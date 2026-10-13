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सितंबर में 10.60% पर पहुंच सकती है थोक महंगाई, UBI रिपोर्ट में बड़ा दावा

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: देश में आम जनता और कारोबारियों के लिए महंगाई के मोर्चे पर एक बड़ी खबर आ रही है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) की एक ताजा रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर महीने में भारत की थोक महंगाई दर (WPI) 10 फीसदी के आंकड़े को पार कर 10.60 फीसदी तक पहुंच सकती है. रिपोर्ट में यह साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले समय में भी थोक महंगाई दहाई के आंकड़े में ही बनी रहेगी. बाजारों में बढ़ती खाद्य सामग्री, महंगे होते ईंधन, रुपये की कमजोरी और मौसम के जोखिमों के चलते कीमतों पर यह दबाव लगातार बना हुआ है.

अगर हम आंकड़ों की तुलना करें, तो अगस्त के महीने में यह थोक महंगाई दर 9.92 फीसदी दर्ज की गई थी, जबकि पिछले साल सितंबर में यह शून्य से भी नीचे यानी माइनस 0.20 फीसदी पर थी. रिपोर्ट के मुताबिक, महंगाई में इस तेज उछाल की सबसे बड़ी वजह सब्जियों की बढ़ती कीमतें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ती लागत और पिछले साल खाद्य व ईंधन की कीमतों का कम आधार होना है. बैंक का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 में भी थोक महंगाई दर 10 फीसदी के आसपास बनी रह सकती है.

इस रिपोर्ट में महंगाई बढ़ने के मुख्य कारण इस प्रकार बताए गए हैं खाद्य सामग्री की बढ़ती कीमतें: खाद्य थोक महंगाई दर सितंबर में बढ़कर 7.90 फीसदी होने का अनुमान है, जो अगस्त में 7.05 फीसदी थी. सालाना आधार पर सब्जियों की कीमतों में 15.18 फीसदी का बड़ा उछाल आ सकता है. सितंबर के दौरान मासिक आधार पर भी सब्जियां 8.50 फीसदी महंगी हुई हैं. इसके साथ ही मसालों और अन्य निर्मित खाद्य उत्पादों की महंगाई भी दहाई के आंकड़े में है. ईंधन और कच्चे तेल का झटका: ईंधन की थोक महंगाई दर सितंबर में बढ़कर 24.45 फीसदी होने की उम्मीद है, जो अगस्त में 22.96 फीसदी थी. कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की महंगाई दर तो एक ही महीने में 34.41 फीसदी से सीधे छलांग लगाकर 52.93 फीसदी पर पहुंच सकती है.