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विली वॉल्श बने इंडिगो के नए CEO, कहा- भारतीय विमानन क्षेत्र में हैं तरक्की के बड़े मौके

नई दिल्ली: दुनिया की जानी-मानी विमानन हस्तियों में से एक विली वॉल्श ने आधिकारिक तौर पर भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का कार्यभार संभाल लिया है. इंडिगो इस समय अपने सफर के तीसरे दशक में कदम रख रही है. कंपनी का मुख्य लक्ष्य अब भारत के साथ-साथ विदेशों में भी अपने नेटवर्क को तेजी से फैलाना है. ऐसे में वॉल्श को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. इंडिगो ने इस साल मार्च के महीने में ही वॉल्श की नियुक्ति का एलान कर दिया था.

पायलट से सीईओ बनने का सफर

विली वॉल्श को विमानन उद्योग में 40 साल से भी ज्यादा का लंबा और गहरा अनुभव है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक पायलट के तौर पर 'एियर लिंगस' एयरलाइन से की थी. अपनी काबिलियत के दम पर वह साल 2001 में उसी कंपनी के सीईओ बन गए. इसके बाद उन्होंने साल 2005 से 2011 तक मशहूर 'ब्रिटिश एयरवेज' के सीईओ का पद संभाला. वह 'इंटरनेशनल एयरलाइंस ग्रुप' (IAG) के भी प्रमुख रहे, जो ब्रिटिश एयरवेज और इबेरिया जैसी बड़ी विमानन कंपनियों की पैरेंट कंपनी है. इंडिगो से जुड़ने से पहले वह पूरी दुनिया की एयरलाइंस की मुख्य संस्था 'आईएटीए' (IATA) के महानिदेशक भी रह चुके हैं.

कंपनी को आगे ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी

इंडिगो के प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया ने विली वॉल्श का कंपनी में स्वागत किया. उन्होंने कहा कि वॉल्श का लंबा वैश्विक अनुभव और रणनीतिक समझ इंडिगो को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाइयों तक ले जाने में बहुत मददगार साबित होगी. सीईओ के रूप में वॉल्श पर कंपनी की पूरी कमान होगी. उनका मुख्य ध्यान विमानों के समय पर संचालन, वैश्विक स्तर पर नेटवर्क बढ़ाने, व्यापारिक रणनीति को मजबूत करने और यात्रियों के सफर को और बेहतर व आरामदायक बनाने पर रहेगा.