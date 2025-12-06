ETV Bharat / business

अगले 10 सालों में एनर्जी सेक्टर में दुनिया भर में 13 लाख नौकरियां हो जाएंगी 'छूमंतर'

वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट 2025 (IEA) ने सालाना वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट में कहाकि ऑफशोर पावर मार्केट में चुनौतियों ने एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ धीमा कर रखा है.

WORLD ENERGY EMPLOYMENT 2025
एनर्जी सेक्टर में दुनिया भर में 13 लाख नौकरियां हो जाएंगी 'छूमंतर'. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 6, 2025 at 5:26 PM IST

12 Min Read
हैदराबाद: इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) ने पाया है कि क्लीन एनर्जी की तरफ धीमी गति से बदलाव से 2035 तक दुनिया में एनर्जी सेक्टर में 1.3 मिलियन कम नौकरियां रह सकती हैं, जबकि सरकारें अपनी ग्रीन पॉलिसी को पूरी तरह से लागू करती हैं.

IEA ने अपनी सालाना वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट में कहा है कि ऑफशोर पावर मार्केट में लगातार चुनौतियों ने विंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ को भी धीमा कर दिया है, जिसमें टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग में छंटनी शामिल है, जहां 2024 में नौकरियों में 6% की गिरावट आई है.

इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बदलाव से जुड़े सेक्टर में रोजगार का तरीका भी बदल रहा है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि देशों की एनर्जी सिक्योरिटी बनाए रखने, ग्रिड बढ़ाने, क्लीन एनर्जी इंडस्ट्री को बढ़ाने, न्यूक्लियर रिएक्टर को रेनोवेट करने और इन्वेस्टमेंट लाने की क्षमता, सही मैनपावर की मौजूदगी पर तेजी से निर्भर होती जा रही है.

IAE (इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी) के बारे में: IEA एनर्जी से जुड़े सभी मामलों की जांच करता है, जिसमें तेल, गैस और कोयले की सप्लाई और डिमांड, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, बिजली मार्केट, एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी तक पहुंच, डिमांड साइड मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ शामिल है. अपने काम के जरिए, IEA ऐसी पॉलिसी को सपोर्ट करता है, जो इसके 32 मेंबर देशों, 13 एसोसिएशन देशों और उससे आगे एनर्जी की रिलायबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाएगी.

वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट सीरीज ग्लोबल एनर्जी वर्कफोर्स की पूरी ट्रैकिंग और एनालिसिस देती है, जिसमें अलग-अलग इलाकों, सेक्टर और टेक्नोलॉजी में इसके साइज और डिस्ट्रीब्यूशन का अनुमान शामिल है. यह यह भी असेसमेंट करता है कि सभी IEA सिनेरियो में 2035 तक एनर्जी लेबर की जरूरतें कैसे बदलती हैं.

वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट 2025: यह रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी वर्कफोर्स की स्थिति और संभावनाओं पर एक अपडेट देती है और भविष्य की अनिश्चितताओं की जांच करती है, जो एनर्जी वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए सबसे ऊपर रहेंगी. रिपोर्ट में सेक्टर, रीजन और सप्लाई चेन सेगमेंट के हिसाब से एनर्जी एम्प्लॉयमेंट का पूरा अनुमान शामिल है. यह इस बात पर भी रोशनी डालती है कि इंडस्ट्री स्किल्ड लेबर की कमी, सैलरी पर इसके असर और एजुकेशन और अपस्किलिंग की उभरती जरूरतों से कैसे जूझ रही है.

2024 में, ग्लोबल एनर्जी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ लगातार तीसरे साल बड़ी इकोनॉमी में जॉब गेन से आगे निकल गई. एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार मजबूत इन्वेस्टमेंट ने एनर्जी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में मदद की, जो 2.2% बढ़ा, जो इकोनॉमी-वाइड 1.3% की दर से लगभग दोगुना है, जिससे कुल एनर्जी सेक्टर की जॉब्स 76 मिलियन हो गईं.

2019 से, 5.4 मिलियन एनर्जी वर्कर्स जुड़े हैं, जो दुनिया भर में सभी नई जॉब्स का लगभग 2.4% है. कुछ देशों में, इसका योगदान कहीं ज़्यादा है. 2022 से चीन में हर 5 में से एक नई नौकरी और अमेरिका में हर 10 में से एक नई नौकरी मिली है. हाल के सालों में बढ़ोतरी की रफ़्तार महामारी से पहले के ट्रेंड से एक कदम अलग है, जब एनर्जी सेक्टर में 2019 और 2024 के बीच के सालों की तुलना में हर साल एक तिहाई से भी कम नौकरियाँ जुड़ी थीं.

