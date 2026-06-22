ETV Bharat / business

विशेष साक्षात्कार: वैश्विक अनिश्चितता और बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच कैसे सुरक्षित रखें अपना निवेश?

शेयर बाजार विशेषज्ञ और 'रनिंग बिहाइंड लक्ष्मी' के लेखक आदिल रुस्तमजी ने ईटीवी भारत के सौरभ शुक्ला से निवेश रणनीतियों पर विशेष बातचीत की

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 22, 2026 at 3:07 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय एक अत्यंत संवेदनशील दौर से गुजर रही है. एक तरफ जहां भू-राजनीतिक तनाव और मंदी की आहट ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों को हिलाकर रख दिया है, वहीं दूसरी तरफ आम निवेशकों के मन में अपनी गाढ़ी कमाई की सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. क्या ऐसे माहौल में शेयर बाजार में बने रहना सुरक्षित है? उम्र के हिसाब से जोखिम का प्रबंधन कैसे किया जाए?

इन सभी महत्वपूर्ण और बुनियादी वित्तीय सवालों का जवाब जानने के लिए, ETB (ईटीवी भारत) ने भारत के प्रसिद्ध वित्तीय इतिहासकार, पत्रकार और बेस्टसेलर किताब 'रनिंग बिहाइंड लक्ष्मी' के लेखक आदिल रुस्तमजी से एक विशेष बातचीत की. पेश हैं इस साक्षात्कार के मुख्य अंश:

ETB: एक आम व्यक्ति को अपनी बचत का कितना हिस्सा इक्विटी में लगाना चाहिए? क्या युवाओं को अधिक जोखिम लेना चाहिए, क्या बुजुर्ग निवेशक जरूरत से ज्यादा रूढ़िवादी बने हुए हैं?

आदिल रुस्तमजी: देखिए, किसी भी निवेशक का जोखिम प्रोफाइल काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने जीवन के किस पड़ाव पर है.

अगर हम युवा निवेशकों की बात करें, तो उनके पास सबसे बड़ी और अमूल्य संपत्ति 'समय' होती है. युवाओं के पास बाजार के उतार-चढ़ाव को झेलने और शुरुआती गलतियों या वित्तीय मोर्चे पर होने वाली चूकों से उबरने के लिए पर्याप्त समय होता है. शेयर बाजार में दो चीजें सबसे जादुई रूप से काम करती हैं—पहला, कंपाउंडिंग की ताकत और दूसरा, डिविडेंड का सुरक्षा कवच. ये दोनों ही तत्व निवेश की कई शुरुआती कमियों को आसानी से ढक लेते हैं. लेकिन इन दोनों को काम करने के लिए समय चाहिए, जो केवल युवाओं के पास है. इसलिए उनके लिए मेरी सबसे पहली और एकमात्र सलाह यही होगी कि: जितनी जल्दी हो सके, निवेश शुरू करें.

ETB: लेकिन हमारे देश में बुजुर्गों को हमेशा बाजार से दूर रहने और पूरी तरह सुरक्षित विकल्पों की तरफ बढ़ने की सलाह दी जाती है. इस पर आपका क्या सोचना है?

आदिल रुस्तमजी: पश्चिमी देशों के सिद्धांतों के अनुसार तो बुजुर्गों को पूरी तरह रूढ़िवादी हो जाना चाहिए, लेकिन भारत के संदर्भ में स्थिति अलग है. भारत में बुजुर्ग निवेशकों को उतना अधिक रूढ़िवादी होने की आवश्यकता नहीं है, जितना वित्तीय पाठ्यपुस्तकों में बताया जाता है. इसका मुख्य कारण हमारा सामाजिक और पारिवारिक ढांचा है. भारत में आज भी बहुत से बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ या उनके करीब रहते हैं.

इस पारिवारिक व्यवस्था के कारण, धन का अंतर-पीढ़ीगत हस्तांतरण और जोखिम की प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग तरीके से काम करती हैं. भारतीय परिवारों में एक अंतर्निहित सुरक्षा तंत्र मौजूद होता है. चूंकि बुजुर्गों के पास बच्चों के रूप में एक सामाजिक सुरक्षा कवच होता है, इसलिए वे अपनी संपत्ति का एक हिस्सा इक्विटी जैसे ग्रोथ एसेट्स में बनाए रख सकते हैं. उन्हें अपने पोर्टफोलियो को पूरी तरह से रक्षात्मक बनाने की कोई जरूरत नहीं है.

आदिल रुस्तमजी
आदिल रुस्तमजी (Source: Hachetteindia.com)

ETB: वर्तमान समय में दुनिया भर में महंगाई, भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक मंदी का माहौल है. ऐसे अनिश्चित समय में निवेशक खुद को कैसे सुरक्षित रखें?

आदिल रुस्तमजी: हमें इन अनिश्चितताओं को अलग-अलग करके देखना होगा. सबसे पहली बात, इतिहास गवाह है कि लंबी अवधि में स्टॉक्स या इक्विटी स्वयं मुद्रास्फीति यानी महंगाई के खिलाफ सबसे बेहतरीन हेज साबित होते हैं. कंपनियां महंगाई के साथ अपने उत्पाद की कीमतें बढ़ाती हैं, जिससे अंततः शेयरधारकों की संपत्ति में ही वृद्धि होती है. इसलिए महंगाई से निपटने का जरिया तो शेयर बाजार ही है.

