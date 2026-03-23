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वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026: सिंगापुर चांगी बना दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा; भारतीय एयरपोर्ट्स ने वैश्विक रैंकिंग में गाड़े झंडे

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: विमानन क्षेत्र की प्रतिष्ठित वैश्विक रेटिंग एजेंसी 'स्काईट्रैक्स' (Skytrax) ने वर्ष 2026 के लिए 'वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स' की घोषणा कर दी है. इस वर्ष भी एशियाई देशों का दबदबा कायम रहा, जिसमें सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट (Singapore Changi Airport) ने एक बार फिर 'दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे' का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया. यह चांगी एयरपोर्ट की कुल 14वीं जीत है, जो इसकी बेजोड़ सुविधाओं और यात्री सेवाओं की निरंतरता को प्रमाणित करती है. लंदन में आयोजित 'पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो' (Passenger Terminal EXPO) के भव्य समारोह में इन पुरस्कारों का वितरण किया गया. इस वैश्विक सर्वेक्षण में दुनिया भर के 100 से अधिक देशों के यात्रियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 575 से अधिक हवाई अड्डों का मूल्यांकन किया गया. दिल्ली एयरपोर्ट का ऐतिहासिक प्रदर्शन: टॉप 30 में शामिल

भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए 2026 का वर्ष मील का पत्थर साबित हुआ है. देश की राजधानी स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (IGI), दिल्ली ने वैश्विक रैंकिंग में जबरदस्त सुधार करते हुए 28वां स्थान हासिल किया है. पिछले वर्ष (2025) दिल्ली एयरपोर्ट 32वें स्थान पर था. उल्लेखनीय है कि दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया के टॉप 30 हवाई अड्डों की सूची में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा है. इसके अलावा, 70 मिलियन से अधिक वार्षिक यात्री क्षमता वाली श्रेणी में दिल्ली एयरपोर्ट को दुनिया का तीसरा सबसे बेहतर एयरपोर्ट चुना गया है, जो पिछले साल 8वें स्थान पर था. यह छलांग दर्शाती है कि भारी यात्री दबाव के बावजूद दिल्ली एयरपोर्ट अपनी सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने में सफल रहा है. दक्षिण एशिया के अन्य विजेताओं की सूची

भारत के अन्य प्रमुख हवाई अड्डों ने भी विशिष्ट श्रेणियों में अपनी पहचान बनाई है: बेंगलुरु (KIA): केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया का 'सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा' (Best Regional Airport) घोषित किया गया. यह लगातार तीसरा वर्ष है जब बेंगलुरु ने यह गौरव हासिल किया है. हैदराबाद (GHIAL): जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 'बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया 2026' के पुरस्कार से नवाजा गया. यात्रियों ने यहाँ के कर्मचारियों के व्यवहार और सहायता को सबसे उत्कृष्ट माना. गोवा (MIA): मोपा स्थित मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया का 'सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा' चुना गया है.