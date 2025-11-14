ETV Bharat / business

जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन नए रिकॉर्ड पर पहुंचेगा, दुनिया के लिए बनेगा सिरदर्द!

पेरिस: वैश्विक जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन 2025 में एक नए उच्च स्तर पर पहुंचने वाला है. एक शोध के अनुसार, यह भी चेतावनी दी गई है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान वृद्धि को रोकना अब अनिवार्य रूप से "असंभव" होगा.

वार्षिक वैश्विक कार्बन बजट रिपोर्ट, हाइड्रोकार्बन के दहन, सीमेंट उत्पादन और वनों की कटाई जैसे भूमि उपयोग से ग्रह को गर्म करने वाले CO2 के उत्सर्जन पर नजर डालती है और इन आंंकड़ों को 2015 के पेरिस समझौते में उल्लिखित तापमान वृद्धि की सीमाओं से जोड़ती है.

वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने पाया है कि जीवाश्म ईंधन से CO2 उत्सर्जन 2025 में एक साल पहले की तुलना में 1.1 प्रतिशत अधिक होगा, क्योंकि दुनिया भर में नवीकरणीय तकनीकों का व्यापक प्रसार अब भी बढ़ती ऊर्जा मांग की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं है.

तेल, गैस और कोयले से उत्सर्जन बढ़ने की संभावना के साथ, कुल आंकड़ा 38.1 अरब टन CO2 के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचने वाला है. ब्राजील के अमेजन में COP30 जलवायु वार्ता के लिए देशों की बैठक के दौरान जारी किए गए इस नए अध्ययन में, पूर्व-औद्योगिक स्तर से तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए 170 अरब टन CO2 की शेष राशि की गणना की गई है, जो पेरिस समझौते में उल्लिखित लक्ष्य है.

इस शोध का नेतृत्व करने वाले ब्रिटेन के एक्सेटर विश्वविद्यालय के पियरे फ्राइडलिंगस्टीन ने कहा, "यह 1.5 डिग्री सेल्सियस के बजट के समाप्त होने से पहले वर्तमान दर पर 4 वर्षों के उत्सर्जन के बराबर है, इसलिए यह अनिवार्य रूप से असंभव है."

ग्रह को गर्म करने वाले उत्सर्जन में कटौती करने में विफलता, बेलेम के वर्षावन शहर में आयोजित COP30 पर भारी पड़ रही है. यह सम्मेलन इस सप्ताह संयुक्त राज्य अमेरिका की उपस्थिति के बिना हो रहा है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषक है.

इस बात के संकेत के बावजूद कि 2025 अब तक के सबसे गर्म वर्षों में से एक होगा, देशों की भविष्य की जलवायु योजनाएं भी काफी कमजोर रही हैं.

अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुसंधान केंद्र (CICERO) के ग्लेन पीटर्स ने AFP को बताया, "सामूहिक रूप से, दुनिया कोई भी काम पूरा नहीं कर रही है."