पावर सेक्टर नौकरी बनाने में सबसे आगे है, हाल की रोज़गार बढ़ोतरी में इसका तीन-चौथाई हिस्सा है, और अब यह एनर्जी में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जिसने फ्यूल सप्लाई को पीछे छोड़ दिया है.

सोलर PV ग्रोथ का एक मुख्य ड्राइवर है, जिसे न्यूक्लियर पावर, ग्रिड और स्टोरेज में हायरिंग में तेज़ी से बढ़ोतरी से सपोर्ट मिलता है. इकॉनमी के दूसरे सेक्टर में इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ने से भी रोजगार के ट्रेंड बदल रहे हैं. 2024 में EV मैन्युफैक्चरिंग और बैटरी में नौकरियों में लगभग 800,000 की बढ़ोतरी होगी.

2024 में फॉसिल फ्यूल से रोजगार मजबूत बना रहा. भारत, चीन और इंडोनेशिया में कोयले से जुड़ी नौकरियों में सुधार हुआ. इससे एडवांस्ड इकॉनमी में भारी गिरावट के बावजूद कोयला इंडस्ट्री में रोजगार 2019 के लेवल से 8% ज़्यादा हो गया.

तेल और गैस इंडस्ट्री ने भी 2020 में खोई हुई ज़्यादातर नौकरियां वापस पा ली हैं, हालांकि कम कीमतों और आर्थिक अनिश्चितताओं की वजह से 2025 में नौकरियों में कटौती हुई है.

शुरुआती डेटा के आधार पर, 2025 में एनर्जी रोजगार ग्रोथ घटकर 1.3% रहने की उम्मीद है, जो लगातार तंग लेबर मार्केट और बढ़ते ट्रेड और जियोपॉलिटिकल तनाव को दिखाता है. इससे कुछ कंपनियां हायरिंग को लेकर ज़्यादा सावधान हो रही हैं.

पूरे एनर्जी सेक्टर के हाल के मजबूत परफॉर्मेंस के बावजूद, रिपोर्ट में स्किल्ड लेबर की बढ़ती कमी की चेतावनी दी गई है. IEA के एनर्जी एम्प्लॉयमेंट सर्वे में हिस्सा लेने वाली 700 एनर्जी से जुड़ी कंपनियों, यूनियनों और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में से आधे से ज़्यादा ने हायरिंग में बड़ी रुकावटों की जानकारी दी. इनसे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में देरी, प्रोजेक्ट में देरी और सिस्टम की लागत बढ़ने का खतरा है.

इलेक्ट्रीशियन, पाइप-फिटर, लाइन वर्कर, प्लांट ऑपरेटर और न्यूक्लियर इंजीनियर जैसे एप्लाइड टेक्निकल रोल की खास तौर पर कमी है. अकेले इन कामों में 2019 से 2.5 मिलियन नई नौकरियां जुड़ी हैं और अब ये पूरी ग्लोबल एनर्जी वर्कफोर्स के आधे से ज़्यादा हैं, जो बड़ी इकॉनमी में कुल रोजगार में उनके हिस्से से दोगुने से भी ज़्यादा है.

बढ़ती उम्र की वर्कफोर्स दबाव बढ़ा रही है, एडवांस्ड इकॉनमी में 25 साल से कम उम्र के हर नए आने वाले के मुकाबले 2.4 एनर्जी वर्कर रिटायरमेंट के करीब हैं. न्यूक्लियर और ग्रिड से जुड़े प्रोफेशन को सबसे बड़ी डेमोग्राफिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. इसमें रिटायर होने वालों की संख्या नए आने वालों से क्रमशः 1.7 और 1.4 से 1 के अनुपात में ज़्यादा है.

साथ ही, नए क्वालिफाइड वर्करों की सप्लाई सेक्टर की जरूरतों के हिसाब से नहीं चल रही है. 2030 तक स्किल गैप को और बढ़ने से रोकने के लिए, दुनिया भर में एनर्जी सेक्टर में नए क्वालिफाइड आने वालों की संख्या में 40% की बढ़ोतरी करनी होगी. रिपोर्ट से पता चलता है कि इसके लिए दुनिया भर में हर साल $2.6 बिलियन के एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, जो दुनिया भर में एजुकेशन पर होने वाले खर्च का 0.1% से भी कम है.

