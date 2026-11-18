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Nvidia CEO की पत्नी Lori Huang कौन हैं? 9.2 अरब डॉलर फाउंडेशन की प्रेसिडेंट की लैब पार्टनर से अरबपति तक की कहानी

कौन हैं एनवीडिया सीईओ की जेन्सेन हुआंग की पत्नी लॉरी हुआंग? ( AP )

नई दिल्ली: दुनिया की दिग्गज एआई कंपनी एनवीडिया के को-फाउंडर और सीईओ जेन्सेन हुआंग का नाम आज हर कोई जानता है. लेकिन उनके पीछे एक ऐसी महिला है, जो हमेशा लाइमलाइट से दूर रही, फिर भी एनवीडिया की कहानी उनके बिना अधूरी है. उनका नाम है लॉरी हुआंग. पति जेन्सेन हुआंग से जुड़े हालिया पर्सनल स्कैंडल के आरोपों और चर्चाओं के बाद लॉरी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं.

जेन्सेन हुआंग की बायोग्राफी 'The Thinking Machine' में भी लॉरी की भूमिका को खास तौर पर बताया गया है. किताब के मुताबिक, लॉरी सिर्फ एक सपोर्टिव पत्नी नहीं थीं, बल्कि हर बड़े मोड़ पर जेन्सेन के साथ खड़ी रहीं. उनकी शुरुआती इंजीनियरिंग उपलब्धियां, उनके सैक्रिफाइस और उनके अटूट सपोर्ट को ही जेन्सेन की सफलता की असली नींव माना गया है.