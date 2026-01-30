ETV Bharat / business

सोने-चांदी के रेट में इतनी तेजी क्यों? क्या 2026 में सिल्वर 5 लाख तो गोल्ड 2 लाख का स्तर कर जाएगा पार

ETV Bharat Analysis में पढ़िए, Gold-Silver के दामों में आग लगने के पीछे क्या वजह, दुनिया में कौन कर रहा जमाखोरी.

सोने-चांदी के रेट में इतनी तेजी क्यों? (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 30, 2026 at 12:47 PM IST

हैदराबाद: सोना-चांदी... महिलाओं की सबसे पहली पसंद तो होता ही है, निवेश के पारंपरिक तरीके के रूप में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन, ताजा हालात ऐसे हैं कि मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग के लिए ये सोना-चांदी (Gold-Silver) दूर की कौड़ी बनते जा रहे हैं. साल 2025 से सोने-चांदी के दामों में आग सी लगी हुई है. 29 जनवरी 2026 को सोना 1.8 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 4 लाख रुपए प्रति किग्रा के पार हो गई.

हालांकि, इसके अगले दिन ही यानी आज शुक्रवार को सोने-चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली. सोने-चांदी के बढ़ते दामों का मुद्दा कांग्रेस ने संसद में भी उठाया. सरकार को घेरने का प्रयास किया. अब सवाल ये उठता है कि आखिर सोने-चांदी के रेट में ये रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी क्यों हो रही है? इसकी क्या वजह है? और ये कैसे रुकेगी? क्या वर्तमान स्थिति में सोने-चांदी में निवेश करना उचित रहेगा?

सोने-चांदी की कीमतों में तेजी के क्या हैं कारण

  • वैश्विक (Worldwide) और भू-राजनीतिक (Geopolitical) टेंशन है. यानी अमेरिका-ईरान, रूस-यूक्रेन में युद्ध के कारण सुरक्षित निवेश के रूप में सोने-चांदी की मांग बढ़ रही है.
  • विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक भारी मात्रा में सोने-चांदी की खरीदारी कर रहे हैं. जिससे बाजार में आपूर्ति कम और मांग अधिक हो गई है.
  • अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर कमजोर होने से विदेशी खरीदारों को सोना सस्ता पड़ता है, लेकिन भारत में डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से आयात महंगा हो गया है, जिससे घरेलू कीमतें बढ़ गई हैं.
  • चांदी का बहुतायत प्रयोग सौर उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और अन्य सामान बनाने में होता है. चीन में इनका निर्माण सबसे ज्यादा होता है. औद्योगिक मांग बढ़ने और सप्लाई की कमी के कारण चांदी के रेट बढ़ रहे हैं.
  • बढ़ती महंगाई के दौर में सोने-चांदी को निवेश के लिए सुरक्षित माना जाता है, जिससे इनकी कीमतों में तेजी आती है.
  • अमेरिका में टैरिफ और व्यापारिक तनावों ने भी बाजार में चिंता पैदा की है, जो कीमती धातुओं को बढ़ावा दे रहे हैं.
  • कुछ देश और उद्योग भविष्य की कमी को देखते हुए चांदी को स्टॉक कर रहे हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ा है और कीमतें बढ़ रही हैं.

सोने-चांदी का भाव 2026 में कहां तक जा सकते हैं: सोने-चांदी की कीमत में रिकॉर्ड तेजी ने निवेशकों के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर 2026 में इन कीमती धातुओं की कीमत कहां तक जा सकती है. इसको लेकर कई ब्रोकरेज कंपनियां मान रही हैं कि कीमत इस साल भी नई ऊंचाइयों को छुएगी. कीमत में गिरावट की संभावना कम और तेजी की अधिक है. अनुमान के मुताबिक सोने का भाव 1.91 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम की ऊंचाई को भी पार कर सकता है. वहीं चांदी को लेकर कंपनियों का कहना है कि ये 5 लाख रुपए प्रति किग्रा के स्तर को भी छू सकती है.

सोने-चांदी की कौन कर रहा जमाखोरी: विशेषज्ञों का मानना है कि सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बढ़ती डिमांड ने इसके मैन्युफैक्चरर्स को ज्यादा चांदी की खरीद की ओर आकर्षित किया है. इन उत्पादों की सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चीन में होती है. इसलिए, चीन अपने प्रोडक्शन के हिसाब से ज्यादा चांदी खरीदकर जमा कर रहा है. जबकि, सोने को बेहतर निवेश के रूप में कई देश के सेंट्रल बैंक जमा कर रहे हैं. इसमें चीन के साथ रूस, फ्रांस और भारत भी शामिल हैं.

डी-डॉलेराइजेशन (De-dollarization) सोने में निवेश की बड़ी वजह: ट्रेड कंपनियों का मानना है कि सोने में निवेश की बड़ी वजहों में डी-डॉलेराइजेशन (De-dollarization) भी है. दरअसल, कई देश अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं. उनका मानना है कि मौजूदा वैश्विक माहौल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी भी डॉलर को फ्रीज कर सकते हैं. जिससे डॉलर में निवेश करने वाले देशों को खासा नुकसान उठाना पड़ेगा. इसी के चलते भारत, चीन, रूस समेत कई देश अपनी करेंसी में व्यापार करने को तवज्जो दे रहे हैं. साथ ही भविष्य के खतरों से निपटने के लिए सोना खरीदकर जमा कर रहे हैं.

