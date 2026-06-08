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भारतीय रुपया कमजोर क्यों? कुवैती दीनार डॉलर से ताकतवर कैसे; समझे करेंसी की ताकत का गणित

Strongest Currency in World: भारतीय रुपया इन दिनों डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड लो लेवल पर चल रहा है. सोमवार को एक डॉलर 95.24 भारतीय रुपए पर है. बीते दिनों यह 97 रुपए के रिकॉर्ड स्तर भी जा चुका है. वहीं दूसरी ओर तेल समृद्ध देश कुवैत का एक दीनार 3.27 डॉलर के साथ दुनिया की सबसे महंगी करेंसी बना हुआ है.

लेकिन, किसी करेंसी की ताकत सिर्फ एक्सचेंज रेट से नहीं, बल्कि तेल रिजर्व, आर्थिक नीति और ग्लोबल ट्रेड में उसकी भूमिका से तय होती है. तो आईए समझते हैं, एक्सचेंज रेट क्या है? कैसे तय होती है कि कोई करेंसी मजबूत है या कमजोर है?

कैसे मापते हैं किसी देश की करेंसी की ताकत: किसी देश की करेंसी की ताकत मापने के लिए उसकी क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर (Purchasing Power) और अन्य देशों की मुद्राओं के मुकाबले उसकी विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट (Exchange Rate) को देखा जाता है. एक्सचेंज रेट मतलब, एक देश की मुद्रा के बदले दूसरे देश की कितनी मुद्रा मिलेगी. जैसे, एक अमेरिकी डॉलर (USD) के मुकाबले भारतीय रुपए (INR) की कीमत कितनी है.

परचेजिंग पावर के जरिए यह देखा जाता है कि समान धनराशी में अलग-अलग देशों में कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं. यदि समान मूल्य में एक देश में दूसरे से अधिक चीजें खरीदी जा सकती हैं, तो उसकी करेंसी की ताकत को अधिक माना जाता है.

क्या होती है करेंसी की मजबूती: Nasdaq (अमेरिका के न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज) के मुताबिक एक मजबूत करेंसी का मतलब होता है, ऐसी मुद्रा जिसकी वैल्यू दूसरी करेंसी के मुकाबले बढ़ रही हो. यानी करेंसी की मजबूती उसकी वैल्यू से जुड़ी होती है, जो हमेशा बदलती रहती है. साथ ही कई बातों जैसे इकोनॉमिक परफॉरमेंस, स्टेबिलिटी और इंटरेस्ट रेट्स पर निर्फर करती है. इसका अर्थ ये होता है कि किसी देश की करेंसी मजबूत तब होती है जब वह दूसरे देश की मुद्रा से कीमती हो.

करेंसी की ताकत का आधार देश की इकोनॉमी: किसी देश की करेंसी की ताकत, मुख्य रूप से उसकी अर्थव्यवस्था पर निर्भर करती है. जैसे, देश का व्यापार संतुलन तय करता है कि विदेशी मुद्रा की कितनी मांग और आपूर्ति है. केंद्रीय बैंक की ओर से तय की गईं ब्याज दरें भी करेंसी की ताकत बताती हैं.

जानिए, किस देश की करेंसी कितनी मजबूत. (Photo Credit; ETV Bharat)

क्योंकि, अधिक ब्याज दरें विदेशी निवेशकों को आकर्षित करती हैं और मुद्रा को मजबूती देती हैं. फॉरेक्स रिजर्व (Foreign Exchange Reserves) से भी करेंसी की ताकत का अनुमान लगाया जाता है. केंद्रीय बैंक के पास अन्य देशों की मुद्राओं का भंडार जितना ज्यादा होगा उसकी करेंसी उतनी मजबूत होगी.

एक्सचेंज रेट में कुवैती दीनार, ग्लोबल रोल में अमेरिकी डॉलर नंबर वन: तो अब तक हम ये जा चुके हैं कि किसी देश की करेंसी 2 तरीकों से मापी जाती है. एक एक्सचेंज रेट और दूसरा ग्लोबल रोल. एक्सचेंज रेट मतलब 1 यूनिट के बदले कितना अमेरिकी डॉलर मिलता है. इसमें एक कुवैती दीनार के बदले 3.27 डॉलर मिलते हैं. वहीं, भारतीय रुपए की बात करें तो एक दीनार के 308.47 रुपए होते हैं.