारण बिजली उत्पादन ज़्यादा प्रदूषणकारी ईंधन पर निर्भर हो गया.

कुल मिलाकर, अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों ने उत्सर्जन में वृद्धि के साथ हाल के गिरावट के रुझानों को पलट दिया, जो आंशिक रूप से ठंडे सर्दियों के महीनों में हीटिंग की बढ़ती मांग से जुड़ा था.

भारत में, जल्दी मॉनसून और नवीकरणीय ऊर्जा के मजबूत विकास ने हाल के वर्षों की तुलना में CO2 की वृद्धि को कम करने में मदद की. अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन में पाया गया कि 35 देश अब अपने उत्सर्जन को कम करने में कामयाब रहे हैं. साथ ही अपनी अर्थव्यवस्थाओं को भी बढ़ा रहे हैं. एक दशक पहले की तुलना में दोगुना है.

इस वर्ष भूमि सहित मानवता का कुल उत्सर्जन 42.2 बिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है. पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा कम, हालांकि यह व्यापक अनिश्चितता के अधीन था.

शोधकर्ताओं ने कहा कि दक्षिण अमेरिका में वनों की कटाई और विनाशकारी आग में कमी, जो आंशिक रूप से 2023-2024 के अत्यंत शुष्क अल नीनो परिस्थितियों के अंत से जुड़ी है, ने शुद्ध भूमि उपयोग उत्सर्जन को कम करने में भूमिका निभाई है.

ये भी पढ़ें - 2030 तक जैव ऊर्जा से पूरी होगी 50 प्रतिशत जीवाश्म ईंधन की ज़रूरतें, नितिन गडकरी ने बताया प्लान

TAGGED:

WORLD FOSSIL FUEL EMISSIONS
FOSSIL FUEL
CICERO
जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन
WORLD FOSSIL FUEL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्‍या है एक्‍सपोर्ट प्रमोशन म‍िशन? MSME को मिलेगा बढ़ावा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं

8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

ट्रेन के कंफर्म टिकट पर कैसे चेंज होगा नाम? किस को हो सकता है ट्रांसफर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.