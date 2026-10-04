सीएएफई 3 नियम : कौन सी गाड़ियां बनानी हैं, कंपनियां करेंगी रणनीतिक फैसला
इससे पहले कार कंपनियों को बैन या कोर्ट के आदेशों के अनुसार करना पड़ता था बदलाव.
By R Srinivasan
Published : October 4, 2026 at 2:43 PM IST
नई दिल्ली : 29 सितंबर, 2026 को नोटिफाई किए गए 'कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी (सीएएफई) नियमों का तीसरा वर्जन, भारत के तेजी से बढ़ते ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए रेगुलेटरी और पॉलिसी डेवलपमेंट के माहौल में एक अहम मोड़ है.पहली बार, रेगुलेटरी पॉलिसी मैन्युफैक्चरिंग की बारीकियों को तय करने के बजाय – जो शायद मैन्युफैक्चरर्स बेहतर जानते हैं – पूरे समाज के फायदे के लिए बड़े नतीजे वाले लक्ष्य तय करने की ओर तेज़ी से बढ़ी है और सरकार को असल में यही करना चाहिए था.
अब तक, पॉलिसी बनाने वाले – और कभी-कभी अदालतें भी – यह तय करते रहे हैं कि भारतीय कंज्यूमर को क्या चाहिए, एफिशिएंसी क्या है और यहां तक कि एमिशन कम करने के लिए कौन सा फ्यूल या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए. मिसाल के तौर पर, भारत में छोटी कारों का चलन 2006 के बजट में किए गए टैक्स बदलाव की वजह से शुरू हुआ था.
हालांकि कारों को तब भी 'लग्जरी' माना जाता था और उन पर भारी टैक्स लगता था, फिर भी अधिकारियों ने तय किया कि आम आदमी को एक सस्ती छोटी कार मिलनी चाहिए. लेकिन कौन सी कार पेश की जाए, इसका फैसला न तो बनाने वालों पर छोड़ा गया और न ही बाजार पर. इसके बजाय, हमारे अफसरों ने नियम बनाया कि 3.999 मीटर से कम लंबाई और 1,200 cc या उससे कम (डीजल इंजन के मामले में 1,500 cc) इंजन क्षमता वाली कार को "छोटी" कार माना जाएगा और उस पर 8 प्रतिशत की रियायती एक्साइज ड्यूटी लगेगी.
इसकी वजह से ग्राहकों की उम्मीदों और बाजार के विकास, दोनों में काफी बदलाव आए. जहां दुनिया भर के कार बाजार इंजन की पावर पर ध्यान देते थे, वहीं भारत में इंजन की क्यूबिक क्षमता की चर्चा होती थी, जबकि इसका पावर से कोई सीधा संबंध नहीं होता है. असल में, फोर्ड ने इकोस्पोर्ट लॉन्च करके इस गलतफहमी को दूर किया. यह एक ऐसी "एसयूवी" थी जिसकी लंबाई सिर्फ 3.998 मीटर थी और इसमें 1,000 cc का पेट्रोल इंजन लगा था, जो असल में अधिक क्यूबिक कैपेसिटी वाले कॉम्पिटिटर इंजनों से अधिक पावर देता था. सब्सिडी और दूसरी रियायतों ने मामले को और उलझा दिया.
लंबे समय तक, डीजल को सामान ढोने और ट्रैक्टर जैसे खेती के उपकरणों को चलाने के लिए जरूरी ईंधन माना गया. इस पर सब्सिडी मिलती थी और यह पेट्रोल के मुकाबले काफी सस्ता था. इससे डीजल गाड़ियों की मांग में जबरदस्त उछाल आया, जिसमें छोटी कारें और ऑटो-रिक्शा भी शामिल थे.अदालत के फैसलों ने भी स्थिति को और जटिल बना दिया.
1998 में, दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि टैक्सी और रिक्शा समेत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को अनिवार्य रूप से सीएनजी में बदला जाए. 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने 2,000 cc से अधिक इंजन कैपेसिटी वाली डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी, क्योंकि वे अधिक प्रदूषण फैलाती थीं. हालांकि, 2,000 cc या उससे बड़े इंजन वाली आधुनिक और अच्छी तरह से मेंटेन की गई गाड़ी, कम इंजन कैपेसिटी वाली लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी या खराब मेंटेनेंस वाली गाड़ियों के मुकाबले कम प्रदूषण फैला सकती थी. यह रोक तब हटाई गईजब गाड़ी बनाने वाली कंपनियां एक प्रतिशत 'ग्रीन' सेस देने को तैयार हो गईं. बाद में, एनसीआर में 10 साल से पुरानी डीज़ल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से रद्द करने का आदेश दिया गया, भले ही वे उस समय लागू एमिशन प्रोटोकॉल (बीएस-IV) के नियमों का पालन करती हों!
सरकार ने उत्सर्जन कम करने के लिए बीएस-IV से सीधे बीएस-VI एमिशन स्टैंडर्ड्स पर जाने का कड़ा कदम उठाया, जिससे फ्यूल रिफाइनर्स और वाहन बनाने वाली कंपनियों को भारी निवेश करके अपने प्रोडक्ट्स को फिर से डिजeइन करने की हड़बड़ी करनी पड़ी.इन सभी बदलावों में एक बात समान थी कि भले ही ऊपरी तौर पर मकसद एक ही था – गाड़ियों से होने वाले उत्सर्जन और प्रदूषण को कम करना – लेकिन तरीका उस मकसद पर नहीं, बल्कि इंजन की क्षमता और फ्यूल के चुनाव जैसी तकनीकी बातों पर केंद्रित था.
