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भारतीय रुपया कमजोर क्यों? कुवैती दीनार डॉलर से ताकतवर कैसे; समझे करेंसी की ताकत का गणित

किसी करेंसी की ताकत सिर्फ एक्सचेंज रेट से नहीं, बल्कि तेल रिजर्व, आर्थिक नीति और ग्लोबल ट्रेड में उसकी भूमिका से तय होती है.

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जानिए, कुवैती दीनार डॉलर से ताकतवर कैसे? (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 8, 2026 at 4:56 PM IST

6 Min Read
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Strongest Currency in World: भारतीय रुपया इन दिनों डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड लो लेवल पर चल रहा है. सोमवार को एक डॉलर 95.24 भारतीय रुपए पर है. बीते दिनों यह 97 रुपए के रिकॉर्ड स्तर भी जा चुका है. वहीं दूसरी ओर तेल समृद्ध देश कुवैत का एक दीनार 3.27 डॉलर के साथ दुनिया की सबसे महंगी करेंसी बना हुआ है.

लेकिन, किसी करेंसी की ताकत सिर्फ एक्सचेंज रेट से नहीं, बल्कि तेल रिजर्व, आर्थिक नीति और ग्लोबल ट्रेड में उसकी भूमिका से तय होती है. तो आईए समझते हैं, एक्सचेंज रेट क्या है? कैसे तय होती है कि कोई करेंसी मजबूत है या कमजोर है?

कैसे मापते हैं किसी देश की करेंसी की ताकत: किसी देश की करेंसी की ताकत मापने के लिए उसकी क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर (Purchasing Power) और अन्य देशों की मुद्राओं के मुकाबले उसकी विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट (Exchange Rate) को देखा जाता है. एक्सचेंज रेट मतलब, एक देश की मुद्रा के बदले दूसरे देश की कितनी मुद्रा मिलेगी. जैसे, एक अमेरिकी डॉलर (USD) के मुकाबले भारतीय रुपए (INR) की कीमत कितनी है.

परचेजिंग पावर के जरिए यह देखा जाता है कि समान धनराशी में अलग-अलग देशों में कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं. यदि समान मूल्य में एक देश में दूसरे से अधिक चीजें खरीदी जा सकती हैं, तो उसकी करेंसी की ताकत को अधिक माना जाता है.

क्या होती है करेंसी की मजबूती: Nasdaq (अमेरिका के न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज) के मुताबिक एक मजबूत करेंसी का मतलब होता है, ऐसी मुद्रा जिसकी वैल्यू दूसरी करेंसी के मुकाबले बढ़ रही हो. यानी करेंसी की मजबूती उसकी वैल्यू से जुड़ी होती है, जो हमेशा बदलती रहती है. साथ ही कई बातों जैसे इकोनॉमिक परफॉरमेंस, स्टेबिलिटी और इंटरेस्ट रेट्स पर निर्फर करती है. इसका अर्थ ये होता है कि किसी देश की करेंसी मजबूत तब होती है जब वह दूसरे देश की मुद्रा से कीमती हो.

करेंसी की ताकत का आधार देश की इकोनॉमी: किसी देश की करेंसी की ताकत, मुख्य रूप से उसकी अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है. जैसे, देश का व्यापार संतुलन तय करता है कि विदेशी मुद्रा की कितनी मांग और आपूर्ति है. केंद्रीय बैंक की ओर से तय की गईं ब्याज दरें भी करेंसी की ताकत बताती हैं.

जानिए, किस देश की करेंसी कितनी मजबूत.
जानिए, किस देश की करेंसी कितनी मजबूत. (Photo Credit; ETV Bharat)

क्योंकि, अधिक ब्याज दरें विदेशी निवेशकों को आकर्षित करती हैं और मुद्रा को मजबूती देती हैं. फॉरेक्स रिजर्व (Foreign Exchange Reserves) से भी करेंसी की ताकत का अनुमान लगाया जाता है. केंद्रीय बैंक के पास अन्य देशों की मुद्राओं का भंडार जितना ज्यादा होगा उसकी करेंसी उतनी मजबूत होगी.