सोने-चांदी के रेट में गिरावट की कितनी उम्मीद: कमोडिटी एक्सचेंज के विशेषज्ञों का मानना है कि अभी फिलहाल बाजार में स्थिरता आने की उम्मीद कम है. सोने-चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. गिरावट की संभावना कम और तेजी की ज्यादा है. गिरावट तभी देखने को मिलेगी जब दुनियाभर में शांति आ जाए, डॉलर अचानक मजबूत हो जाए, ब्याज दरें फिर बढ़ने लगें. विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक आपूर्ति की कमी दूर नहीं होती, चांदी के दाम ऊंचे बने रह सकते हैं.

सोने-चांदी में निवेश का क्या ये बेहतर समय है: विशेषज्ञों का मानना है कि सोने के भाव साल 2026 में भी आसानी से नई ऊंचाइयां छू सकते हैं. इसलिए ज्वेलरी सेक्टर, डिजिटल गोल्ड में निवेश करने वालों के लिए ये साल बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. लॉन्ग-टर्म निवेशक सोने को अच्छे विकल्प के रूप में देख रहे हैं. शॉर्ट-टर्म में वोलैटिलिटी संभव है लेकिन, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा.

किसके पास कितना सोना-चांदी: अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा स्वर्ण भंडार (Gold Reserve) है, जो 8,133 टन से अधिक है. यह जर्मनी, इटली और फ्रांस के संयुक्त भंडार के लगभग बराबर है. वहीं, चांदी के उत्पादन में मेक्सिको शीर्ष पर है. इसके बाद चीन और पेरू आते हैं. भारत दुनिया में सबसे अधिक सोना रखने वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल है, जो 800 टन से अधिक के रिजर्व के साथ 9वें स्थान पर है.

सोने के भंडार वाले टॉप-3 देश

अमेरिका: 8,133.46 टन

जर्मनी: 3,352.65 टन

इटली: 2,451.84 टन

सबसे बड़ी सोने-चांदी की खदान किस देश में: दुनिया में सोने का उत्पादन सबसे ज्यादा चीन (378 टन से अधिक) करता है. इसके बाद रूस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में उत्पादन होता है. जबकि अमेरिका के पास सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है. लेकिन, सबसे बड़ी सोने की खदान ग्रासबर्ग इंडोनेशिया में है, जो तांबे का भी बड़ा स्रोत है. अमेरिका के पास सबसे बड़ा खदान परिसर है. नेवादा गोल्ड माइंस में कई खदानों पर एक साथ काम चलता है. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कैनिंगटन खदान दुनिया की प्रमुख चांदी उत्पादक खदानों में से एक है.

संसद में कांग्रेस ने उठाया मुद्दा, सरकार को घेरा: सोने-चांदी के भाव में तेजी का मुद्दा अब संसद में भी उठ गया है. कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य नीरज डांगी ने कहा, देश में सोने और चांदी की कीमतें बेकाबू हो चुकी हैं. ग्रामीण भारत - विशेष रूप से महिलाओं और विवाह योग्य परिवारों की कमर टूट चुकी है.

पिछले 13 महीनों में चांदी की कीमतों में 306% और सोने में 111% की वृद्धि देखने को मिली है. जिस देश में सोना-चांदी नारी की सुरक्षा, आत्मसम्मान और पारिवारिक भविष्य से जुड़ा हो, वहां इन कीमतों को बेलगाम छोड़ देना सरकार की गंभीर विफल आर्थिक नीति को दर्शाता है.

आज किसान, श्रमिक, निम्न और मध्यम वर्ग के लोग अपनी बेटियों के विवाह के लिए न्यूनतम आभूषण तक नहीं खरीद पा रहे हैं. दूर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है और दूसरी तरफ भारी GST, उच्च आयात शुल्क, जमाखोरों पर लगाम न लगाकर महिलाओं की बचत को मूल्यहीन बना रही है.

यह कहना अतिशियोक्ति नहीं होगा कि महिलाओं को सजा मिल रही है और सरकार सिर्फ जमाखोरों को संरक्षण दे रही है. इतना ही नहीं, सोने-चांदी की बढ़ती कीमतों के कारण छोटे सुनार और कारोबारी भी रोजगार के संकट से जूझ रहे हैं. मेरी मांग है कि सरकार देशहित में सोने और चांदी की कीमतों पर हस्तक्षेप करे, GST की कटौती करें और कठोर कदम उठाएं.

सोने-चांदी का आज का भाव: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शुक्रवार को चांदी के दाम में करीब 24,000 रुपए प्रति किलोग्राम की भारी गिरावट देखने को मिल. 5 मार्च एक्सपायरी वाली चांदी का ट्रैड भाव टूटकर 3,75,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया. चांदी के साथ-साथ सोने की कीमतों में भी तेज गिरावट दर्ज की गई.

एमसीएक्स पर 2 अप्रैल एक्सपायरी वाले सोने का ट्रेड भाव शुक्रवार को खुलते ही 8,862 रुपए टूटकर 1,75,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया. जबकि, गुरुवार को चांदी ने 4,20,048 रुपए प्रति किलोग्राम का लाइफ टाइम हाई रेट बनाया था.

इस रिकॉर्ड स्तर से तुलना करें तो महज एक दिन में चांदी करीब 44,148 रुपए सस्ती हो गई, जिसे निवेशक बड़ी एकदिनी गिरावट के रूप में देख रहे हैं. वहीं, अगर सोने के रिकॉर्ड स्तर की बात करें, तो गुरुवार को ही सोने ने 1,93,096 रुपए प्रति 10 ग्राम का नया ऑल टाइम हाई छुआ था. इसके हिसाब से शुक्रवार को सोना करीब 17,996 रुपए तक सस्ता हो चुका है.

