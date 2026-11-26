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ऑनलाइन शॉपिंग में किस बैंक के क्रेडिट कार्ड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल? ICICI-HDFC के आंकड़े चौंकाएंगे

ऑनलाइन शॉपिंग में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज्यादा (सांकेतिक फोटो) ( ETV Bharat/Canva )

नई दिल्ली: अगर आप सोचते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी बैंक का चलता है, तो आप आधे सही हैं और आधे गलत. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अक्टूबर 2026 के आंकड़ों पर आधारित इक्विरस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट बताती है कि हमेशा से ऑनलाइन खर्च में एचडीएफसी बैंक नंबर-1 रहा, लेकिन उसके ग्राहक अब ऑनलाइन कम खर्च कर रहे हैं. कंपटीशन में आईसीआईसीआई बैंक है, जिसके ग्राहक ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे आगे निकल गए हैं.

दूसरी तरफ, आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड होल्डर्स 1 महीने में सबसे ज्यादा बार ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं और उनके खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा भी ई-कॉमर्स से ही आ रहा है. हालांकि, वॉल्यूम में एचडीएफसी आगे है, लेकिन आदत और रफ्तार में आईसीआईसीआई ने बाजी मार ली है. यही आंकड़ा इस बार सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है.