भारत एक नजर में: रिपोर्ट के मुताबिक, हाल के सालों में भारत, चीन और इंडोनेशिया में कोयला सप्लाई की नौकरियों में फिर से बढ़ोतरी देखी गई है. इससे 2019 के मुकाबले 2024 में दुनिया भर में रोजगार का लेवल 8% ज़्यादा हो गया है, जबकि उस समय एडवांस्ड इकॉनमी में 20% की गिरावट आई थी.

भारत की कोयला सप्लाई वर्कफोर्स में 2024 में लगभग 74,000 नौकरियां बढ़ीं, और यह ट्रेंड 2025 तक जारी रहने की उम्मीद है. यह बढ़ोतरी घरेलू कोयला प्रोडक्शन में बढ़ोतरी की वजह से हुई है, जो 2024 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था. इसमें नए (ग्रीनफील्ड) प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट, मौजूदा खदानों का विस्तार और बंद साइटों को फिर से खोलना शामिल हैं. भारत के कोयला मंत्रालय की हाल की पॉलिसी का मकसद घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है, ताकि कोयले के इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो और एनर्जी सिक्योरिटी पक्की हो सके.

कुल मिलाकर, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई. इसमें भारत (5.8%), इंडोनेशिया (4.8%), और मिडिल ईस्ट (3.5%) सबसे आगे रहे, जबकि चीन में यह 2.2% और एडवांस्ड अर्थव्यवस्थाओं में सिर्फ़ 0.4% थी.

रिपोर्ट के मुताबिक, बढ़ती उम्र और एनर्जी सेक्टर में युवाओं की कम एंट्री की वजह से स्किल्ड लेबर की कमी हो रही है. भारत में 2040 से पहले काम करने लायक उम्र की आबादी कम होने लगेगी.

2024 में, स्किल्ड लेबर की कमी और इक्विपमेंट खरीदने में लगने वाले लंबे समय की वजह से देरी हुई और लागत बढ़ी, जिसका असर सोलर पैनल और स्टोरेज बैटरी बनाने वाली कंपनियों पर पड़ा, क्योंकि एम्प्लॉयर प्लान की गई कैपेसिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी स्किल्ड वर्कर रखने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं.

सरकार ने हाल ही में इंडस्ट्री के साथ मिलकर वोकेशनल एजुकेशन में बदलाव करके इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल स्कीम को मंजूरी दी है. यह प्रोग्राम ट्रेनिंग सुविधाओं को अपग्रेड करने, मेंटेनेंस और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट करेगा, साथ ही 50,000 और ट्रेनर को ट्रेनिंग देगा और ज़्यादा डिमांड ग्रोथ वाले स्किल्ड ट्रेड रोल के लिए कोर्स डेवलप करेगा.

इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एनर्जी से जुड़ी टर्शियरी डिग्री, खासकर मास्टर और डॉक्टोरल डिग्री में ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाने पर भी ज़्यादा ध्यान दिया गया है. जिन देशों में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ (STEM) ग्रेजुएट ज़्यादा हैं, वहां एनर्जी सेक्टर में पेटेंट एप्लीकेशन और साइंटिफिक पब्लिकेशन जैसी इनोवेशन एक्टिविटी भी बढ़ी हैं. उदाहरण के लिए, कोरिया, जहां STEM ग्रेजुएट और प्रति व्यक्ति एनर्जी से जुड़े पेटेंट फाइलिंग का हिस्सा दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है, वहां 2019 से बैटरी बनाने वाली वर्कफोर्स लगभग तीन गुना हो गई है और 2020 और 2023 के बीच बैटरी सेक्टर की एक्सपोर्ट वैल्यू में 30% की बढ़ोतरी हुई है.

भारत में इस चुनौती से निपटने के लिए कई पहलें हैं, जिनमें ग्रीन जॉब्स के लिए नेशनल स्किल्स काउंसिल भी शामिल है. काउंसिल ने रिन्यूएबल एनर्जी ट्रेनिंग को बढ़ाने के लिए नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम लागू किए हैं और पहले ही 100,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और वर्कर्स को ट्रेनिंग दे चुकी है. इनमें से ज़्यादातर सोलर एनर्जी के कामों में हैं. वियतनाम में, RENEW स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम ने विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी ऑपरेशन, मेंटेनेंस और ग्रिड इंटीग्रेशन पर फोकस करते हुए नए करिकुलम और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू कीं. इसका मकसद 2027 के आखिर से पहले 4000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स और मौजूदा टेक्निकल वर्कर्स तक पहुंचना है.

