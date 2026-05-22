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Explained : क्यों इतना तेजी से गिर रहा रुपया, कच्चे तेल और सोने की बढ़ती खरीद के अलावा भी हैं कई कारण, समझें

डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है. कई ऐसे कारण हैं जिसका निदान ढूंढने में लगी है सरकार.

Falling rupee
रुपये और डॉलर के बीच संबंध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 22, 2026 at 5:36 PM IST

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हैदराबाद : डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहे रुपये ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार प्रभावित हो रहा है. स्थिति और अधिक न बिगड़े, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद देशवासियों से सोने की खरीद कम से कम करने की अपील की है. जहां तक संभव हो उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग करने की सलाह दी है. उन्होंने स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक बढ़ावा देने का भी आग्रह किया है. ऐसे में विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता है.

दरअसल, भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था, तब उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान गिरते रुपये को लेकर कड़ी टिप्पणी की थी. उस समय डॉलर के मुकाबले रुपया 60 के स्तर तक पहुंच गया था. अब विपक्ष के नेताओं ने सरकार से पूछना शुरू कर दिया है कि पीएम मोदी गिरते रुपये पर जवाब क्यों नहीं दे रहे है ? क्यों उनकी सरकार लगातार इसका बचाव कर रही है ? क्यों नहीं वे गिरते रुपये को संभाल पा रहे हैं ? क्यों वे बार-बार मितव्ययिता की अपील कर रहे हैं ? क्या उनसे देश संभल नहीं रहा है ? विपक्ष के नेताओं ने क्या-क्या आरोप लगाए हैं, इसे जानने से पहले आइए समझते हैं कि आखिर रुपया गिर क्यों रहा है और इसकी असली वजह क्या है ?

Falling Rupee
रुपये और डॉलर का संबंध (ETV Bharat)

रुपये में गिरावट के प्रमुख कारण

- कच्चे तेल की लगातार बढ़ रही कीमतें - क्योंकि भारत अपनी जरूरत का करीब 80 फीसदी या उससे भी अधिक हिस्सा आयात करता है, लिहाजा आयात बिल लगातार बढ़ता जा रहा है. जब तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, तो भारत को आयात के भुगतान के लिए अधिक डॉलर की आवश्यकता होती है. ज्यादा डॉलर खर्च करने से व्यापार घाटा (आयात और निर्यात का अंतर) बढ़ता है और रुपये पर दबाव पड़ता है.

- ईरान के लेकर मध्य पूर्व तक का गहराता संकट - अमेरिका-ईरान/इजराइल जैसे बढ़ते संघर्षों से वैश्विक स्तर पर जोखिम बढ़ गया है. ऐसे समय में निवेशक अमेरिकी डॉलर जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख करते हैं. इसलिए भारतीय रुपये जैसी उभरती बाजार मुद्राएं कमजोर हो जाती हैं.

- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की लगातार निकासी - एफपीआई पिछले कई महीनों से शेयर और बॉन्ड बेच रहे हैं. उन्हें भारतीय बाजार रास नहीं आ रहा है. इससे भारी मात्रा में पूंजी की निकासी हुई है. उनकी बिक्री का मतलब है, भारतीय रुपये की बिक्री और अमेरिकी डॉलर की खरीद. यह रुपये के अवमूल्यन से सीधा जुड़ा है.

- डॉलर की वैश्विक मजबूती - उच्च ब्याज दर और सुरक्षित निवेश की मांग के कारण अमेरिकी डॉलर वैश्विक स्तर पर मजबूत रहा है. स्ट्रॉगं अमेरिकी डॉलर के कारण अन्य मुद्राएं तुलनात्मक रूप से कमजोर दिखाई देती हैं.

- गोल्ड और डॉलर स्वैपिंग - भारत के पास बड़ा विदेशी मुद्रा भंड़ार है. एक मई 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक के पास 690.7 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था. लेकिन इसका बड़ा हिस्सा गोल्ड और डॉलर स्वैपिंग में खर्च हो जाता है. तेल, गैस और सोने की वजह से डॉलर अधिक खर्च करना पड़ता है.

- सोने की जबरदस्त खरीदी - एक वर्ष पहले दो मई 2025 को, आरबीआई का विदेशी मुद्रा भंडार 686 अरब डॉलर था. दो वर्ष पहले तीन मई 2024 को, विदेशी मुद्रा भंडार 641.6 अरब डॉलर था. यानि पिछले तीन सालों में विदेशी मुद्रा भंडार में करीब-करीब आठ फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसी दौरान सोने के भंडार में 110 फीसदी की भारी वृद्धि हुई है. इसका मतलब साफ है कि सोने की खरीद में विशेष रूप से तेजी आने के कारण ही पीएम मोदी ने देशवासियों से कम से कम एक साल तक सोने की खरीद से बचने को कहा.

