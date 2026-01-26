ETV Bharat / business

BMW, Mercedes होंगी सस्ती! 110% नहीं, सिर्फ 40% टैक्स लगेगा यूरोपीय कारों पर? जानें पूरी खबर

भारत सरकार यूरोपीय यूनियन के साथ प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत यूरोपीय कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी 110% से 40% करने की तैयारी में है.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (File- IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 26, 2026 at 2:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच लंबे समय से चल रही मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement) की बातचीत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, भारत सरकार यूरोपीय संघ में बनी कारों पर आयात शुल्क में बड़ी कटौती करने की योजना बना रही है. इस प्रस्ताव का औपचारिक एलान मंगलवार को किया जा सकता है.

110% से घटकर 40% हो सकता है आयात शुल्क
प्रस्तावित समझौते के तहत भारत, यूरोपीय संघ में निर्मित कारों पर अधिकतम आयात शुल्क को मौजूदा 110 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने पर विचार कर रहा है. यह कदम भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अब तक का सबसे बड़ा उदारीकरण माना जा रहा है. फिलहाल भारत दुनिया के सबसे अधिक संरक्षित ऑटो बाजारों में गिना जाता है.

शुरुआती चरण में महंगी कारों को मिलेगा लाभ
सूत्रों के अनुसार, शुल्क में यह कटौती शुरुआती दौर में केवल 15,000 यूरो (करीब 16.3 लाख रुपये) से अधिक कीमत वाली पूरी तरह निर्मित कारों पर लागू होगी. साथ ही आयात की संख्या भी सीमित रखी जाएगी. भविष्य में चरणबद्ध तरीके से इन शुल्कों को और कम करते हुए 10 प्रतिशत तक लाने की संभावना है.

यूरोपीय कंपनियों के लिए खुलेगा भारतीय बाजार
आयात शुल्क घटने से फॉक्सवैगन, मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू जैसी यूरोपीय ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाना आसान हो जाएगा. इससे वे आयातित कारों की कीमत प्रतिस्पर्धी रख सकेंगी और स्थानीय उत्पादन में निवेश से पहले नए मॉडलों की बाजार में जांच कर सकेंगी.

ऑटो सेक्टर को मिलेगा बड़ा बूस्टर
सूत्रों का कहना है कि भारत प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों पर तत्काल शुल्क कटौती के लिए सहमत हो सकता है, हालांकि अंतिम कोटा में बदलाव संभव है. घरेलू ऑटो उद्योग के हितों को ध्यान में रखते हुए, बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को पहले पांच वर्षों तक इस रियायत से बाहर रखा जाएगा.

दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार भारत
भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार है, लेकिन यहां पूरी तरह निर्मित कारों पर आयात शुल्क 70 से 110 प्रतिशत तक है. भारत-ईयू के बीच यह प्रस्तावित समझौता न केवल विदेशी निवेश को बढ़ावा देगा, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए प्रीमियम कारों को अधिक किफायती भी बना सकता है.

यह भी पढ़ें- IMA ने वित्तमंत्री को स्वस्थ भारत के जरिए विकसित भारत के लक्ष्यों को पाने का सुझाव दिया

TAGGED:

EU FREE TRADE AGREEMENT
INDIA EU FTA
INDIA EU FTA UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.