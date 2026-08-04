World Bank Warning: भारत में भयंकर गर्मी से डूब सकती है 194 अरब डॉलर की कमाई, 31 मिलियन नौकरियां भी खतरे में
वर्ल्ड बैंक के अनुसार दक्षिण एशिया में भीषण गर्मी से हर साल 3.1 करोड़ नौकरियां और 2050 तक 7% अर्थव्यवस्था घट सकती है.
Published : August 4, 2026 at 3:09 PM IST
हैदराबाद: विश्व बैंक की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण एशिया के देशों में बढ़ती गर्मी केवल मौसम का बदलाव नहीं है, बल्कि यह यहां के रोजगार, अर्थव्यवस्था और आम लोगों के जीवन के लिए एक बड़ा संकट बन चुकी है. रिपोर्ट का साफ कहना है कि अत्यधिक गर्मी शहरों को न केवल गर्म बना रही है, बल्कि उन्हें गरीब, कम उत्पादक और असमान भी कर रही है. इसका सबसे बुरा असर उन गरीब मजदूरों और परिवारों पर पड़ रहा है, जिनके पास इस नुकसान से बचने के साधन नहीं हैं.
नौकरियों और अर्थव्यवस्था पर भारी चोट
रिपोर्ट के मुताबिक, अत्यधिक गर्मी के कारण दक्षिण एशिया में हर साल लगभग 3.1 करोड़ (31 मिलियन) फुल-टाइम नौकरियों के बराबर काम का नुकसान हो रहा है. अगर समय रहते देशों ने इससे निपटने के कदम नहीं उठाए, तो साल 2050 तक इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में करीब 7% की गिरावट आ सकती है. साल 2070 तक लगभग 6.3 करोड़ लोग साल में तीन या उससे अधिक महीनों तक भीषण गर्मी का सामना करेंगे, जिससे बिना कूलिंग (एसी/कूलर) के रहने वाले लोगों का जीना और बाहर काम करना बेहद मुश्किल हो जाएगा.
आबादी और स्वास्थ्य पर मंडराता खतरा
रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि 2070 तक दक्षिण एशिया की 1.1 अरब (1.1 बिलियन) आबादी को साल में कम से कम एक दिन ऐसी भयंकर गर्मी झेलनी पड़ेगी जो इंसानी सहनशक्ति से बाहर होगी. साथ ही, हर साल कम से कम एक महीना ऐसी स्थिति में बिताने वाले लोगों की संख्या 12 करोड़ से बढ़कर 52 करोड़ हो जाएगी.
स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी आंकड़े डराने वाले हैं. बांग्लादेश, भारत, नेपाल और श्रीलंका में साल 2000 से 2023 के बीच गर्मी के कारण होने वाली मौतों में 95% की बढ़ोतरी हुई है. यह आंकड़ा 1,18,000 से बढ़कर 2,30,000 तक पहुंच गया है. रिपोर्ट बताती है कि भारत में केवल एक बार आने वाली 5 दिनों की लू (हीटवेव) के कारण लगभग 30,000 अतिरिक्त मौतें होती हैं, जो सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा हैं. अकेले 2024 में भारत को अत्यधिक गर्मी के कारण 194 अरब डॉलर (US$194 billion) की कमाई और 247 अरब कार्य-घंटों का नुकसान हुआ है.
बिजली, बुनियादी ढांचे और परिवहन पर असर
बढ़ती गर्मी के कारण भारत के शहरों और बिजली ग्रिडों पर दबाव बहुत बढ़ गया है. साल 2023 और 2024 के बीच एयर कंडीशनर (AC) की बिक्री में 34% की भारी बढ़ोतरी देखी गई. मई 2024 में देश में बिजली की मांग रिकॉर्ड 156 अरब यूनिट तक पहुंच गई. रिपोर्ट के अनुसार, जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, तो बिजली कटौती की घटनाएं 20 से 50% तक बढ़ जाती हैं और बिजली जाने का समय भी 15 से 60% तक लंबा हो जाता है.
परिवहन क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है. मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे जैसी सड़कों को गर्मी से नुकसान पहुंचा है. आशंका है कि 2030 तक दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तापमान कई दिनों तक 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है, जिससे विमानों को उड़ान भरने के लिए अपने यात्रियों या माल (कारगो) का वजन कम करना पड़ेगा.
भारतीय शहरों और गरीबों पर दोहरी मार
गर्मी की सबसे बड़ी मार समाज के सबसे कमजोर तबके पर पड़ रही है
- कोलकाता: साल 2023 और 2024 में दोपहर के समय बस ड्राइवरों के बीमार होने और यात्रियों की कमी के कारण बस मालिकों को अपनी सेवाओं का समय बदलना पड़ा.
- मुंबई: यहां 63% गरीब कामकाजी लोग पैदल ही अपने काम पर जाते हैं, जबकि अमीर लोग गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं. इसके कारण गरीबों को घंटों तक सीधे धूप और गर्मी का सामना करना पड़ता है.
- नई दिल्ली: एक सर्वे के अनुसार, गर्मियों में यहां के 90% रेहड़ी-पटरी (स्ट्रीट वेंडर्स) वालों को अपने काम के घंटे कम करने पड़े और 72% दुकानदारों का सामान गर्मी के कारण खराब हो गया.
समाधान और रोजगार के नए अवसर
इस संकट के बीच विश्व बैंक ने कुछ उम्मीदें और उपाय भी सुझाए हैं
अहमदाबाद का हीट एक्शन प्लान: अहमदाबाद शहर ने 2013 से ही गर्मी से बचने का एक बेहतरीन प्लान लागू किया है. इसके कारण शहर में भीषण गर्मी के दौरान होने वाली मौतों में 47% की कमी आई है और शुरुआती दो सालों में ही 2,380 लोगों की जान बचाई गई.
शुरुआती चेतावनी प्रणाली: रिपोर्ट का अनुमान है कि शहरों में गर्मी की चेतावनी देने वाले सिस्टम पर खर्च किए गए हर 1 डॉलर के बदले 50 डॉलर का फायदा होता है.
ग्रीन जॉब्स के अवसर: भारत के पास 2040 तक पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ कूलिंग के क्षेत्र में 1.6 लाख करोड़ डॉलर के निवेश का मौका है. अगर देश में ही सस्ते और अच्छे कूलिंग उपकरण बनाने को बढ़ावा दिया जाए, तो इससे 2040 तक लगभग 37 लाख (3.7 मिलियन) नए रोजगार पैदा किए जा सकते हैं.
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