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World Bank Warning: भारत में भयंकर गर्मी से डूब सकती है 194 अरब डॉलर की कमाई, 31 मिलियन नौकरियां भी खतरे में

हैदराबाद: विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण एशिया के देशों में बढ़ती गर्मी केवल मौसम का बदलाव नहीं है, बल्कि यह यहां के रोजगार, अर्थव्यवस्था और आम लोगों के जीवन के लिए एक बड़ा संकट बन चुकी है. रिपोर्ट का साफ कहना है कि अत्यधिक गर्मी शहरों को न केवल गर्म बना रही है, बल्कि उन्हें गरीब, कम उत्पादक और असमान भी कर रही है. इसका सबसे बुरा असर उन गरीब मजदूरों और परिवारों पर पड़ रहा है, जिनके पास इस नुकसान से बचने के साधन नहीं हैं.

नौकरियों और अर्थव्यवस्था पर भारी चोट

रिपोर्ट के मुताबिक, अत्यधिक गर्मी के कारण दक्षिण एशिया में हर साल लगभग 3.1 करोड़ (31 मिलियन) फुल-टाइम नौकरियों के बराबर काम का नुकसान हो रहा है. अगर समय रहते देशों ने इससे निपटने के कदम नहीं उठाए, तो साल 2050 तक इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में करीब 7% की गिरावट आ सकती है. साल 2070 तक लगभग 6.3 करोड़ लोग साल में तीन या उससे अधिक महीनों तक भीषण गर्मी का सामना करेंगे, जिससे बिना कूलिंग (एसी/कूलर) के रहने वाले लोगों का जीना और बाहर काम करना बेहद मुश्किल हो जाएगा.

आबादी और स्वास्थ्य पर मंडराता खतरा

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 2070 तक दक्षिण एशिया की 1.1 अरब (1.1 बिलियन) आबादी को साल में कम से कम एक दिन ऐसी भयंकर गर्मी झेलनी पड़ेगी जो इंसानी सहनशक्ति से बाहर होगी. साथ ही, हर साल कम से कम एक महीना ऐसी स्थिति में बिताने वाले लोगों की संख्या 12 करोड़ से बढ़कर 52 करोड़ हो जाएगी.

स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी आंकड़े डराने वाले हैं. बांग्लादेश, भारत, नेपाल और श्रीलंका में साल 2000 से 2023 के बीच गर्मी के कारण होने वाली मौतों में 95% की बढ़ोतरी हुई है. यह आंकड़ा 1,18,000 से बढ़कर 2,30,000 तक पहुंच गया है. रिपोर्ट बताती है कि भारत में केवल एक बार आने वाली 5 दिनों की लू (हीटवेव) के कारण लगभग 30,000 अतिरिक्त मौतें होती हैं, जो सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा हैं. अकेले 2024 में भारत को अत्यधिक गर्मी के कारण 194 अरब डॉलर (US$194 billion) की कमाई और 247 अरब कार्य-घंटों का नुकसान हुआ है.

बिजली, बुनियादी ढांचे और परिवहन पर असर

बढ़ती गर्मी के कारण भारत के शहरों और बिजली ग्रिडों पर दबाव बहुत बढ़ गया है. साल 2023 और 2024 के बीच एयर कंडीशनर (AC) की बिक्री में 34% की भारी बढ़ोतरी देखी गई. मई 2024 में देश में बिजली की मांग रिकॉर्ड 156 अरब यूनिट तक पहुंच गई. रिपोर्ट के अनुसार, जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, तो बिजली कटौती की घटनाएं 20 से 50% तक बढ़ जाती हैं और बिजली जाने का समय भी 15 से 60% तक लंबा हो जाता है.

परिवहन क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है. मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे जैसी सड़कों को गर्मी से नुकसान पहुंचा है. आशंका है कि 2030 तक दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तापमान कई दिनों तक 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है, जिससे विमानों को उड़ान भरने के लिए अपने यात्रियों या माल (कारगो) का वजन कम करना पड़ेगा.