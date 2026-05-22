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Explained : क्यों इतना तेजी से गिर रहा रुपया, कच्चे तेल और सोने की बढ़ती खरीद के अलावा भी हैं कई कारण, समझें

हैदराबाद : डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रहे रुपये ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार प्रभावित हो रहा है. स्थिति और अधिक न बिगड़े, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद देशवासियों से सोने की खरीद कम से कम करने की अपील की है. जहां तक संभव हो उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन के उपयोग करने की सलाह दी है. उन्होंने स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक बढ़ावा देने का भी आग्रह किया है. ऐसे में विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता है.

दरअसल, भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था, तब उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान गिरते रुपये को लेकर कड़ी टिप्पणी की थी. उस समय डॉलर के मुकाबले रुपया 60 के स्तर तक पहुंच गया था. अब विपक्ष के नेताओं ने सरकार से पूछना शुरू कर दिया है कि पीएम मोदी गिरते रुपये पर जवाब क्यों नहीं दे रहे है ? क्यों उनकी सरकार लगातार इसका बचाव कर रही है ? क्यों नहीं वे गिरते रुपये को संभाल पा रहे हैं ? क्यों वे बार-बार मितव्ययिता की अपील कर रहे हैं ? क्या उनसे देश संभल नहीं रहा है ? विपक्ष के नेताओं ने क्या-क्या आरोप लगाए हैं, इसे जानने से पहले आइए समझते हैं कि आखिर रुपया गिर क्यों रहा है और इसकी असली वजह क्या है ?

रुपये और डॉलर का संबंध (ETV Bharat)

रुपये में गिरावट के प्रमुख कारण

- कच्चे तेल की लगातार बढ़ रही कीमतें - क्योंकि भारत अपनी जरूरत का करीब 80 फीसदी या उससे भी अधिक हिस्सा आयात करता है, लिहाजा आयात बिल लगातार बढ़ता जा रहा है. जब तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, तो भारत को आयात के भुगतान के लिए अधिक डॉलर की आवश्यकता होती है. ज्यादा डॉलर खर्च करने से व्यापार घाटा (आयात और निर्यात का अंतर) बढ़ता है और रुपये पर दबाव पड़ता है.

- ईरान के लेकर मध्य पूर्व तक का गहराता संकट - अमेरिका-ईरान/इजराइल जैसे बढ़ते संघर्षों से वैश्विक स्तर पर जोखिम बढ़ गया है. ऐसे समय में निवेशक अमेरिकी डॉलर जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख करते हैं. इसलिए भारतीय रुपये जैसी उभरती बाजार मुद्राएं कमजोर हो जाती हैं.

- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की लगातार निकासी - एफपीआई पिछले कई महीनों से शेयर और बॉन्ड बेच रहे हैं. उन्हें भारतीय बाजार रास नहीं आ रहा है. इससे भारी मात्रा में पूंजी की निकासी हुई है. उनकी बिक्री का मतलब है, भारतीय रुपये की बिक्री और अमेरिकी डॉलर की खरीद. यह रुपये के अवमूल्यन से सीधा जुड़ा है.

- डॉलर की वैश्विक मजबूती - उच्च ब्याज दर और सुरक्षित निवेश की मांग के कारण अमेरिकी डॉलर वैश्विक स्तर पर मजबूत रहा है. स्ट्रॉगं अमेरिकी डॉलर के कारण अन्य मुद्राएं तुलनात्मक रूप से कमजोर दिखाई देती हैं.

- गोल्ड और डॉलर स्वैपिंग - भारत के पास बड़ा विदेशी मुद्रा भंड़ार है. एक मई 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक के पास 690.7 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था. लेकिन इसका बड़ा हिस्सा गोल्ड और डॉलर स्वैपिंग में खर्च हो जाता है. तेल, गैस और सोने की वजह से डॉलर अधिक खर्च करना पड़ता है.

- सोने की जबरदस्त खरीदी - एक वर्ष पहले दो मई 2025 को, आरबीआई का विदेशी मुद्रा भंडार 686 अरब डॉलर था. दो वर्ष पहले तीन मई 2024 को, विदेशी मुद्रा भंडार 641.6 अरब डॉलर था. यानि पिछले तीन सालों में विदेशी मुद्रा भंडार में करीब-करीब आठ फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इसी दौरान सोने के भंडार में 110 फीसदी की भारी वृद्धि हुई है. इसका मतलब साफ है कि सोने की खरीद में विशेष रूप से तेजी आने के कारण ही पीएम मोदी ने देशवासियों से कम से कम एक साल तक सोने की खरीद से बचने को कहा.

- भारतीय कंपनियां विदेश में कर रही निवेश - डॉलर के लगातार खर्च होने की वजह भारतीय कंपनियां भी हैं. भारतीय कंपनियां विदेशों में भारी निवेश कर रही हैं. यह निवेश आमतौर पर अधिग्रहण या अपनी ही कंपनियों में निवेश के लिए होता है. भारतीय कंपनियों द्वारा किया जा रहा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी मुद्रा संरक्षण के लिए सरकार के आह्वान कर सकता है. द इकोनोमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई ने विदेशी निवेश की जांच को कड़ा कर दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि निवेश का उद्देश्य क्या है.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल महीने का एक डेटा जारी किया है. इसके अनुसार भारतीय कंपनियों का दूसरे देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अप्रैल में इससे पिछले महीने की तुलना में दोगुना होकर 3.36 अरब डॉलर से अधिक रहा है. आरबीआई के अनुसार, मार्च में भारतीय कंपनियों का विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश 1.61 अरब डॉलर था, जबकि एक साल पहले अप्रैल, 2025 में यह 1.96 अरब डॉलर रहा था.

- एफडीआई नियम - प्रखर अर्थशास्त्री और लेखक सुरजीत भल्ला ने इसकी ओर ध्यान दिलाया है. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "अजीबोगरीब नियम विदेशी निवेशकों को भारत से दूर कर रहे हैं. हमारे यहां एफडीआई के संबंध में ऐसे अजीबोगरीब नियम हैं जो किसी अन्य देश में नहीं हैं." उन्होंने 2017 में लागू किए गए एक कानून का जिक्र किया. 2017 में सरकार ने द्विपक्षीय निवेश संधियों को खत्म कर दिया. इसकी जगह पर अब एफडीआई निवेश विवादों का निपटारा भारत में ही हो सकता है, पहले किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से सेटलमेंट हो जाता था.