ऑनलाइन शॉपिंग में किस बैंक के क्रेडिट कार्ड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल? ICICI-HDFC के आंकड़े चौंकाएंगे
हमेशा ऑनलाइन खर्च में एचडीएफसी बैंक नंबर-1 रहा, लेकिन कंपटीशन में आईसीआईसीआई बैंक है. तो किस बैंक के क्रेडिट कार्ड ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं?
Published : November 26, 2026 at 4:51 PM IST
नई दिल्ली: अगर आप सोचते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी बैंक का चलता है, तो आप आधे सही हैं और आधे गलत. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अक्टूबर 2026 के आंकड़ों पर आधारित इक्विरस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट बताती है कि हमेशा से ऑनलाइन खर्च में एचडीएफसी बैंक नंबर-1 रहा, लेकिन उसके ग्राहक अब ऑनलाइन कम खर्च कर रहे हैं. कंपटीशन में आईसीआईसीआई बैंक है, जिसके ग्राहक ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे आगे निकल गए हैं.
दूसरी तरफ, आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड होल्डर्स 1 महीने में सबसे ज्यादा बार ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं और उनके खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा भी ई-कॉमर्स से ही आ रहा है. हालांकि, वॉल्यूम में एचडीएफसी आगे है, लेकिन आदत और रफ्तार में आईसीआईसीआई ने बाजी मार ली है. यही आंकड़ा इस बार सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है.
एचडीएफसी अभी भी किंग, लेकिन शेयर तेजी से गिरा
अक्टूबर 2026 में देश में टोटल क्रेडिट कार्ड एक्सपेंस 2.45 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया, जो सितंबर के मुकाबले 20.1 फीसदी ज्यादा और सालाना आधार पर 14.3 फीसदी ज्यादा है. इसमें से 63 फीसदी खर्च अकेले ऑनलाइन यानी ई-कॉमर्स पर हुआ.
इस ई-कॉमर्स खर्च में एचडीएफसी बैंक का मार्केट शेयर 29.4 फीसदी है, जो सभी बैंकों में सबसे ज्यादा है. लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि एक महीने में ही एचडीएफसी का यह शेयर 589 बेसिस पॉइंट्स गिर गया है. सितंबर में यह 35.3 फीसदी था. कुल क्रेडिट कार्ड खर्च में भी एचडीएफसी का शेयर 32 फीसदी से घटकर 28.6 फीसदी रह गया है, यानी 332 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट.
इसके उल्ट आईसीआईसीआई बैंक का ई-कॉमर्स मार्केट शेयर 17.5 फीसदी से बढ़कर 20.4 फीसदी हो गया है, यानी 291 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त. एसबीआई कार्ड्स का शेयर भी 16.4 फीसदी से बढ़कर 19.1 फीसदी हुआ है. एक्सिस बैंक का शेयर 8.8 फीसदी से बढ़कर 10.9 फीसदी पहुंच गया है.
आईसीआईसीआई का कार्ड सबसे ज्यादा इस्तेमाल
अब सबसे दिलचस्प आंकड़ा देखिए - प्रति कार्ड खर्च. एचडीएफसी बैंक के 1 कार्ड पर अक्टूबर में एवरेज 16,546 रुपये का ऑनलाइन खर्च हुआ, जो टॉप-4 बैंकों में सबसे ज्यादा है. आईसीआईसीआई में ये आंकड़ा 15,678 है, एसबीआई कार्ड्स में 12,594 रुपये और एक्सिस में 10,027 रुपये है.
लेकिन जब बात आती है कि ग्राहक कितनी बार ऑनलाइन पेमेंट करता है, तो आईसीआईसीआई सबसे आगे है. आईसीआईसीआई के एक कार्ड से महीने में एवरेज 4.72 बार ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ, जबकि एचडीएफसी के कार्ड से सिर्फ 1.76 बार. SBI Cards से 4.09 बार और Axis से 2.21 बार ऑनलाइन पेमेंट हुआ.यानी आईसीआईसीआई के ग्राहक छोटी-छोटी खरीदारी के लिए भी बार-बार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि एचडीएफसी के ग्राहक कम बार में बड़ी खरीदारी कर रहे हैं. यही वजह है कि एचडीएफसी के एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का एवरेज साइज 9,427 रुपये है, जबकि आईसीआईसीआई की सिर्फ 3,321 रुपये है.
कुल खर्च का कितना हिस्सा ऑनलाइन?
आईसीआईसीआई बैंक के कुल क्रेडिट कार्ड खर्च में से 74.4 फीसदी हिस्सा अकेले ऑनलाइन शॉपिंग का है, जो सितंबर में 71.3 फीसदी था. एचडीएफसी में यह हिस्सा 68.3 फीसदी से घटकर 64.7 फीसदी रह गया है. एसबीआई कार्ड्स में 64.4 फीसदी और एक्सिस में 55.9 फीसदी खर्च ऑनलाइन हुआ. इंडस्ट्री लेवल पर यह आंकड़ा 61.9 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो गया है.
कार्ड की संख्या के मामले में भी एचडीएफसी अभी भी नंबर-1 है. अक्टूबर में एचडीएफसी के पास 2.74 करोड़ कार्ड थे, एसबीआई कार्ड्स के पास 2.34 करोड़, आईसीआईसीआई के पास 2.00 करोड़ और एक्सिस के पास 1.68 करोड़ कार्ड थे. नए कार्ड जोड़ने में एक्सिस (2.82 लाख) सबसे आगे रहा, उसके बाद एसबीआई कार्ड्स (2.55 लाख) और आईसीआईसीआई (2.13 लाख) रहे, जबकि एचडीएफसी ने सिर्फ 52,000 नए कार्ड ही जोड़े.
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