- भारतीय कंपनियां विदेश में कर रही निवेश - डॉलर के लगातार खर्च होने की वजह भारतीय कंपनियां भी हैं. भारतीय कंपनियां विदेशों में भारी निवेश कर रही हैं. यह निवेश आमतौर पर अधिग्रहण या अपनी ही कंपनियों में निवेश के लिए होता है. भारतीय कंपनियों द्वारा किया जा रहा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी मुद्रा संरक्षण के लिए सरकार के आह्वान कर सकता है. द इकोनोमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई ने विदेशी निवेश की जांच को कड़ा कर दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि निवेश का उद्देश्य क्या है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल महीने का एक डेटा जारी किया है. इसके अनुसार भारतीय कंपनियों का दूसरे देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अप्रैल में इससे पिछले महीने की तुलना में दोगुना होकर 3.36 अरब डॉलर से अधिक रहा है. आरबीआई के अनुसार, मार्च में भारतीय कंपनियों का विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश 1.61 अरब डॉलर था, जबकि एक साल पहले अप्रैल, 2025 में यह 1.96 अरब डॉलर रहा था.

- एफडीआई नियम - प्रखर अर्थशास्त्री और लेखक सुरजीत भल्ला ने इसकी ओर ध्यान दिलाया है. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "अजीबोगरीब नियम विदेशी निवेशकों को भारत से दूर कर रहे हैं. हमारे यहां एफडीआई के संबंध में ऐसे अजीबोगरीब नियम हैं जो किसी अन्य देश में नहीं हैं." उन्होंने 2017 में लागू किए गए एक कानून का जिक्र किया. 2017 में सरकार ने द्विपक्षीय निवेश संधियों को खत्म कर दिया. इसकी जगह पर अब एफडीआई निवेश विवादों का निपटारा भारत में ही हो सकता है, पहले किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से सेटलमेंट हो जाता था.

- भारत में एफडीआई शून्य - भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु ने भी उनकी बातों से सहमति जताई है. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भारत में शुद्ध एफडीआई पिछले 22 महीनों से लगभग शून्य के करीब है.

अकेले इस साल की बात करें, तो विदेशी निवेशक शेयर मार्केट से 23 अरब डॉलर निकाल चुके हैं. वे इस बात से सशंकित रहते हैं कि रुपये के कमजोर होने से उनका रिटर्न कम हो जाएगा. लिहाजा, वे उन देशों की ओर जा रहे हैं, जहां की करेंसी डॉलर के मुकाबले टिकी रहे. 2025 में रुपया एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी रही. स्थिति उस समय से और अधिक खराब हो गई, जब से अमेरिकी प्रेसिडेंट ने भारत के खिलाफ टैरिफ की घोषणा की थी. टैरिफ को लेकर जब बातचीत आगे बढ़ी और ऐसा लगा कि स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है, ईरान युद्ध ने आग में घी का काम कर दिया.

- एक साथ कई दबावों का आ जाना - बाजार से विदेशी मुद्रा का निकलना, निवेशकों का कमजोर विश्वास, बॉन्ड यील्ड में वृद्धि, वैश्विक अर्थव्यवस्था में नकारात्मक भावना जब ये सभी कारक एक साथ आते हैं, तो इनका प्रभाव सिर्फ जुड़ता ही नहीं है, बल्कि रुपये पर दबाव कई गुना बढ़ जाता है.

गिरावट क्या दर्शाता है

गिरावट अमेरिकी डॉलर की वैश्विक मांग को दर्शाता है. जब वैश्विक निवेशक अमेरिकी डॉलर को प्राथमिकता देते हैं, तो रुपये का मूल्य स्वाभाविक रूप से नीचे आ जाता है. रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने एक अखबार में लिखा, "हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हमने एआई, डेटा सेंटर और बायोटेक जैसे क्षेत्रों में अभी तक उल्लेखनीय प्रगति हासिल नहीं की है, लिहाजा वैश्विक स्तर पर पूंजी वहां पर जा रही है, जहां पर इन क्षेत्रों में निवेश किया जा रहा है. उनके अनुसार भारत को अभी इन क्षेत्रों में बहुत कुछ करना है."

Falling Rupee
भारत का बढ़ता विदेशी मुद्रा भंडार (ETV Bharat)

अगर लगातार रुपया गिरता रहा तो क्या होगा

  • यदि यह गिरावट जारी रहती है, तो इसका प्रभाव निम्न प्रकार से हो सकता है
  • आयात लागत में वृद्धि (तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोना)
  • विदेश यात्रा और शिक्षा महंगी हो जाएगी
  • वैश्विक बाजारों में डॉलर की मांग मजबूत होगी
  • विदेशी निवेशक मुद्रा जोखिम को भांपकर अपना पैसा निकाल लेंगे (या निवेश बेच देंगे)
  • उभरते बाजारों की मुद्राओं पर व्यापक दबाव पड़ेगा
  • खाद और दवाइयां महंगी हो जाती हैं
  • बैंक में जमा आपकी बचत कम हो जाती है. किश्तें चुकाने में और भी तकलीफ होती है.
  • हर भारतीय की क्रय शक्ति कम हो जाती है.

