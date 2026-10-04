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सीएएफई 3 नियम : कौन सी गाड़ियां बनानी हैं, कंपनियां करेंगी रणनीतिक फैसला

कॉन्सेप्ट फोटो ( Getty Image )

By R Srinivasan 8 Min Read

नई दिल्ली : 29 सितंबर, 2026 को नोटिफाई किए गए 'कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी (सीएएफई) नियमों का तीसरा वर्जन, भारत के तेजी से बढ़ते ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए रेगुलेटरी और पॉलिसी डेवलपमेंट के माहौल में एक अहम मोड़ है.पहली बार, रेगुलेटरी पॉलिसी मैन्युफैक्चरिंग की बारीकियों को तय करने के बजाय – जो शायद मैन्युफैक्चरर्स बेहतर जानते हैं – पूरे समाज के फायदे के लिए बड़े नतीजे वाले लक्ष्य तय करने की ओर तेज़ी से बढ़ी है और सरकार को असल में यही करना चाहिए था.

अब तक, पॉलिसी बनाने वाले – और कभी-कभी अदालतें भी – यह तय करते रहे हैं कि भारतीय कंज्यूमर को क्या चाहिए, एफिशिएंसी क्या है और यहां तक कि एमिशन कम करने के लिए कौन सा फ्यूल या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए. मिसाल के तौर पर, भारत में छोटी कारों का चलन 2006 के बजट में किए गए टैक्स बदलाव की वजह से शुरू हुआ था. हालांकि कारों को तब भी 'लग्जरी' माना जाता था और उन पर भारी टैक्स लगता था, फिर भी अधिकारियों ने तय किया कि आम आदमी को एक सस्ती छोटी कार मिलनी चाहिए. लेकिन कौन सी कार पेश की जाए, इसका फैसला न तो बनाने वालों पर छोड़ा गया और न ही बाजार पर. इसके बजाय, हमारे अफसरों ने नियम बनाया कि 3.999 मीटर से कम लंबाई और 1,200 cc या उससे कम (डीजल इंजन के मामले में 1,500 cc) इंजन क्षमता वाली कार को "छोटी" कार माना जाएगा और उस पर 8 प्रतिशत की रियायती एक्साइज ड्यूटी लगेगी. इसकी वजह से ग्राहकों की उम्मीदों और बाजार के विकास, दोनों में काफी बदलाव आए. जहां दुनिया भर के कार बाजार इंजन की पावर पर ध्यान देते थे, वहीं भारत में इंजन की क्यूबिक क्षमता की चर्चा होती थी, जबकि इसका पावर से कोई सीधा संबंध नहीं होता है. असल में, फोर्ड ने इकोस्पोर्ट लॉन्च करके इस गलतफहमी को दूर किया. यह एक ऐसी "एसयूवी" थी जिसकी लंबाई सिर्फ 3.998 मीटर थी और इसमें 1,000 cc का पेट्रोल इंजन लगा था, जो असल में अधिक क्यूबिक कैपेसिटी वाले कॉम्पिटिटर इंजनों से अधिक पावर देता था. सब्सिडी और दूसरी रियायतों ने मामले को और उलझा दिया. लंबे समय तक, डीजल को सामान ढोने और ट्रैक्टर जैसे खेती के उपकरणों को चलाने के लिए जरूरी ईंधन माना गया. इस पर सब्सिडी मिलती थी और यह पेट्रोल के मुकाबले काफी सस्ता था. इससे डीजल गाड़ियों की मांग में जबरदस्त उछाल आया, जिसमें छोटी कारें और ऑटो-रिक्शा भी शामिल थे.अदालत के फैसलों ने भी स्थिति को और जटिल बना दिया. 1998 में, दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि टैक्सी और रिक्शा समेत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को अनिवार्य रूप से सीएनजी में बदला जाए. 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने 2,000 cc से अधिक इंजन कैपेसिटी वाली डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी, क्योंकि वे अधिक प्रदूषण फैलाती थीं. हालांकि, 2,000 cc या उससे बड़े इंजन वाली आधुनिक और अच्छी तरह से मेंटेन की गई गाड़ी, कम इंजन कैपेसिटी वाली लेकिन पुरानी टेक्नोलॉजी या खराब मेंटेनेंस वाली गाड़ियों के मुकाबले कम प्रदूषण फैला सकती थी. यह रोक तब हटाई गईजब गाड़ी बनाने वाली कंपनियां एक प्रतिशत 'ग्रीन' सेस देने को तैयार हो गईं. बाद में, एनसीआर में 10 साल से पुरानी डीज़ल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से रद्द करने का आदेश दिया गया, भले ही वे उस समय लागू एमिशन प्रोटोकॉल (बीएस-IV) के नियमों का पालन करती हों! सरकार ने उत्सर्जन कम करने के लिए बीएस-IV से सीधे बीएस-VI एमिशन स्टैंडर्ड्स पर जाने का कड़ा कदम उठाया, जिससे फ्यूल रिफाइनर्स और वाहन बनाने वाली कंपनियों को भारी निवेश करके अपने प्रोडक्ट्स को फिर से डिजeइन करने की हड़बड़ी करनी पड़ी.इन सभी बदलावों में एक बात समान थी कि भले ही ऊपरी तौर पर मकसद एक ही था – गाड़ियों से होने वाले उत्सर्जन और प्रदूषण को कम करना – लेकिन तरीका उस मकसद पर नहीं, बल्कि इंजन की क्षमता और फ्यूल के चुनाव जैसी तकनीकी बातों पर केंद्रित था.