एक्सचेंज रेट में कुवैती दीनार, ग्लोबल रोल में अमेरिकी डॉलर नंबर वन: तो अब तक हम ये जा चुके हैं कि किसी देश की करेंसी 2 तरीकों से मापी जाती है. एक एक्सचेंज रेट और दूसरा ग्लोबल रोल. एक्सचेंज रेट मतलब 1 यूनिट के बदले कितना अमेरिकी डॉलर मिलता है. इसमें एक कुवैती दीनार के बदले 3.27 डॉलर मिलते हैं. वहीं, भारतीय रुपए की बात करें तो एक दीनार के 308.47 रुपए होते हैं.

इसके हिसाब से ये दुनिया की सबसे महंगी करेंसी बनी हुई है. जबकि, डॉलर 9वें-10वें नंबर पर है. वहीं, ग्लोबल रोल की बात करें तो डॉलर वर्ल्ड की 58% रिजर्व करेंसी है. 88% इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में ही होता है. इस लिहाज से US डॉलर नंबर-1 है. एक्सचेंज रेट में कुवैती दीनार के नंबर एक पर होने का अर्थ ये नहीं है कि अमेरिकी डॉलर कमजोर हो गया. डॉलर आज भी मजबूत है और पूरी दुनिया का ट्रेड इसी करेंसी में होता है.

10 सबसे महंगी करेंसी में 3 मुस्लिम देश टॉपर: एक्सचेंज रेट के आधार पर मापी गई करेंसी की ताकत में मुस्लिम देश कुवैत की मुद्रा दीनार 3.23 अमेरिकी डॉलर के साथ जहां पहले नंबर पर है, वहीं बहरीन और ओमान की मुद्रा दूसरे व तीसरे नंबर पर है.

इस हिसाब से सबसे महंगी करेंसी के मामले में टॉप पर 3 मुस्लिम देश की मुद्रा हैं. ताजा रिपोर्ट के अनुसार एक बहरीनी दीनार 2.65 अमेरिकी डॉलर और 253.01 भारतीय रुपए के बराबर है. वहीं एक ओमानी रियाल 2.6 अमेरिकी डॉलर और 248.16 भारतीय रुपए के बराबर है.

कुवैती दीनार के सबसे महंगा होने की क्या है वजह: दरअसल, कुवैत के साथ ही बहरीन और ओमान की अर्थव्यवस्था क्रूड ऑयर और प्राकृतिक गैस के निर्यात पर निर्भर रहती है. ये निर्यात अमेरिकी डॉलर में होता है, जिसके चलते इन तीनों मुस्लिम देशों को काफी विदेशी मुद्रा मिलती है.

कुवैती दीनार के सबसे मजबूत करेंसी होने के पीछे की वजह उसके विशाल तेल भंडार, कम जनसंख्या और विशाल सॉवरेन वेल्थ फंड है. वहीं, बहरीन और ओमान ने अपनी करेंसी को अमेरिकी डॉलर से फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर बांध रखा है. इससे डॉलर मजबूत होता है और इनकी करेंसी मजबूत हो जाती है.

जनसंख्या और करेंसी के उतार-चढ़ाव में क्या संबंध है: किसी देश की करेंसी मजबूत या कमजोर होने में वहां की जनसंख्या भी असर डालती है. दरअसल, किसी देश में जनसंख्या का कम होने से सरकार के लिए करेंसी की सप्लाई को कंट्रोल करना आसान हो जाता है.

केंद्रीय बैंक नोट छापने में सख्त अनुशासन रखते हैं. कुवैत, बहरीन, ओमान और जोर्डन ने इसी तरह अपनी मुद्रा की कीमत ऊंची और सप्लाई सीमित रखी है. जबकि, भारत और चीन जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के केंद्रीय बैंक को ज्यादा नोट छापने पड़ते हैं.

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