Nvidia CEO की पत्नी Lori Huang कौन हैं? 9.2 अरब डॉलर फाउंडेशन की प्रेसिडेंट की लैब पार्टनर से अरबपति तक की कहानी
Who Is Lori Huang: जेन्सेन हुआंग की बायोग्राफी 'The Thinking Machine' में भी लॉरी की भूमिका को खास तौर पर बताया गया है.
Published : November 18, 2026 at 10:44 AM IST
नई दिल्ली: दुनिया की दिग्गज एआई कंपनी एनवीडिया के को-फाउंडर और सीईओ जेन्सेन हुआंग का नाम आज हर कोई जानता है. लेकिन उनके पीछे एक ऐसी महिला है, जो हमेशा लाइमलाइट से दूर रही, फिर भी एनवीडिया की कहानी उनके बिना अधूरी है. उनका नाम है लॉरी हुआंग. पति जेन्सेन हुआंग से जुड़े हालिया पर्सनल स्कैंडल के आरोपों और चर्चाओं के बाद लॉरी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं.
जेन्सेन हुआंग की बायोग्राफी 'The Thinking Machine' में भी लॉरी की भूमिका को खास तौर पर बताया गया है. किताब के मुताबिक, लॉरी सिर्फ एक सपोर्टिव पत्नी नहीं थीं, बल्कि हर बड़े मोड़ पर जेन्सेन के साथ खड़ी रहीं. उनकी शुरुआती इंजीनियरिंग उपलब्धियां, उनके सैक्रिफाइस और उनके अटूट सपोर्ट को ही जेन्सेन की सफलता की असली नींव माना गया है.
लैब पार्टनर से बनीं लाइफ पार्टनर
लॉरी मिल्स, यानी शादी से पहले लॉरी हुआंग, जब ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी में 18 साल की फ्रेशमैन थीं, तब वो चश्मा और घुंघराले भूरे बालों वाली एक सीधी-सादी लड़की थीं. उनका स्वभाव फ्रेंडली और इजी-गोइंग था, लेकिन उनकी जिंदगी एक फिक्स्ड टाइमलाइन पर चलती थी. उनका प्लान साफ था - 22 साल की उम्र तक करियर, 25 तक शादी और 30 तक बच्चे.मेल-डोमिनेटेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम में लॉरी अपनी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और शानदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती थीं.
यहीं पर उन्हें जेन्सेन हुआंग की लैब पार्टनर बनाया गया. क्लास में कई लड़के लॉरी की तरफ आकर्षित थे, लेकिन जेन्सेन ने अपनी शक्ल से नहीं, बल्कि अपनी अकेडमिक काबिलियत से लॉरी का दिल जीता. लगातार साथ स्टडी सेशन और मुश्किल लैब वर्क में मिली कामयाबी ने दोनों को करीब ला दिया. क्लासरूम में शुरू हुई ये पार्टनरशिप आगे चलकर पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जिंदगी की सबसे मजबूत साझेदारी बन गई.
इंजीनियरिंग करियर में जेन्सेन से ज्यादा कमाती थीं लॉरी
लॉरी ने 1985 में ग्रेजुएशन किया और सिलिकॉन ग्राफिक्स (SGI) में नौकरी की. SGI उस दौर में सिलिकॉन वैली में महंगे 3D ग्राफिक्स वर्कस्टेशन बनाने वाली बड़ी कंपनी थी. उस समय SGI में काम करना किसी सपने जैसा था. दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती दिनों में लॉरी, जेन्सेन से ज्यादा पैसे कमाती थीं.
एंगेजमेंट वाली रात हुआ प्रपोजल, फिर बड़ा हादसा
जेन्सेन हुआंग ने लॉरी को एक यादगार हॉलिडे मोमेंट में प्रपोज किया था. उस समय जेन्सेन सिर्फ 21 साल के थे और लॉरी 22 साल की थीं, और उन्होंने अभी कॉलेज से ग्रेजुएशन भी नहीं किया था.जेन्सेन ने तब एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज (AMD) जॉइन किया था. कंपनी की भव्य क्रिसमस पार्टी सैन फ्रांसिस्को के मॉस्कोन कॉन्वेंशन सेंटर में हो रही थी, जहां मशहूर रॉक बैंड शिकॉगो परफॉर्म कर रहा था. उसी जश्न के माहौल में, कोलेगेन के बीच जेन्सेन ने लॉरी को प्रपोज किया और लॉरी ने उसी रात हां कह दी.
लेकिन उनकी खुशी की परीक्षा तुरंत ही हो गई. सगाई की खबर लॉरी के माता-पिता को देने जाते समय दोनों एक गंभीर कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए. इसके बावजूद उनकी सगाई टूटी नहीं, बल्कि इस हादसे ने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया.