भारत में, सेक्टर काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ReNeW पावर और सेल्फ-एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन (SEWA) के बीच जॉइंट कोलेबोरेशन के नतीजे में लगभग 600 महिलाओं ने सोलर इंस्टॉलेशन, सोलर रिपेयर और मेंटेनेंस, और सोलर पंप हैंडलिंग और रिपेयरिंग पर फ्री ट्रेनिंग पूरी की है. ट्रेनिंग में नेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं. इसमें पार्टिसिपेंट्स बेहतर नौकरी के मौके, सैलरी, जॉब क्वॉलिटी और सोशल सिक्योरिटी के बारे में बताते हैं. इस पहल का मकसद कम सैलरी वाले इनफॉर्मल सॉल्ट-पैन सेक्टर में काम करने वाली 1000 तक महिलाओं को ट्रेन करना है.

आज, चीन और भारत मिलकर ग्लोबल रिफाइनरी एम्प्लॉयमेंट का 40% हिस्सा हैं. सिनोपेक और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों ने इंटीग्रेटेड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स डेवलप करना शुरू कर दिया है, जो रिफाइनरी ऑपरेशन को फ्यूल-फोकस्ड प्रोडक्शन और केमिकल फीडस्टॉक आउटपुट के बीच शिफ्ट कर सकते हैं.

भारत के साथ-साथ ब्राजील में भी मॉडर्न बॉयोएनर्जी से रोजगार बढ़ रहा है, दोनों का कुल रोजगार में लगभग 20% हिस्सा है. इसके बाद चीन और इंडोनेशिया का नंबर आता है, जो क्रमशः 10% और 7% के साथ दूसरे नंबर पर हैं.

सोलर PV रोजगार 2024 में 5 मिलियन तक पहुंच गया, जिसकी वजह कैपेसिटी में 30% की बढ़ोतरी है. यूरोप, भारत और दूसरे एशिया पैसिफिक में सोलर PV वर्कफोर्स का लगभग 10% हिस्सा है.

2019 से हाइड्रोपावर रोजगार में बढ़ोतरी ज़्यादातर चीन के बाहर भारत, अफ्रीका और एशिया पैसिफिक की वजह से हुई है. इसकी वजह ये है कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ब्राजील पुराने इंफ्रॉस्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाने पर फोकस कर रहे हैं, जबकि पारंपरिक हाइड्रोपावर के नए कंस्ट्रक्शन में थोड़ी ही बढ़ोतरी हुई है.

वाहन की दुनिया में अभी EVs टॉप पर चल रहा है. भारत में टाटा ग्रुप ने साल 2024 में इलेक्ट्रिकल वीकल का उत्पादन 80000 बढ़ाया है.

सुझाव: पॉलिसी से जुड़े कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं. IEA के एनर्जी एम्प्लॉयमेंट सर्वे के मुताबिक, लोगों को एनर्जी से जुड़ी ट्रेनिंग लेने से रोकने वाली मुख्य रुकावटों में खर्च, वेतन में कमी और मौजूद प्रोग्राम के बारे में कम जानकारी शामिल है. असरदार पॉलिसी टूल्स में सीखने वालों के लिए टारगेटेड फाइनेंशियल इंसेंटिव, अप्रेंटिसशिप बढ़ाना, करिकुलम डिजाइन में प्राइवेट सेक्टर की ज़्यादा भागीदारी और ट्रेनिंग सुविधाओं में इन्वेस्टमेंट शामिल हैं. एनर्जी सेक्टर में ही रीस्किलिंग भी जरूरी है. कुछ इलाकों में पहले से ही फॉसिल फ्यूल से होने वाले रोजगार में कमी आ रही है, लेकिन टारगेटेड रीट्रेनिंग से वर्कर्स को एनर्जी सिस्टम के उन दूसरे हिस्सों में जाने में मदद मिल सकती है जो बढ़ रहे हैं.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY
वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट
WEE
IEA
WORLD ENERGY EMPLOYMENT 2025

