Explained: भारत-EU व्यापार डील—कैसे कम होगी आपकी जेब पर बोझ और बढ़ेगी देश की रफ्तार

भारत पहुंचने के बाद एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और यूरोप ने रणनीतिक साझेदारी, संवाद और खुलेपन का रास्ता चुना है और दोनों मिलकर एक बिखरी दुनिया को सहयोग का नया मॉडल दिखा रहे हैं.

24 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया मंच ‘X’ पर उर्सुला फॉन डेर लेयेन ने लिखा, हम भारत–EU मुक्त व्यापार समझौते के बेहद करीब हैं. जल्द ही दिल्ली में मुलाकात होगी. उन्होंने इस समझौते को मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स यानी सभी व्यापार समझौतों की जननी तक बताया.

दिल्ली में उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल समझौते को अंतिम रूप देने के लिए यूरोपीय संघ के कई वरिष्ठ नेता भारत पहुंचे हैं. इनमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंतोनियो कोस्टा शामिल हैं.

डावोस से मिले सकारात्मक संकेत पिछले सप्ताह स्विट्जरलैंड के डावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच के दौरान यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन ने संकेत दिया कि भारत–EU FTA वार्ता अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. उन्होंने इस समझौते को हाल के वर्षों के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यापार करारों में से एक बताया. इस बयान के बाद उम्मीदें और मजबूत हुईं कि वर्षों से लंबित यह समझौता अब जल्द ही हकीकत बन सकता है.

सौरभ शुक्ला नई दिल्ली: भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं. दोनों पक्ष 27 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाले भारत–EU शिखर सम्मेलन के दौरान बातचीत पूरी होने की घोषणा की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. हालांकि कुछ तकनीकी मुद्दों पर अभी अंतिम सहमति बनाई जा रही है.

गणतंत्र दिवस पर भारत की भूमिका की सराहना

गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में उर्सुला फॉन डेर लेयेन ने कहा कि भारत की सफलता न केवल उसके नागरिकों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए स्थिरता, समृद्धि और सुरक्षा लेकर आती है. उनके इस बयान को भारत–EU संबंधों में बढ़ते भरोसे के संकेत के रूप में देखा जा रहा है.

भारत–EU व्यापार: प्रतिस्पर्धा नहीं, पूरकता

ऐसे समय में जब वैश्विक व्यापार टैरिफ, संरक्षणवाद और भू-राजनीतिक तनावों से प्रभावित है, भारत और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक संबंध अलग पहचान रखते हैं. भारत श्रम-प्रधान और डाउनस्ट्रीम विनिर्माण में मजबूत है, जबकि यूरोपीय संघ पूंजीगत वस्तुएं, उन्नत तकनीक और महत्वपूर्ण औद्योगिक इनपुट उपलब्ध कराता है. यही पूरकता इस बात का आधार है कि भारत–EU FTA घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाए बिना लागत घटाने और व्यापार बढ़ाने में मदद करेगा.

EU से भारत का आयात

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में भारत और EU के बीच द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 136 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा. भारत ने EU से 60.7 अरब डॉलर का आयात किया, जिसमें उन्नत मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, विमान, मेडिकल उपकरण और विशेष रसायन प्रमुख रहे. ये ऐसे उत्पाद हैं, जिनका भारत में बड़े पैमाने पर निर्माण नहीं होता. इसके अलावा कच्चे हीरे, धातुएं, प्लास्टिक, ऑटो पार्ट्स और स्क्रैप जैसे कच्चे माल का आयात भी हुआ, जो भारत के MSME और रीसाइक्लिंग उद्योग के लिए आवश्यक हैं.

EU को भारत का निर्यात

वहीं भारत ने EU को 75.9 अरब डॉलर का निर्यात किया. इसमें रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, परिधान और अन्य श्रम-प्रधान उत्पाद शामिल रहे. स्मार्टफोन, टेक्सटाइल, केमिकल्स, स्टील, फार्मा उत्पाद और ऑटो कंपोनेंट्स भारत की विनिर्माण क्षमता को दर्शाते हैं. ये वे क्षेत्र हैं, जहां यूरोप पहले ही बड़े पैमाने पर उत्पादन से बाहर निकल चुका है, जिससे भारतीय निर्यात को वहां स्थायी मांग मिलती है.

FTA से क्या होंगे फायदे

GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के अनुसार, भारत–EU व्यापार को बाजार हिस्सेदारी की प्रतिस्पर्धा के बजाय “उत्पादन साझेदारी” के रूप में देखा जाना चाहिए. यूरोपीय मशीनरी और तकनीकी इनपुट भारतीय उद्योग की उत्पादकता बढ़ाते हैं, जबकि भारत का बड़े पैमाने का विनिर्माण यूरोप को किफायती और गुणवत्तापूर्ण उपभोक्ता उत्पाद उपलब्ध कराता है. उनका कहना है कि टैरिफ में कटौती से उद्योगों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, बल्कि यह लागत घटाने, व्यापार बढ़ाने और दोनों अर्थव्यवस्थाओं की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूत करने का काम करेगी.

