ETV Bharat / business

सोने-चांदी के रेट में इतनी तेजी क्यों? क्या 2026 में सिल्वर 5 लाख तो गोल्ड 2 लाख का स्तर कर जाएगा पार

हैदराबाद: सोना-चांदी... महिलाओं की सबसे पहली पसंद तो होता ही है, निवेश के पारंपरिक तरीके के रूप में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन, ताजा हालात ऐसे हैं कि मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग के लिए ये सोना-चांदी (Gold-Silver) दूर की कौड़ी बनते जा रहे हैं. साल 2025 से सोने-चांदी के दामों में आग सी लगी हुई है. 29 जनवरी 2026 को सोना 1.8 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 4 लाख रुपए प्रति किग्रा के पार हो गई.

हालांकि, इसके अगले दिन ही यानी आज शुक्रवार को सोने-चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली. सोने-चांदी के बढ़ते दामों का मुद्दा कांग्रेस ने संसद में भी उठाया. सरकार को घेरने का प्रयास किया. अब सवाल ये उठता है कि आखिर सोने-चांदी के रेट में ये रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी क्यों हो रही है? इसकी क्या वजह है? और ये कैसे रुकेगी? क्या वर्तमान स्थिति में सोने-चांदी में निवेश करना उचित रहेगा?

सोने-चांदी की कीमतों में तेजी के क्या हैं कारण

वैश्विक (Worldwide) और भू-राजनीतिक (Geopolitical) टेंशन है. यानी अमेरिका-ईरान, रूस-यूक्रेन में युद्ध के कारण सुरक्षित निवेश के रूप में सोने-चांदी की मांग बढ़ रही है.

विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए केंद्रीय बैंक भारी मात्रा में सोने-चांदी की खरीदारी कर रहे हैं. जिससे बाजार में आपूर्ति कम और मांग अधिक हो गई है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर कमजोर होने से विदेशी खरीदारों को सोना सस्ता पड़ता है, लेकिन भारत में डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से आयात महंगा हो गया है, जिससे घरेलू कीमतें बढ़ गई हैं.

चांदी का बहुतायत प्रयोग सौर उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और अन्य सामान बनाने में होता है. चीन में इनका निर्माण सबसे ज्यादा होता है. औद्योगिक मांग बढ़ने और सप्लाई की कमी के कारण चांदी के रेट बढ़ रहे हैं.

बढ़ती महंगाई के दौर में सोने-चांदी को निवेश के लिए सुरक्षित माना जाता है, जिससे इनकी कीमतों में तेजी आती है.

अमेरिका में टैरिफ और व्यापारिक तनावों ने भी बाजार में चिंता पैदा की है, जो कीमती धातुओं को बढ़ावा दे रहे हैं.

कुछ देश और उद्योग भविष्य की कमी को देखते हुए चांदी को स्टॉक कर रहे हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ा है और कीमतें बढ़ रही हैं.

सोने-चांदी का भाव 2026 में कहां तक जा सकते हैं: सोने-चांदी की कीमत में रिकॉर्ड तेजी ने निवेशकों के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर 2026 में इन कीमती धातुओं की कीमत कहां तक जा सकती है. इसको लेकर कई ब्रोकरेज कंपनियां मान रही हैं कि कीमत इस साल भी नई ऊंचाइयों को छुएगी. कीमत में गिरावट की संभावना कम और तेजी की अधिक है. अनुमान के मुताबिक सोने का भाव 1.91 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम की ऊंचाई को भी पार कर सकता है. वहीं चांदी को लेकर कंपनियों का कहना है कि ये 5 लाख रुपए प्रति किग्रा के स्तर को भी छू सकती है.

ये भी पढ़ें: India-EU ट्रेड डील...आपको कितना फायदा, क्या नुकसान, एक क्लिक में जानिए वो सबकुछ

सोने-चांदी की कौन कर रहा जमाखोरी: विशेषज्ञों का मानना है कि सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बढ़ती डिमांड ने इसके मैन्युफैक्चरर्स को ज्यादा चांदी की खरीद की ओर आकर्षित किया है. इन उत्पादों की सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चीन में होती है. इसलिए, चीन अपने प्रोडक्शन के हिसाब से ज्यादा चांदी खरीदकर जमा कर रहा है. जबकि, सोने को बेहतर निवेश के रूप में कई देश के सेंट्रल बैंक जमा कर रहे हैं. इसमें चीन के साथ रूस, फ्रांस और भारत भी शामिल हैं.

डी-डॉलेराइजेशन (De-dollarization) सोने में निवेश की बड़ी वजह: ट्रेड कंपनियों का मानना है कि सोने में निवेश की बड़ी वजहों में डी-डॉलेराइजेशन (De-dollarization) भी है. दरअसल, कई देश अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं. उनका मानना है कि मौजूदा वैश्विक माहौल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी भी डॉलर को फ्रीज कर सकते हैं. जिससे डॉलर में निवेश करने वाले देशों को खासा नुकसान उठाना पड़ेगा. इसी के चलते भारत, चीन, रूस समेत कई देश अपनी करेंसी में व्यापार करने को तवज्जो दे रहे हैं. साथ ही भविष्य के खतरों से निपटने के लिए सोना खरीदकर जमा कर रहे हैं.

सोने-चांदी के रेट में गिरावट की कितनी उम्मीद: कमोडिटी एक्सचेंज के विशेषज्ञों का मानना है कि अभी फिलहाल बाजार में स्थिरता आने की उम्मीद कम है. सोने-चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. गिरावट की संभावना कम और तेजी की ज्यादा है. गिरावट तभी देखने को मिलेगी जब दुनियाभर में शांति आ जाए, डॉलर अचानक मजबूत हो जाए, ब्याज दरें फिर बढ़ने लगें. विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक आपूर्ति की कमी दूर नहीं होती, चांदी के दाम ऊंचे बने रह सकते हैं.

सोने-चांदी में निवेश का क्या ये बेहतर समय है: विशेषज्ञों का मानना है कि सोने के भाव साल 2026 में भी आसानी से नई ऊंचाइयां छू सकते हैं. इसलिए ज्वेलरी सेक्टर, डिजिटल गोल्ड में निवेश करने वालों के लिए ये साल बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. लॉन्ग-टर्म निवेशक सोने को अच्छे विकल्प के रूप में देख रहे हैं. शॉर्ट-टर्म में वोलैटिलिटी संभव है लेकिन, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा.

किसके पास कितना सोना-चांदी: अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा स्वर्ण भंडार (Gold Reserve) है, जो 8,133 टन से अधिक है. यह जर्मनी, इटली और फ्रांस के संयुक्त भंडार के लगभग बराबर है. वहीं, चांदी के उत्पादन में मेक्सिको शीर्ष पर है. इसके बाद चीन और पेरू आते हैं. भारत दुनिया में सबसे अधिक सोना रखने वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल है, जो 800 टन से अधिक के रिजर्व के साथ 9वें स्थान पर है.

ये भी पढ़ें: दुनिया में कौन सा देश सबसे ज्यादा जिम्मेदार? भारत 16वें पर क्यों, अमेरिका-चीन जैसे सुपर पावर देशों की रैंकिंग खराब