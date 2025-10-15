ETV Bharat / business

धनतेरस 2025 से पहले क्यों बढ़ रही हैं सोने की कीमतें ? जानिए कारण

नई दिल्ली: धनतेरस से पहले सोने के भाव फिर से चढ़ गए हैं. हालांकि, लोगों को बढ़ती कीमत से थोड़ी राहत मिली थी और मंगलवार को सोने की कीमते नीचे आई थीं. लेकिन यह टिक नहीं सकी और शाम होने तक यह एक बार बढ़ गई.

खुदरा विक्रेताओं और आभूषण विक्रेताओं की भारी त्योहारी खरीदारी के कारण मंगलवार को सोने की कीमतें 2,850 रुपये मजबूत होकर पहली बार 1.30 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गईं. इस बीच लोगों के दिल में सवाल उठ रहा है कि आखिल सोने की कीमतों में बढ़तोरी क्यों हो रही. ऐसे में अगर आप भी यही सोच रहे तो आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं.

गोल्ड ETFs, डिजिटल गोल्ड आदि की मांग

सोने की बढ़ती कीमत से सोने के आभूषणों की मांग में नरमी आ सकती है. हालांकि, बढ़ते वित्तीयकरण के कारण गोल्ड ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड जैसे डिजिटल सोने के निवेश विकल्पों की मांग में वृद्धि हुई है. इस इंवेस्टमेंट डिमांड ने भी कीमतों को ऊंचा कर दिया है.

केंद्रीय बैंक खरीद रही सेना

भारत, चीन, रूस, जापान और अन्य देशों में केंद्रीय बैंक पिछले 10 वर्षों में सोना खरीदने की होड़ में लगे हुए हैं. केंद्रीय बैंकों द्वारा जोड़ा गया सोना लगभग दोगुना हो गया है. "पिछले 10 वर्षों में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा सोना खरीदने की संख्या पिछले 10 वर्षों में लगभग दोगुनी हो गई है." उदाहरण के लिए, रूस और भारत के केंद्रीय बैंकों ने 10 वर्षों में सोने में 1.6 गुना वृद्धि की है, जबकि चीन ने इसे 1.3 गुना बढ़ाया है.

वैश्विक अनिश्चितता

रूस-यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत के बाद से दुनिया ने कई भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं देखी हैं, जिनमें पश्चिम एशिया में अशांति और व्यापार-टैरिफ संघर्ष शामिल हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के आगमन के साथ, व्यापार युद्ध तेज हो गए हैं, जिससे निवेशकों को सोने जैसी सुरक्षित संपत्ति की ओर धकेल दिया गया है.