कमजोर रुपये के फायदे

वैसे भारतीय जो विदेशों में काम करते हैं, उन्हें डॉलर के बदले अधिक रुपये मिलते हैं और भारत में उनके परिवार को इसका फायदा मिलता है. भारत उन देशों में शामिल हैं, जहां पर बड़ी मात्रा में रेमिटेंस विदेशों से भेजे जाते हैं.

सरकार ने उठाए कदम

  • सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ा
  • पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई गई
  • पीएम मोदी ने एक साल तक सोने की खरीद कम करने की अपील की
  • ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई गिरते रुपये को बचाने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी, अधिक मुद्रा अदला-बदली और विदेशी निवेशकों से डॉलर जुटाने जैसे अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा.
  • एनआरआई डिपॉजिट स्कीम और सॉवरेन डॉलर बॉन्ड पर किया जा रहा विचार

एक्सपर्ट्स की राय में क्या है समाधान

डॉलर की बिक्री से घबराना नहीं चाहिए - भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट पर एचडीएफसी सिक्योरिटीज के प्राइम रिसर्च के प्रमुख देवरश वकील ने कहा, "आरबीआई रुपये को अनावश्यक अस्थिरता से बचाने के लिए सक्रिय रूप से डॉलर बेच रहा है. इसी वजह से हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आ रही है और यह 738 अरब डॉलर से घटकर लगभग 5 फीसदी यानी 690 अरब डॉलर हो गया है. यह बहुत चिंताजनक नहीं है. हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है. अतीत में हमने इससे भी बदतर हालात देखे हैं. मुझे लगता है कि ये विदेशी मुद्रा भंडार 8 महीने के आयात के लिए पर्याप्त हैं." पीएम मोदी की अपील पर भी उन्होंने अपनी राय दी.

"यह हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में मदद करने के लिए है, और इससे पहले कि यह चिंता या संकट का कारण बने, प्रधानमंत्री ने नागरिकों को विदेशी मुद्रा के उपयोग में संयम बरतने के लिए आगाह किया है. मुझे लगता है कि यह अल्पकालिक रूप से कारगर होगा. दीर्घकालिक रूप से, हमें वैश्विक भू-राजनीतिक संकट के शांत होने का इंतजार करना होगा, और उसके बाद ही मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा." देवरश वकील, एचडीएफसी सिक्योरिटीज

अरविंद पनागरिया ने कहा, रुपये को और कमजोर होने देना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा - 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनागरिया ने भारतीय रिजर्व बैंक से आग्रह किया है कि वह विदेशी मुद्रा भंडार से रुपये की रक्षा करने के बजाय उसे कमजोर होने दे. सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "आरबीआई को 100 रुपये प्रति डॉलर के स्तर की "मनोवैज्ञानिकता" को नीतिगत निर्णयों को प्रभावित नहीं करने देना चाहिए.

"100 रुपये प्रति डॉलर की मनोवैज्ञानिकता को अपनी नीतिगत प्रतिक्रिया निर्धारित न करने दें. 100 सिर्फ एक संख्या है, जैसे 99 और 101. चाहे तेल की कमी अल्पकालिक हो या दीर्घकालिक, इस समय सही प्रतिक्रिया रुपये को कमजोर होने देना है." अरविंद पनागरिया

उनके अनुसार, यदि मौजूदा तेल की कमी केवल कुछ महीनों से लेकर एक वर्ष तक ही रहती है, तो रुपया शुरू में कमजोर हो सकता है, लेकिन बाद में भारत के तेल आयात बिल में कमी आने और विदेशी निवेशकों के सस्ती मुद्रा का लाभ उठाने के लिए वापस लौटने पर इसमें काफी सुधार हो सकता है. हालांकि, अगर तेल संकट लंबे समय तक बना रहता है, तो पनागरिया ने चेतावनी दी कि रुपये को कृत्रिम रूप से बचाने की कोशिश करने से समय के साथ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ही कम होता जाएगा. ऐसी स्थिति में रुपया को कमजोर होने देना की सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है. रुपये को बचाने की कोशिश की जाएगी, तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार ही खत्म हो जाएगा.

"इस समस्या के समाधान के लिए, कृपया सभी पंजीकृत एफपीआई द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए नए निवेशों पर पूंजीगत लाभ कर माफ कर दें, चाहे यह निवेश मौजूदा शेयरों की बिक्री से हो या नए निवेश से. 5 वर्षों के बाद, यह लाभ तब तक जारी रहेगा जब तक वे पिछले 5 वर्षों में निवेश किए गए शेयरों को बेच नहीं देते. इससे बिकवाली रुकेगी, निवेश बढ़ेगा, कर संबंधी उत्पीड़न बंद होगा और रुपये में स्थिरता आएगी. यहां तक ​​कि अगर लगभग 20 अरब डॉलर का निवेश भी हो जाए तो भी यह बड़ा लाभ होगा. कृपया इस पर विचार करें." मोहनदास पई, प्रमुख बिजनेसमैन, ने पीएम मोदी को ट्वीट कर यह लिखा.

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