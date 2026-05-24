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कुछ राज्यों में इतना महंगा पेट्रोल क्यों, 'कांग्रेस शासित राज्यों की ओर उठी उंगलियां'

नई दिल्ली : पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी को लेकर राजनीतिक खींचतान तेज होने के बीच, केंद्र सरकार की ईंधन मूल्य निर्धारण रणनीति का बचाव करते हुए एक विस्तृत नोट में दावा किया गया है कि भारत भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी अंतर का सबसे बड़ा कारण केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं, बल्कि राज्य स्तरीय कर हैं.

इस महीने लगातार तीन बार ईंधन की कीमतों में संशोधन के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी किए गए इस दस्तावेज में तर्क दिया गया है कि केंद्र सरकार भले ही पूरे देश में एक समान उत्पाद शुल्क संरचना बनाए रखती है, लेकिन खुदरा कीमतें राज्यों में अलग-अलग हैं, क्योंकि अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए मूल्य वर्धित कर (वैट) की दरें भिन्न-भिन्न हैं.

सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक ईंधन की कीमतें मुख्य रूप से दक्षिण भारत में केंद्रित हैं, विशेष रूप से कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों द्वारा शासित राज्यों में, जिनमें तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं.

टीडीपी के नेतृत्व वाले एनडीए सहयोगी द्वारा शासित आंध्र प्रदेश भी अतिरिक्त उपकर और प्रति लीटर शुल्क के कारण उच्च कर वाले अपवाद के रूप में उभरा है.रिपोर्ट में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश में वर्तमान में पेट्रोल पर लगभग 31% वैट के साथ-साथ 4 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त शुल्क और सड़क विकास उपकर भी लगता है, जिससे कुल कर भार लगभग 35% हो जाता है.

तेलंगाना में पेट्रोल की कीमतें 116 रुपये प्रति लीटर के करीब हैं, जबकि केरल अपने मूल वैट ढांचे पर एक अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा उपकर लगाता है.इसके विपरीत, रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गोवा और असम जैसे राज्यों में, जहां भाजपा की सरकार है, पेट्रोल की कीमतें 102 रुपये प्रति लीटर या उससे कम बनी हुई हैं.

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2026 में किए गए उत्पाद शुल्क में कटौती का पूरा लाभ बिना किसी अतिरिक्त वैट के सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया है. यह रिपोर्ट तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा 15, 19 और 23 मई को घोषित ईंधन की कीमतों में हालिया वृद्धि को लेकर बढ़ते विपक्षी विरोध के बीच आई है. तीनों संशोधनों को मिलाकर पेट्रोल की कीमत में ₹4.74 प्रति लीटर और डीजल की कीमत में ₹4.82 प्रति लीटर की वृद्धि हुई है, जो लगभग चार वर्षों में खुदरा ईंधन की कीमतों में पहली बड़ी वृद्धि है.

इस बढ़ोतरी का बचाव करते हुए रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में जारी व्यवधान के दौरान भारत ने लगभग 76 दिनों तक उपभोक्ताओं को वैश्विक कच्चे तेल की अस्थिरता से बचाया. इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार और तेल कंपनियों ने चरणबद्ध खुदरा कीमतों में संशोधन करने से पहले इस अवधि के दौरान बढ़ती अंतरराष्ट्रीय तेल लागतों को स्वयं वहन किया.

रिपोर्ट में 2021 से भारत द्वारा ईंधन मूल्य निर्धारण में किए गए हस्तक्षेपों का विवरण दिया गया है, जिसमें पिछले कुछ वर्षों में उत्पाद शुल्क में चार अलग-अलग कटौती और खुदरा कीमतों में कमी को उजागर किया गया है. इनमें रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान नवंबर 2021 और मई 2022 में उत्पाद शुल्क में कटौती, मार्च 2024 में तेल कंपनियों के नेतृत्व में खुदरा कीमतों में कटौती, अप्रैल 2025 में एक और उत्पाद शुल्क में कमी और 27 मार्च 2026 को घोषित विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) में बड़ी कटौती शामिल है.

दस्तावेज के अनुसार, मार्च 2026 के कदम से पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटकर ₹3 प्रति लीटर हो गया, जबकि डीजल पर उत्पाद शुल्क लगभग शून्य हो गया. केंद्र सरकार का दावा है कि इस कटौती से अकेले चालू वित्त वर्ष में लगभग ₹30,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है.

दस्तावेज में आगे तर्क दिया गया है कि भारत एकमात्र ऐसी प्रमुख अर्थव्यवस्था है जिसने रूस-यूक्रेन युद्ध और मौजूदा होर्मुज संकट दोनों के दौरान खुदरा ईंधन की कीमतों में कमी की है, जबकि ब्रेंट क्रूड की कीमत कई बार 120 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई थी.