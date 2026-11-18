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Stock Market Falls Reason: 2 दिन की रैली के बाद बाजार में क्यों आई गिरावट? लाल निशान पर Sensex-Nifty

स्टॉक मार्केट में गिरावट की 5 बड़ी वजह (सांकेतिक फोटो) ( IANS )

नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को 2 दिन की शानदार तेजी के बाद मुनाफावसूली हावी हो गई. शुरुआती कारोबार में ही बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी लाल निशान में आ गए और फिर गिरावट और गहरी हो गई. सुबह 11.30 बजे के कारोबार में सेंसेक्स 380 अंकों से ज्यादा गिरकर 82,145 के आसपास और निफ्टी 130 अंक टूटकर 25,255 पर आ गया.

यह गिरावट ऐसे समय आई है, जब बाजार इस महीने अब तक करीब 11 फीसदी भाग चुका था. मंगलवार को ही सेंसेक्स 427.40 अंक चढ़कर 82,532.19 पर और निफ्टी 96.30 अंक चढ़कर 25,387.40 पर बंद हुआ था. ऐसे में निवेशकों ने ऊंचे स्तर पर मुनाफा बुक करना शुरू कर दिया, जिससे बाजार पर दबाव बढ़ गया.