क्या बदला है - 29 सितंबर को नोटिफाई किए गए सीएएफई 3 नियम दो मुख्य पैमानों पर केंद्रित हैं – लगातार बेहतर होती फ्यूल एफिशिएंसी और लगातार कम होता CO2 उत्सर्जन. मुख्य बदलाव यह है कि ये नियम किसी खास मेक या मॉडल पर नहीं, बल्कि किसी खास ऑटोमेकर की सभी गाड़ियों पर लागू होंगे. इसलिए, मारुति सुजुकी जैसी कंपनी, जो छोटी पेट्रोल कारें, बड़ी एसयूवी, हाइब्रिड गाड़ियां और इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है, उसके लिए फ्यूल एफिशिएंसी और एमिशन के नियम उसकी सभी गाड़ियों की रेंज के आधार पर तय किए जाएंगे. सीएएफई-III के तहत 1 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2032 तक पांच सालों में फ्यूल एफिशिएंसी में सुधार करना जरूरी है, और इस दौरान हर साल कड़े लक्ष्य पूरे करने होंगे.
फ्यूल-खपत का बेसलाइन लक्ष्य 2027–28 में 3.996 लीटर/100 km से घटकर 2031–32 में 3.3273 लीटर/100 km हो जाएगा.इसी तरह, एमिशन के मामले में, फ्लीट-एवरेज CO2 का स्तर FY2027-28 में 94.76 gms/km से घटकर FY2031-32 तक 76.77–78.90 gms/km हो जाएगा.लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती. हालांकि यह पॉलिसी फ्यूल या टेक्नोलॉजी चुनने के बारे में कोई आदेश नहीं देती, लेकिन यह उन नतीजों की ओर काफी हद तक प्रेरित करती है जिन्हें बेहतर माना जाता है.इसलिए, फ्लीट-वाइड फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, फॉर्मूले में गाड़ी के वजन को एक अहम फैक्टर माना गया है. तो, जो कार बनाने वाली कंपनी अधिकतर भारी गाड़ियां (जैसे एसूयूवी) बनाती है, उसके लिए चुनौती अधिक मुश्किल होगी, जबकि उस कंपनी के लिए चुनौती कम होगी जिसकी गाड़ियों में हल्की (और इसलिए, आमतौर पर छोटी) कारें अधिक हैं.इतना ही नहीं, कैलकुलेशन फॉर्मूले में कुछ और इंसेंटिव भी शामिल हैं, जो कम एमिशन वाली हाइब्रिड या जीरो एमिशन वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देते हैं – साथ ही उन गाड़ियों को भी जो सीएनजी, इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल या फ्लेक्स-फ्यूल इथेनॉल जैसे अपेक्षाकृत साफ (कम CO2 एमिशन वाले) फ्यूल का इस्तेमाल करती हैं.
बैटरी इलेक्ट्रिक गाड़ी को 3X वॉल्यूम फैक्टर मिलता है. फ्लीट का औसत निकालने के लिए, एक बैटरी या रेंज-एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक गाड़ी को पारंपरिक इंटरनल कंबशन इंजन वाली तीन गाड़ियों के बराबर माना जाएगा.
इसी तरह, प्लग-इन और फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को 2.5X फैक्टर, पारंपरिक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को 1.6X फैक्टर और फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों को 1.1X फैक्टर मिलता है. इसके अलावा, जो कंपनियां टारगेट पूरा नहीं कर पातीं, वे अपना औसत बैलेंस करने के लिए टारगेट से अधिक हासिल करने वाली कंपनियों – जैसे कि सिर्फ EV बनाने वाली कंपनी – से क्रेडिट खरीद सकती हैं.
इसका क्या मतलब है - इसका फायदा यह है कि कौन सी गाड़ियां बनानी हैं, इसका रणनीतिक फैसला कंपनी पर छोड़ दिया जाता है, न कि बैन या कोर्ट के आदेशों से कोई विकल्प थोपा जाता है. इसलिए मारुति, जिसके फ्लीट में अधिक छोटी गाड़ियां हैं, अपनी कम कुशल गाड़ियों के असर को इन गाड़ियों के कम वजन और अधिक वॉल्यूम से बैलेंस कर सकती है. अधिक एसयूवी बनाने वाली कंपनी अधिक वजन और कड़े एफिशिएंसी व एमिशन टारगेट को बैलेंस करने के लिए कई तरह के उपाय अपना सकती है. वे अधिक ईवी बना सकती हैं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या प्लग-इन हाइब्रिड शामिल कर सकती हैं, और सीएनजी व इथेनॉल-कम्पैटिबल मॉडल बढ़ा सकती हैं. कंपनियां मौजूदा पेट्रोल और डीजल मॉडल की खपत और एमिशन कम करने, कम वजन के लिए अपने प्रोडक्ट को फिर से डिजाइन करने, कम कुशल वैरिएंट को हटाने या शॉर्ट टर्म में सरप्लस वाली कंपनियों से क्रेडिट खरीदने जैसे पारंपरिक तरीके अपना सकती हैं.अहम बात यह है कि वे जो भी करें, उनका मकसद एक ही होना चाहिए – कुल फ्यूल की खपत और एमिशन को कम करना. एक अच्छी पॉलिसी का यही मकसद होना चाहिए.
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