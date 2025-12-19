ETV Bharat / business

क्या वापस आएगी ओल्ड पेंशन स्कीम? संसद में पूछा जा चुका है सवाल

नई दिल्ली: कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार और राज्यों पर पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को वापस लाने के लिए दबाव डाल रहा है. राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब समेत कई राज्यों ने OPS को बहाल कर दिया है, लेकिन क्या केंद्र सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (NPS) को हटाकर पूरे देश में OPS लागू करने पर भी विचार कर रही है? यह सवाल हाल ही में संसद के भीतर वित्त मंत्रालय से पूछा गया था.

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद सदस्यों एंटो एंटनी, अमरा राम, उत्कर्ष वर्मा मधुर और इमरान मसूद के एक सवाल के जवाब में कहा, "नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) या यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है."

OPS भारत की सबसे पुरानी पेंशन स्कीम

OPS भारत की सबसे पुरानी पेंशन स्कीम है. यह एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है, जिसमें हर पे कमीशन में पेंशन स्लैब को बदला जाता है, केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से OPS को खत्म कर दिया और नेशनल पेंशन सिस्टम, एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम शुरू की थी.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम

केंद्र ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू की, जिसे वे 1 अप्रैल 2025 से चुन सकते थे. यह OPS और NPS के एलिमेंट्स के मिलकर बनी है, जिससे कर्मचारियों को 10 साल की सर्विस पूरी होने पर कम से कम 10,000 रुपये की गारंटीड पेंशन मिलती है. केंद्र सरकार ने NPS सब्सक्राइबर्स को NPS से UPS में स्विच करने और UPS से NPS में वापस स्विच करने का ऑप्शन भी दिया, जिसकी डेडलाइन 30 नवंबर 2025 थी.

क्या NPS फंड उन राज्यों को वापस किए जाएंगे जहां सरकारों ने OPS को फिर से शुरू किया है?

सांसदों ने यह भी पूछा कि क्या कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए OPS लागू किया है? उन्होंने पूछा कि अगर इन राज्यों ने OPS लागू किया है, तो केंद्र के पास जमा फंड को राज्य सरकारों को वापस करने का क्या प्रोसेस होगा.

इस पर चौधरी का कहना है कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013, नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत एग्जिट और विड्रॉल ((PFRDA) रेगुलेशंस 2015 और दूसरे संबंधित रेगुलेशंस के अनुसार ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, जिसके जरिए सब्सक्राइबर्स का जमा हुआ कॉर्पस, जिसमें सरकारी कंट्रीब्यूशन, NPS में कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन और एक्रुअल्स शामिल हैं, रिफंड किया जा सके और राज्य सरकार को वापस जमा किया जा सके.

OPS को फिर से शुरू करने वाले राज्यों की लिस्ट देते हुए चौधरी वे कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने PFRDA को अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को फिर से शुरू करने के अपने फैसले के बारे में बताया है.

क्या UPS में कोई गड़बड़ है?

UPS से जुड़े सवालों में चारों सांसदों ने पूछा कि क्या यह सच है कि UPS सब्सक्राइबर कर्मचारियों की सैलरी से उनकी नौकरी के दौरान काटा गया कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट पर उन्हें वापस नहीं किया जाएगा. सांसदों ने यह भी पूछा कि क्या UPS में कुछ गड़बड़ पाई गई है.

चौधरी ने जवाब दिया कि UPS पेआउट शुरू होने के बाद कर्मचारियों की सर्विस के दौरान उनकी सैलरी से काटे गए कंट्रीब्यूशन को वापस करने का कोई प्रोविजन नहीं है.