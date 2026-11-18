Stock Market Falls Reason: 2 दिन की रैली के बाद बाजार में क्यों आई गिरावट? लाल निशान पर Sensex-Nifty
Stock Market Falls Reason: 2 दिन की रैली के बाद आज बाजार में मुनाफावसूली हावी हुआ. इस गिरावट के पीछे कौन-सी बड़ी वजह हैं, पढ़ें...
Published : November 18, 2026 at 12:01 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को 2 दिन की शानदार तेजी के बाद मुनाफावसूली हावी हो गई. शुरुआती कारोबार में ही बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी लाल निशान में आ गए और फिर गिरावट और गहरी हो गई. सुबह 11.30 बजे के कारोबार में सेंसेक्स 380 अंकों से ज्यादा गिरकर 82,145 के आसपास और निफ्टी 130 अंक टूटकर 25,255 पर आ गया.
यह गिरावट ऐसे समय आई है, जब बाजार इस महीने अब तक करीब 11 फीसदी भाग चुका था. मंगलवार को ही सेंसेक्स 427.40 अंक चढ़कर 82,532.19 पर और निफ्टी 96.30 अंक चढ़कर 25,387.40 पर बंद हुआ था. ऐसे में निवेशकों ने ऊंचे स्तर पर मुनाफा बुक करना शुरू कर दिया, जिससे बाजार पर दबाव बढ़ गया.
आज बाजार क्यों गिर रहा है? 5 बड़ी वजह
1- मुनाफावसूली बनी बड़ी वजहः बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह प्रॉफिट-टेकिंग है. 17 नवंबर तक सेंसेक्स इस महीने करीब 11 फीसदी और निफ्टी 10 फीसदी से ज्यादा चढ़ चुका था. लगातार 2 दिन की रैली के बाद निवेशकों ने ऊंचे भाव पर बिकवाली की. शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स 75.10 अंक गिरकर 82,482.30 पर और निफ्टी 26.95 अंक गिरकर 25,355.65 पर आ गया था, जो बाद में और बढ़ गया.
2- अमेरिकी बाजार का बुरा हाल: ग्लोबल संकेत भी कमजोर रहे. मंगलवार को अमेरिकी बाजार नेगेटिव में बंद हुए. डॉव जोन्स इंडस्ट्रीयल एवरेज 1.64 फीसदी टूटा, एसएंडपी 500 में 1.03 फीसदी की गिरावट आई और नैस्डैक 0.74 फीसदी नीचे बंद हुआ. अमेरिकी बाजार की इस गिरावट का असर भारतीय बाजार की सेंटीमेंट पर भी दिखा.
3- एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख: एशियाई बाजारों में भी एक जैसा रुझान नहीं दिखा. जहां दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और जापान का निक्की 225 ऊपर कारोबार कर रहे थे, वहीं शंघाई का एसएसई कॉम्पोजिट और हॉन्ग कॉन्ग का हैंगसेंग नीचे कारोबार कर रहे थे. इससे भारतीय निवेशकों को कोई साफ पॉजिटिव संकेत नहीं मिला.
4- दिग्गज शेयरों में बिकवाली: सेंसेक्स के दिग्गज शेयरों में बिकवाली ने बाजार को नीचे खींचा. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाइटन, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और टाटा स्टील आज के प्रमुख लूजर रहे. इन हेवीवेट शेयरों में गिरावट की वजह से ही सेंसेक्स और निफ्टी पर दबाव बढ़ा.
5- क्रूड में भी गिरावट: ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.69 फीसदी गिरकर 92.53 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. आमतौर पर क्रूड में गिरावट बाजार के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन आज मुनाफावसूली और ग्लोबल कमजोरी इतनी भारी थी कि इसका कोई खास फायदा नहीं मिला.
कौन से शेयर चमके, कौन डूबे?
गिरावट के बावजूद कुछ शेयरों में खरीदारी भी देखने को मिली. मारुति, अल्ट्राटेक सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा और आईसीआईसीआई बैंक आज के टॉप गेनर रहे. इन शेयरों ने बाजार को संभालने की कोशिश की, लेकिन बिकवाली वाली शेयरों का पलड़ा भारी रहा.
FIIs का भरोसा बरकरार
एक पॉजिटिव संकेत यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने मंगलवार को 4195.38 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की थी. इससे साफ है कि विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार पर भरोसा अभी बना हुआ है.
(डिस्क्लेमर: यह खबर सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई है. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है. निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. ईटीवी भारत किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं देता है.)
पढ़ें: Stock Market Today: Sensex 250 अंक से ज्यादा टूटा, Nifty 25400 के नीचे; TCS-Bajaj Finserv 2% तक फिसले
पढ़ें: Gold Silver Rates Today 18 November: MCX पर सोना 1.86% और चांदी 2.87% टूटा; एक्सपर्ट ने दी किस्तों में खरीदारी की सलाह