वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026: सिंगापुर चांगी बना दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा; भारतीय एयरपोर्ट्स ने वैश्विक रैंकिंग में गाड़े झंडे
सिंगापुर चांगी 2026 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना,जबकि दिल्ली एयरपोर्ट ने टॉप 30 में जगह बनाकर भारत और दक्षिण एशिया में शीर्ष स्थान प्राप्त किया.
Published : March 23, 2026 at 1:09 PM IST
हैदराबाद: विमानन क्षेत्र की प्रतिष्ठित वैश्विक रेटिंग एजेंसी 'स्काईट्रैक्स' (Skytrax) ने वर्ष 2026 के लिए 'वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स' की घोषणा कर दी है. इस वर्ष भी एशियाई देशों का दबदबा कायम रहा, जिसमें सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट (Singapore Changi Airport) ने एक बार फिर 'दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे' का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया. यह चांगी एयरपोर्ट की कुल 14वीं जीत है, जो इसकी बेजोड़ सुविधाओं और यात्री सेवाओं की निरंतरता को प्रमाणित करती है.
लंदन में आयोजित 'पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो' (Passenger Terminal EXPO) के भव्य समारोह में इन पुरस्कारों का वितरण किया गया. इस वैश्विक सर्वेक्षण में दुनिया भर के 100 से अधिक देशों के यात्रियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 575 से अधिक हवाई अड्डों का मूल्यांकन किया गया.
दिल्ली एयरपोर्ट का ऐतिहासिक प्रदर्शन: टॉप 30 में शामिल
भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए 2026 का वर्ष मील का पत्थर साबित हुआ है. देश की राजधानी स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (IGI), दिल्ली ने वैश्विक रैंकिंग में जबरदस्त सुधार करते हुए 28वां स्थान हासिल किया है. पिछले वर्ष (2025) दिल्ली एयरपोर्ट 32वें स्थान पर था.
उल्लेखनीय है कि दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया के टॉप 30 हवाई अड्डों की सूची में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा है. इसके अलावा, 70 मिलियन से अधिक वार्षिक यात्री क्षमता वाली श्रेणी में दिल्ली एयरपोर्ट को दुनिया का तीसरा सबसे बेहतर एयरपोर्ट चुना गया है, जो पिछले साल 8वें स्थान पर था. यह छलांग दर्शाती है कि भारी यात्री दबाव के बावजूद दिल्ली एयरपोर्ट अपनी सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने में सफल रहा है.
दक्षिण एशिया के अन्य विजेताओं की सूची
भारत के अन्य प्रमुख हवाई अड्डों ने भी विशिष्ट श्रेणियों में अपनी पहचान बनाई है:
बेंगलुरु (KIA): केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया का 'सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा' (Best Regional Airport) घोषित किया गया. यह लगातार तीसरा वर्ष है जब बेंगलुरु ने यह गौरव हासिल किया है.
हैदराबाद (GHIAL): जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 'बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया 2026' के पुरस्कार से नवाजा गया. यात्रियों ने यहाँ के कर्मचारियों के व्यवहार और सहायता को सबसे उत्कृष्ट माना.
गोवा (MIA): मोपा स्थित मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया का 'सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा' चुना गया है.
ताज बेंगलुरु: बेंगलुरु एयरपोर्ट परिसर में स्थित 'ताज बेंगलुरु' को दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट होटल घोषित किया गया.
वैश्विक स्तर पर 'टॉप 10' की सूची
2026 की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान पाने वाले हवाई अड्डों का विवरण इस प्रकार है:
रैंक एयरपोर्ट का नाम देश मुख्य विशेषता
- सिंगापुर चांगी सिंगापुर सर्वश्रेष्ठ डाइनिंग और इमिग्रेशन सेवा
- सियोल इंचेयॉन दक्षिण कोरिया सबसे परिवार-अनुकूल (Family Friendly)
- टोक्यो हानेडा जापान दुनिया का सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट
- हांगकांग हांगकांग सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा और वाशरूम सुविधा
- टोक्यो नरीता जापान सर्वश्रेष्ठ स्टाफ सेवा
- पेरिस CDG फ्रांस यूरोप का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा
- रोम फिमिसिनो इटली दक्षिणी यूरोप का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट
- इस्तांबुल तुर्की आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का केंद्र
- म्यूनिख जर्मनी मध्य यूरोप का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट
- वैंकूवर कनाडा उत्तरी अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट
विशिष्ट श्रेणियों में जापान का परचम
जापान के हवाई अड्डों ने स्वच्छता और स्टाफ सेवा में अपनी धाक जमाए रखी. टोक्यो हानेडा को दुनिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा और सबसे अच्छा घरेलू हवाई अड्डा चुना गया. वहीं, टोक्यो नरीता को दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टाफ (Best Airport Staff) का पुरस्कार मिला. क्षेत्रीय हवाई अड्डों की श्रेणी में सेंट्रायर नागोया (जापान) दुनिया में पहले स्थान पर रहा.
सर्वेक्षण की कार्यप्रणाली और निष्पक्षता
स्काईट्रैक्स के अनुसार, यह पुरस्कार 'वर्ल्ड एयरपोर्ट सर्वे' पर आधारित हैं, जो अगस्त 2025 से फरवरी 2026 के बीच आयोजित किया गया था. यह सर्वेक्षण पूरी तरह से यात्रियों के अनुभव पर आधारित होता है. इसमें चेक-इन से लेकर आगमन, ट्रांसफर, शॉपिंग, सुरक्षा, इमिग्रेशन और प्रस्थान द्वार (Departure Gate) तक की सभी यात्री सुविधाओं का बारीकी से मूल्यांकन किया जाता है. स्काईट्रैक्स का दावा है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह स्वतंत्र है और इसके लिए हवाई अड्डों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता, जिससे इसकी विश्वसनीयता बनी रहती है.
विमानन उद्योग के विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 के परिणाम यह स्पष्ट करते हैं कि अब केवल उड़ानें संचालित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि 'यात्री अनुभव' (Passenger Experience) ही भविष्य की सफलता की कुंजी है. सिंगापुर चांगी का 14वीं बार जीतना यह दिखाता है कि वह हर साल नवाचार (Innovation) के नए मानक स्थापित कर रहा है. वहीं, भारत में दिल्ली और बेंगलुरु जैसे हवाई अड्डों का ऊपर चढ़ना देश के 'एविएशन हब' बनने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है.
वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि एशियाई हवाई अड्डे तकनीक, स्वच्छता और सेवा के मामले में पश्चिमी देशों से काफी आगे निकल चुके हैं. भारतीय हवाई अड्डों के लिए यह रिपोर्ट एक उत्साहजनक संदेश लेकर आई है, जो भविष्य में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में और अधिक मजबूती से उभरने की प्रेरणा देती है.
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