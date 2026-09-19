ट्रम्प सरकार का बड़ा एक्शन: H-1B वीज़ा नियमों में भारी कड़ाई, अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी करने वाली कंपनियों पर कसेगा शिकंजा
ट्रम्प सरकार ने H-1B वीज़ा नियमों को कड़ा कर अमेरिकियों की छंटनी करने वाली कंपनियों पर नकेल कसी और एक लाख डॉलर फीस बढ़ाई.
Published : September 19, 2026 at 11:56 AM IST
वॉशिंगटन डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने देश के आईटी सेक्टर और अप्रवासी नीति को लेकर एक बेहद बड़ा और कड़ा फैसला लिया है. ट्रम्प प्रशासन ने देश में काम कर रहे विदेशी तकनीकी पेशेवरों के लिए मुख्य जरिया माने जाने वाले H-1B वीज़ा कार्यक्रम की निगरानी को और अधिक सख्त कर दिया है. सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने और अमेरिकी नागरिकों के रोजगार की रक्षा के लिए एक नए कार्यकारी आदेश और उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं.
इस नए आदेश के तहत, अब उन कंपनियों के वीज़ा आवेदनों की अत्यंत सूक्ष्मता से जांच की जाएगी, जिन्होंने हाल ही में अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है या जो आने वाले समय में छंटनी करने की योजना बना रही हैं. इसके साथ ही, ट्रम्प प्रशासन ने कुछ विशिष्ट श्रेणियों के H-1B वीज़ा आवेदनों के लिए $100,000 (एक लाख अमेरिकी डॉलर) की भारी-भरकम वीज़ा फीस की अनिवार्यता को एक और साल के लिए बढ़ा दिया है. व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक आधिकारिक फैक्ट शीट में इस बात की पुष्टि की गई है.
अमेरिकी विदेश, श्रम और होमलैंड सिक्योरिटी मंत्रालयों को सीधे निर्देश
राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश के अनुसार, अब अमेरिका के तीन प्रमुख विभागों—विदेश विभाग, श्रम विभाग और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग—को मिलकर इस कार्यक्रम की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.
अब यदि कोई कंपनी किसी H-1B वीज़ा धारक को नौकरी पर रखने के लिए आवेदन करती है, तो इन तीनों विभागों को सबसे पहले यह देखना होगा कि क्या उस नियोक्ता ने हाल ही में उसी पद या योग्यता वाले किसी अमेरिकी नागरिक को नौकरी से निकाला है. इतना ही नहीं, यह अंतर-एजेंसी समन्वय को और मजबूत करने के लिए कॉमर्स सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी और स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेटर के साथ भी डेटा साझा करेगा. इसके जरिए कंपनियों के सैलरी स्ट्रक्चर, औद्योगिक स्थितियों और रोजगार विशेषज्ञता से जुड़ा बारीक डेटा इकट्ठा किया जाएगा, ताकि कोई भी कंपनी नियमों में लूपहोल का फायदा न उठा सके.
Trump admin flags H-1B abuse, employers on notice for US worker layoffs; $100,000 visa fee renewed— ANI Digital (@ani_digital) September 19, 2026
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$100,000 की भारी वीज़ा फीस का नियम अगले साल तक बढ़ा
व्हाइट हाउस के इस नए फैसले के तहत एक और सबसे बड़ा कदम $100,000 की विशेष वीज़ा फीस को रिन्यू करना है. आपको बता दें कि यह दंडात्मक और विनियामक फीस पहली बार 19 सितंबर, 2025 को लागू की गई थी. अब इसे विस्तारित करते हुए 21 सितंबर, 2027 तक प्रभावी रख दिया गया है.
प्रशासन का स्पष्ट मानना है कि इस भारी-भरकम फीस के कारण उन दिग्गज आईटी आउटसोर्सिंग कंपनियों पर लगाम कसी जा सकेगी, जो कम वेतन पर विदेशी पेशेवरों को बुलाकर अमेरिकी कर्मचारियों को रिप्लेस करती थीं. व्हाइट हाउस के आंकड़ों के मुताबिक, "2025 में इस फीस के लागू होने के बाद से ही, बड़ी आईटी आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा फाइल किए जाने वाले H-1B रजिस्ट्रेशन में 92% की भारी गिरावट दर्ज की गई है." इसके अलावा, काउंसलर प्रोसेसिंग के अनुरोधों में भी लगभग 97% की कमी आई है. इस कदम से कम वेतन वाले विदेशी श्रमिकों की जगह अब उच्च-कुशल और उच्च-वेतन पाने वाले विशेषज्ञों को प्राथमिकता मिल रही है.
कम वेतन वाले विदेशी श्रमिकों से गिर रहा था अमेरिकियों का वेतन
व्हाइट हाउस ने अपने तर्क को मजबूती से पेश करते हुए कहा कि H-1B वीज़ा कार्यक्रम के दुरुपयोग के कारण अमेरिकी बाजार में कुशल घरेलू कामगारों के वेतन पर भारी नकारात्मक दबाव पड़ रहा था. चूंकि विदेशी श्रमिक कम वेतन पर काम करने को तैयार हो जाते थे, इसलिए कंपनियों के पास अमेरिकी नागरिकों को कम वेतन देने या उन्हें नौकरी से निकालने का एक अनुचित जरिया मिल गया था.