करियर छोड़ा, लेकिन एनवीडिया के हर मोमेंट में साथ रहीं
शादी के कुछ साल बाद लॉरी ने अपने करियर से ब्रेक लेकर अपने दो बच्चों मैडिसन और स्पेसर की परवरिश पर ध्यान दिया. बाद में दोनों बच्चे भी एनवीडिया में काम करने लगे. यह लॉरी के लिए एक बेहद मुश्किल फैसला था. एक काबिल इंजीनियर होने के बावजूद उन्होंने अपना शानदार करियर छोड़कर जेन्सेन के रिस्की फैसलों का साथ दिया, जिसमें एनवीडिया की स्थापना भी शामिल थी.जेन्सेन ने बाद में सीएनए को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, "एनवीडिया के हर मोमेंट में, वो वहां थीं." यानी एनवीडिया की हर कामयाबी में लॉरी की मौजूदगी थी.
एनवीडिया के 668 मिलियन शेयरों की को-ट्रस्टी हैं लॉरी
लॉरी सिर्फ घर संभालने वाली पत्नी नहीं हैं, बल्कि एनवीडिया की सबसे बड़ी हिस्सेदारी की को-मैनेजर भी हैं. एनवीडिया की 23 मार्च 2026 की प्रॉक्सी स्टेटमेंट के मुताबिक, लॉरी अपने पति जेन्सेन के साथ उन तीन फैमिली ट्रस्ट की को-ट्रस्टी हैं, जिनमें एनवीडिया के ज्यादातर शेयर रखे गए हैं. इन ट्रस्ट में 668,993,160 शेयर हैं, जबकि उनके लिविंग ट्रस्ट के मालिकाना हक वाली एलएलसी में 73,265,334 शेयर और हैं.
को-ट्रस्टी होने के नाते लॉरी के पास इन शेयरों पर बेनिफिशयल ओनरशिप, वोटिंग पावर और इन्वेस्टमेंट पावर भी है. यानी एनवीडिया के शेयरों को लेकर कोई भी बड़ा फैसला उनकी सहमति के बिना नहीं हो सकता.
9.2 अरब डॉलर की फाउंडेशन की हैं प्रेसिडेंट
जेन्सेन और लॉरी, हुआंग फाउंडेशन की स्थापना 2007 में हुई थी. यह फाउंडेशनपालो ऑल्टो, कैलिफ़ोर्निया में बेस्ड है और हमेशा से बेहद लो-प्रोफाइल रहा है. इसका ऑनलाइन या मीडिया में लगभग कोई प्रेजेंस नहीं है.शुरुआत में इस फाउंडेशन के पास 50 मिलियन डॉलर से भी कम एसेट थे और यह ज्यादातर वेस्ट कोस्ट की यूनिवर्सिटीज को हेल्थ और रिसर्च प्रोग्राम के लिए डोनेशन देता था. लेकिन एनवीडिया के शेयरों में आए एआई-फ्यूल्ड उछाल ने इसकी किस्मत बदल दी. फाउंडेशन के पास मौजूद 69 मिलियन एनवीडिया शेयरों की वजह से इसके एसेट तेजी से बढ़कर 2024 में 9.2 अरब डॉलर से ज्यादा हो गए.
लॉरी इस फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फाउंडेशन के पास अभी करीब 9.1 से 9.2 अरब डॉलर के नेट एसेट हैं, जिसमें करीब 58.7 मिलियन एनवीडिया शेयर शामिल हैं. हालांकि SEC फाइलिंग में साफ लिखा है कि इन फाउंडेशन वाले शेयरों में दोनों पति-पत्नी का कोई पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है. दोनों की कुल घरेलू नेट वर्थ 140 अरब से 155 अरब डॉलर के बीच आंकी गई है, जो ज्यादातर एनवीडिया के शेयरों से ही आई है.
सीईओ स्कैंडल का इतिहास: क्यों बढ़ी है चिंता?
कॉर्पोरेट दुनिया में सबॉर्डिनेट या बिजनेस पार्टनर के साथ सीक्रेट रिलेशनशिप अक्सर एथिक्स पॉलिसी का उल्लंघन माना जाता है और इससे बोर्डरूम में बड़ी कार्रवाई हो जाती है. 1998 से 2025 के बीच हैरी स्टोनसिफर, मार्क हर्ड, ब्रायन क्रज़ानिच और बर्नार्ड लूनी जैसे कई बड़े कॉर्पोरेट और टेक लीडर्स को इसी तरह के आरोपों के चलते इस्तीफा देना पड़ा या उन्हें हटाया गया.
2025 में लॉरेंट फ्रीक्से और एंडी बायरन के हालिया मामले भी यही बताते हैं कि पर्सनल मिसकंडक्ट कितनी जल्दी एक बड़े कॉर्पोरेट क्राइसिस में बदल सकता है. इसी वजह से जेन्सेन हुआंग से जुड़ी चर्चाओं पर भी पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है.
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