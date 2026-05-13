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पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत ने सोने पर आयात शुल्क क्यों बढ़ाया ?

सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है और प्लैटिनम पर आयात शुल्क 6.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 15.4 प्रतिशत कर दिया गया है. इसके परिणामस्वरूप सोने/चांदी के डोरे, सिक्के, अन्य वस्तुएं आदि में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं.

सरकार के शीर्ष सूत्रों के अनुसार, सीमा शुल्क में यह वृद्धि पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितता के दौर में व्यापक आर्थिक स्थिरता की रक्षा करने, विदेशी मुद्रा को संरक्षित करने और गैर-जरूरी आयातों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक नीतिगत उपाय के रूप में लागू की गई है.

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब कच्चे तेल की अस्थिर कीमतें और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अनिश्चितताएं भारत के आयात बिल और चालू खाता घाटे को बढ़ाने की आशंका पैदा कर रही हैं. इसके चलते नीति निर्माताओं को ऊर्जा, उर्वरक, रक्षा उपकरण और औद्योगिक कच्चे माल जैसे आवश्यक आयातों को बहुमूल्य धातुओं जैसे विवेकाधीन उपभोग से प्रेरित आयातों पर प्राथमिकता देने के लिए मजबूर होना पड़ा है.

नई दिल्ली : पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और बाह्य क्षेत्र की स्थिरता को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, सरकार ने सोने, चांदी और प्लैटिनम सहित बहुमूल्य धातुओं के आयात पर सीमा शुल्क में भारी वृद्धि की है. इसे विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने और गैर-जरूरी आयातों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया कदम माना जा रहा है.

चालू खाता घाटा से सुरक्षा - वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति ने वैश्विक कच्चे तेल के बाजारों और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों में भारी अस्थिरता पैदा कर दी है. कच्चे तेल के एक बड़े आयातक के रूप में, भारत ऊर्जा की ऊंची कीमतों और आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं के प्रति संवेदनशील बना हुआ है, जिससे आयात बिल बढ़ सकता है, मुद्रास्फीति पर दबाव पड़ सकता है और चालू खाता घाटा (CAD) बढ़ सकता है. सूत्रों ने आगे जोर दिया कि ऐसी परिस्थितियों में, देश के बाहरी क्षेत्र का विवेकपूर्ण प्रबंधन आवश्यक हो जाता है.

ऐतिहासिक रूप से, वैश्विक अस्थिरता के दौर में चालू खाता घाटा से संबंधित दबावों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए सीमा शुल्क समायोजन को कई नीतिगत उपायों में से एक के रूप में उपयोग किया जाता रहा है. वैश्विक अस्थिरता का प्रभाव वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार, भारत के विदेशी मुद्रा संसाधनों को कच्चे तेल, उर्वरक, औद्योगिक कच्चे माल, रक्षा आवश्यकताओं, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और पूंजीगत वस्तुओं जैसे आवश्यक आयातों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

ये आयात सीधे आर्थिक गतिविधि, खाद्य सुरक्षा, बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, निर्यात और राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन करते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि इसके विपरीत, कीमती धातुएं, सांस्कृतिक और वित्तीय रूप से महत्वपूर्ण होने के बावजूद, मुख्य रूप से उपभोग और निवेश-संचालित प्रकृति की होती हैं. इस प्रकार के आयात में विदेशी मुद्रा का काफी बहिर्वाह शामिल होता है.

रणनीतिक आयात को प्राथमिकता - आयात में कीमती धातुओं की एक अनूठी स्थिति है, क्योंकि इनमें विदेशी मुद्रा का काफी बहिर्वाह होता है, जबकि ऊर्जा, विनिर्माण इनपुट, अवसंरचना या प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की तुलना में ये उत्पादक औद्योगिक गतिविधियों से अपेक्षाकृत कम जुड़े होते हैं. भू-राजनीतिक और कमोडिटी-बाजार की अस्थिरता के दौर में, नीति निर्माता अक्सर उन क्षेत्रों में बाहरी संसाधनों को प्राथमिकता देना चाहते हैं जिनका रणनीतिक और आर्थिक गुणक प्रभाव अधिक होता है. इसलिए, तनाव के दौर में, विवेकाधीन आयातों में संयम बरतने से समग्र व्यापक आर्थिक स्थिरता और विवेकपूर्ण बाहरी क्षेत्र प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान मिल सकता है. अधिकारी के अनुसार, कीमती धातुओं पर सीमा शुल्क में वृद्धि का उद्देश्य अनावश्यक आयात मांग को कम करना और बाहरी खाते पर दबाव को कम करना है. यह उपाय न तो निषेधात्मक है और न ही उपभोक्ता-विरोधी. यह एक सुनियोजित और आनुपातिक हस्तक्षेप है जिसे ऐसे समय में गैर-आवश्यक आयातों में संयम को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है जब बाहरी कमजोरियां अभी भी उच्च स्तर पर हैं.

आर्थिक सुरक्षा उपाय उन्होंने आगे कहा कि यह उपाय माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बदलती वैश्विक स्थिति के संदर्भ में जोर दिए गए व्यापक राष्ट्रीय आर्थिक अनुशासन के अनुरूप भी है. नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे अनावश्यक विदेशी खर्च कम करें, घरेलू विकल्पों को बढ़ावा दें, ईंधन की बचत करें और जिम्मेदार उपभोग विकल्पों के माध्यम से राष्ट्रीय आर्थिक लचीलेपन का समर्थन करें. इस व्यापक संदर्भ में, विवेकाधीन कीमती धातुओं के आयात में संयम को अनिश्चितता के दौर में आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के व्यापक सामूहिक प्रयास के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है.

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