फैक्ट शीट में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है, "कई नियोक्ताओं ने बड़ी संख्या में अत्यधिक योग्य और उच्च-कुशल अमेरिकी कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया ताकि वे तुरंत कम वेतन और कम कौशल वाले H-1B कर्मचारियों को काम पर रख सकें." प्रशासन ने आउटसोर्सिंग मॉडल पर भी तीखा हमला किया और कहा कि कुछ मामलों में तो H-1B स्पॉन्सर्स अमेरिकी कर्मचारियों को हटाकर विदेशी नागरिकों को लाते हैं, और बाद में वे नौकरियां पूरी तरह से अमेरिका से बाहर ट्रांसफर कर दी जाती हैं.
आंकड़ों के जरिए अमेरिकी छात्रों और युवाओं के संकट को किया उजागर
अपने इस कड़े कदम को सही ठहराने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने पिछले दो दशकों के कुछ बेहद चौंकाने वाले रोजगार आंकड़े भी पेश किए हैं. व्हाइट हाउस के मुताबिक.
बेरोजगारी दर में उछाल: साल 2025 के कड़े प्रतिबंधों से ठीक पहले, अमेरिका में कंप्यूटर साइंस के नए ग्रेजुएट छात्रों में बेरोजगारी की दर 6.1% तक पहुंच गई थी. वहीं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए यह दर 7.5% थी. प्रशासन ने ध्यान दिलाया कि यह बेरोजगारी दर बायोलॉजी या आर्ट हिस्ट्री जैसे सामान्य विषयों के छात्रों की तुलना में दोगुनी से भी अधिक थी.
विदेशी वर्कफोर्स में बेतहाशा बढ़ोतरी: साल 2000 से 2019 के बीच, अमेरिका में विदेशी मूल के स्टेम (STEM - Science, Technology, Engineering, Math) वर्कफोर्स की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई थी. इसके विपरीत, इसी अवधि के दौरान अमेरिका में कुल मिलाकर स्टेम नौकरियों में केवल 44.5% की ही बढ़ोतरी देखी गई.
आईटी सेक्टर पर कब्जा: वित्त वर्ष 2003 में आईटी सेक्टर के कुल वर्कफोर्स में H-1B वीज़ा धारकों की हिस्सेदारी केवल 32% थी, जो साल 2025 के नियमों से ठीक पहले बढ़कर 65% से भी अधिक हो चुकी थी.
लॉटरी सिस्टम का खात्मा और 'वेज-बेस्ड' चयन प्रक्रिया का आगाज
व्हाइट हाउस ने दिसंबर 2025 में लागू किए गए उस नियम की सफलता को भी रेखांकित किया, जिसके तहत H-1B वीज़ा आवंटन के पुराने रैंडम लॉटरी सिस्टम को खत्म कर दिया गया था. उसकी जगह एक नया 'वेज-बेस्ड' यानी वेतन-स्तर पर आधारित सिस्टम शुरू किया गया.
वित्त वर्ष 2027 (FY 2027) पहला ऐसा मौका है जहां H-1B वीज़ा के चयन का फैसला किसी भाग्य या पर्ची से नहीं, बल्कि इस बात से तय हुआ है कि नियोक्ता उस विदेशी कर्मचारी को कितनी सैलरी दे रहा है. जो कंपनी सबसे ज्यादा सैलरी देने को तैयार होगी, उसे ही वीज़ा आवंटित किया जाएगा. इस नए नियम के प्रभाव से इस बार कुल अप्रवासी रजिस्ट्रेशन में लगभग 40% की कमी देखी गई है, जिससे फर्जी या कम वेतन वाले आवेदनों का बाजार पूरी तरह साफ हो गया है.
'अमेरिका फर्स्ट' और आर्थिक एजेंडे से जोड़ा गया यह फैसला
प्रशासन ने इस पूरे कदम को राष्ट्रपति ट्रम्प के व्यापक आर्थिक और 'अमेरिका फर्स्ट' नीति का एक अहम हिस्सा बताया है. व्हाइट हाउस ने कहा, "वर्षों की उन नाकाम नीतियों के बाद जो विदेशी नागरिकों को अमेरिकी कामगारों से ऊपर रखती थीं, राष्ट्रपति ट्रम्प ने अमेरिकी कर्मचारियों को पहले रखने और देश की इमिग्रेशन व्यवस्था को सुधारने के अपने वादे को पूरा कर दिखाया है."
इस रिपोर्ट में ट्रम्प सरकार के आर्थिक ट्रैक रिकॉर्ड की भी सराहना की गई है. सरकार के दावों के अनुसार, जनवरी 2026 से अब तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 10 लाख से अधिक नौकरियां जोड़ी गई हैं. इसमें अकेले 1,00,000 फैक्ट्री निर्माण क्षेत्र में और 58,000 नौकरियां विनिर्माण क्षेत्र में आई हैं. व्हाइट हाउस के मुताबिक, बाइडन प्रशासन के दौरान लगातार संकुचन झेलने के बाद अब ट्रम्प शासन के अंतर्गत अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार आठ महीनों से लगातार विकास दर्ज कर रहा है. इसके साथ ही 'नो टैक्स ऑन ओवरटाइम' और 'नो टैक्स ऑन टिप' जैसे नीतिगत फैसलों ने अमेरिकी परिवारों की घरेलू आय को इतिहास के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया है.
फिलहाल, अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि H-1B वीज़ा फ्रॉड को लेकर जांच का दायरा और बढ़ेगा. 'घोस्ट ऑफिस' (फर्जी पते पर चल रहे दफ्तर), सैलरी किकबैक और जॉब प्रोफाइल को गलत तरीके से पेश करने वाली कंपनियों पर कानूनी गाज गिरना तय है.
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