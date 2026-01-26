ETV Bharat / business

BMW, Mercedes होंगी सस्ती! 110% नहीं, सिर्फ 40% टैक्स लगेगा यूरोपीय कारों पर? जानें पूरी खबर

नई दिल्ली: भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच लंबे समय से चल रही मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement) की बातचीत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, भारत सरकार यूरोपीय संघ में बनी कारों पर आयात शुल्क में बड़ी कटौती करने की योजना बना रही है. इस प्रस्ताव का औपचारिक एलान मंगलवार को किया जा सकता है.

110% से घटकर 40% हो सकता है आयात शुल्क

प्रस्तावित समझौते के तहत भारत, यूरोपीय संघ में निर्मित कारों पर अधिकतम आयात शुल्क को मौजूदा 110 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने पर विचार कर रहा है. यह कदम भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए अब तक का सबसे बड़ा उदारीकरण माना जा रहा है. फिलहाल भारत दुनिया के सबसे अधिक संरक्षित ऑटो बाजारों में गिना जाता है.

शुरुआती चरण में महंगी कारों को मिलेगा लाभ

सूत्रों के अनुसार, शुल्क में यह कटौती शुरुआती दौर में केवल 15,000 यूरो (करीब 16.3 लाख रुपये) से अधिक कीमत वाली पूरी तरह निर्मित कारों पर लागू होगी. साथ ही आयात की संख्या भी सीमित रखी जाएगी. भविष्य में चरणबद्ध तरीके से इन शुल्कों को और कम करते हुए 10 प्रतिशत तक लाने की संभावना है.

यूरोपीय कंपनियों के लिए खुलेगा भारतीय बाजार

आयात शुल्क घटने से फॉक्सवैगन, मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू जैसी यूरोपीय ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाना आसान हो जाएगा. इससे वे आयातित कारों की कीमत प्रतिस्पर्धी रख सकेंगी और स्थानीय उत्पादन में निवेश से पहले नए मॉडलों की बाजार में जांच कर सकेंगी.