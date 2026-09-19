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ट्रम्प सरकार का बड़ा एक्शन: H-1B वीज़ा नियमों में भारी कड़ाई, अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी करने वाली कंपनियों पर कसेगा शिकंजा

वॉशिंगटन डीसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने देश के आईटी सेक्टर और अप्रवासी नीति को लेकर एक बेहद बड़ा और कड़ा फैसला लिया है. ट्रम्प प्रशासन ने देश में काम कर रहे विदेशी तकनीकी पेशेवरों के लिए मुख्य जरिया माने जाने वाले H-1B वीज़ा कार्यक्रम की निगरानी को और अधिक सख्त कर दिया है. सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने और अमेरिकी नागरिकों के रोजगार की रक्षा के लिए एक नए कार्यकारी आदेश और उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं.

इस नए आदेश के तहत, अब उन कंपनियों के वीज़ा आवेदनों की अत्यंत सूक्ष्मता से जांच की जाएगी, जिन्होंने हाल ही में अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है या जो आने वाले समय में छंटनी करने की योजना बना रही हैं. इसके साथ ही, ट्रम्प प्रशासन ने कुछ विशिष्ट श्रेणियों के H-1B वीज़ा आवेदनों के लिए $100,000 (एक लाख अमेरिकी डॉलर) की भारी-भरकम वीज़ा फीस की अनिवार्यता को एक और साल के लिए बढ़ा दिया है. व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक आधिकारिक फैक्ट शीट में इस बात की पुष्टि की गई है.

अमेरिकी विदेश, श्रम और होमलैंड सिक्योरिटी मंत्रालयों को सीधे निर्देश

राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश के अनुसार, अब अमेरिका के तीन प्रमुख विभागों—विदेश विभाग, श्रम विभाग और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग—को मिलकर इस कार्यक्रम की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

अब यदि कोई कंपनी किसी H-1B वीज़ा धारक को नौकरी पर रखने के लिए आवेदन करती है, तो इन तीनों विभागों को सबसे पहले यह देखना होगा कि क्या उस नियोक्ता ने हाल ही में उसी पद या योग्यता वाले किसी अमेरिकी नागरिक को नौकरी से निकाला है. इतना ही नहीं, यह अंतर-एजेंसी समन्वय को और मजबूत करने के लिए कॉमर्स सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी और स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेटर के साथ भी डेटा साझा करेगा. इसके जरिए कंपनियों के सैलरी स्ट्रक्चर, औद्योगिक स्थितियों और रोजगार विशेषज्ञता से जुड़ा बारीक डेटा इकट्ठा किया जाएगा, ताकि कोई भी कंपनी नियमों में लूपहोल का फायदा न उठा सके.

$100,000 की भारी वीज़ा फीस का नियम अगले साल तक बढ़ा

व्हाइट हाउस के इस नए फैसले के तहत एक और सबसे बड़ा कदम $100,000 की विशेष वीज़ा फीस को रिन्यू करना है. आपको बता दें कि यह दंडात्मक और विनियामक फीस पहली बार 19 सितंबर, 2025 को लागू की गई थी. अब इसे विस्तारित करते हुए 21 सितंबर, 2027 तक प्रभावी रख दिया गया है.

प्रशासन का स्पष्ट मानना है कि इस भारी-भरकम फीस के कारण उन दिग्गज आईटी आउटसोर्सिंग कंपनियों पर लगाम कसी जा सकेगी, जो कम वेतन पर विदेशी पेशेवरों को बुलाकर अमेरिकी कर्मचारियों को रिप्लेस करती थीं. व्हाइट हाउस के आंकड़ों के मुताबिक, "2025 में इस फीस के लागू होने के बाद से ही, बड़ी आईटी आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा फाइल किए जाने वाले H-1B रजिस्ट्रेशन में 92% की भारी गिरावट दर्ज की गई है." इसके अलावा, काउंसलर प्रोसेसिंग के अनुरोधों में भी लगभग 97% की कमी आई है. इस कदम से कम वेतन वाले विदेशी श्रमिकों की जगह अब उच्च-कुशल और उच्च-वेतन पाने वाले विशेषज्ञों को प्राथमिकता मिल रही है.

कम वेतन वाले विदेशी श्रमिकों से गिर रहा था अमेरिकियों का वेतन

व्हाइट हाउस ने अपने तर्क को मजबूती से पेश करते हुए कहा कि H-1B वीज़ा कार्यक्रम के दुरुपयोग के कारण अमेरिकी बाजार में कुशल घरेलू कामगारों के वेतन पर भारी नकारात्मक दबाव पड़ रहा था. चूंकि विदेशी श्रमिक कम वेतन पर काम करने को तैयार हो जाते थे, इसलिए कंपनियों के पास अमेरिकी नागरिकों को कम वेतन देने या उन्हें नौकरी से निकालने का एक अनुचित जरिया मिल गया था.

फैक्ट शीट में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है, "कई नियोक्ताओं ने बड़ी संख्या में अत्यधिक योग्य और उच्च-कुशल अमेरिकी कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया ताकि वे तुरंत कम वेतन और कम कौशल वाले H-1B कर्मचारियों को काम पर रख सकें." प्रशासन ने आउटसोर्सिंग मॉडल पर भी तीखा हमला किया और कहा कि कुछ मामलों में तो H-1B स्पॉन्सर्स अमेरिकी कर्मचारियों को हटाकर विदेशी नागरिकों को लाते हैं, और बाद में वे नौकरियां पूरी तरह से अमेरिका से बाहर ट्रांसफर कर दी जाती हैं.