अब बात आती है भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक आर्थिक मंदी की. जब भी दुनिया में ऐसा कोई संकट आता है, तो बाजारों में 'फ्लाइट टू सेफ्टी' यानी पैसे को सुरक्षित संपत्तियों में लगाने की होड़ मच जाती है. ऐसी स्थिति में दुनिया भर के निवेशक एक ही संपत्ति की तरफ भागते हैं, और वह है—सोना, जिसे आर्थिक जगत में कभी-कभी 'बर्बर अवशेष' भी कहा जाता है.

ETB: सोने के मामले में तो भारतीय परिवार हमेशा से आगे रहे हैं, तो क्या वैश्विक संकट का फायदा भारतीयों को अनजाने में ही मिल जाता है?

आदिल रुस्तमजी: बिल्कुल. भारतीय परिवारों के पास दुनिया में सोने का सबसे बड़ा भंडार है; हमेशा से रहा है. इसलिए जब भी वैश्विक स्तर पर संकट आता है और सोने के दाम आसमान छूने लगते हैं, तो भारतीय निवेशकों को उसका सीधा फायदा मिलता है.

विडंबना यह है कि अधिकांश भारतीय इस बात को सचेत रूप से पहचान नहीं पाते कि उनके घरों और लॉकरों में रखा यह सोना वास्तव में वैश्विक अनिश्चितता के खिलाफ उन्हें कितना मजबूत और अंतर्निहित हेज प्रदान कर रहा है. यह बिना किसी विशेष प्रयास के उन्हें एक सुरक्षा कवच देता है.

ETB: क्या भारतीय निवेशकों को जोखिम कम करने के लिए अमेरिकी या अन्य वैश्विक बाजारों में भी निवेश करना चाहिए? वैश्विक स्तर पर परिसंपत्ति प्रबंधन कैसे काम करता है?

आदिल रुस्तमजी: सैद्धांतिक रूप से देखें, तो वैश्विक परिसंपत्ति प्रबंधन का नियम यही है कि आप अपने पोर्टफोलियो का केवल 5% हिस्सा भारतीय बाजार में रखें (क्योंकि वैश्विक इक्विटी में भारत की हिस्सेदारी लगभग इतनी ही है) और शेष 95% हिस्सा दुनिया के अन्य बाजारों में निवेश करें. विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) ठीक ऐसा ही करते हैं, क्योंकि दुनिया में कहीं न कहीं हमेशा तेजी का दौर चल रहा होता है.

Running Behind Lakshmi: The Search for Wealth in India’s Stock Market
लक्ष्मी के पीछे भागना: भारत के शेयर बाज़ार में दौलत की तलाश (Source: Hachetteindia.com)

लेकिन भारत में व्यावहारिक रूप से ऐसा करना बेहद कठिन है. हमारे यहाँ पूर्ण 'कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी' लागू नहीं है, जिससे आप संकट के समय आसानी से डॉलर या स्विस फ्रैंक में पैसा शिफ्ट नहीं कर सकते. इसके अलावा, कमोडिटीज भी अधिकांश भारतीयों के पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं होती हैं. अगर कोई भारतीय आज अपना 95% पैसा विदेशी बाजारों में लगाने की सोचेगा, तो लोग इस विचार को बेहद अजीब या सनकी मानेंगे. यहाँ घरेलू निवेश के प्रति एक स्वाभाविक झुकाव बना रहेगा.

ETB: यदि घरेलू निवेशक विदेशों में विविधीकरण नहीं कर पा रहे हैं, तो भारतीय बाजार में बड़ी गिरावट आने पर उन्हें क्या रणनीति अपनानी चाहिए?

आदिल रुस्तमजी: ऐसी स्थिति में बुनियादी एसेट एलोकेशन का नियम काम आता है. जब वैश्विक संकटों के कारण घरेलू शेयर बाजार में भारी गिरावट आती है, तो आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी का हिस्सा प्रतिशत के मामले में कम हो जाता है, और फिक्स्ड इनकम का हिस्सा आनुपातिक रूप से बढ़ जाता है.

एक समझदार निवेशक को उस समय घबराने के बजाय अपने फिक्स्ड इनकम वाले हिस्से में से कुछ पैसा निकालना चाहिए और उससे गिरते बाजार में सस्ते दामों पर बेहतरीन कंपनियों के स्टॉक्स खरीदने चाहिए. यह रणनीति भविष्य में आपके रिटर्न को काफी बेहतर बना देती है. बाजार के चक्र को समझने और अनुशासित रहने का यही असली तरीका है.

यह भी पढ़ें- टाटा मोटर्स का बड़ा फैसला: 1 जुलाई से 2.5% तक महंगे होंगे सभी कमर्शियल वाहन

TAGGED:

INVESTMENT IN STOCK MARKET
STOCK MARKET LONG TERM INVESTING
STOCK MARKET INVESTMENT TIPS
INDIAN STOCK MARKET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.