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विशेष साक्षात्कार: वैश्विक अनिश्चितता और बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच कैसे सुरक्षित रखें अपना निवेश?

नई दिल्ली: वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय एक अत्यंत संवेदनशील दौर से गुजर रही है. एक तरफ जहां भू-राजनीतिक तनाव और मंदी की आहट ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों को हिलाकर रख दिया है, वहीं दूसरी तरफ आम निवेशकों के मन में अपनी गाढ़ी कमाई की सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. क्या ऐसे माहौल में शेयर बाजार में बने रहना सुरक्षित है? उम्र के हिसाब से जोखिम का प्रबंधन कैसे किया जाए?

इन सभी महत्वपूर्ण और बुनियादी वित्तीय सवालों का जवाब जानने के लिए, ETB (ईटीवी भारत) ने भारत के प्रसिद्ध वित्तीय इतिहासकार, पत्रकार और बेस्टसेलर किताब 'रनिंग बिहाइंड लक्ष्मी' के लेखक आदिल रुस्तमजी से एक विशेष बातचीत की. पेश हैं इस साक्षात्कार के मुख्य अंश:

ETB: एक आम व्यक्ति को अपनी बचत का कितना हिस्सा इक्विटी में लगाना चाहिए? क्या युवाओं को अधिक जोखिम लेना चाहिए, क्या बुजुर्ग निवेशक जरूरत से ज्यादा रूढ़िवादी बने हुए हैं?

आदिल रुस्तमजी: देखिए, किसी भी निवेशक का जोखिम प्रोफाइल काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने जीवन के किस पड़ाव पर है.

अगर हम युवा निवेशकों की बात करें, तो उनके पास सबसे बड़ी और अमूल्य संपत्ति 'समय' होती है. युवाओं के पास बाजार के उतार-चढ़ाव को झेलने और शुरुआती गलतियों या वित्तीय मोर्चे पर होने वाली चूकों से उबरने के लिए पर्याप्त समय होता है. शेयर बाजार में दो चीजें सबसे जादुई रूप से काम करती हैं—पहला, कंपाउंडिंग की ताकत और दूसरा, डिविडेंड का सुरक्षा कवच. ये दोनों ही तत्व निवेश की कई शुरुआती कमियों को आसानी से ढक लेते हैं. लेकिन इन दोनों को काम करने के लिए समय चाहिए, जो केवल युवाओं के पास है. इसलिए उनके लिए मेरी सबसे पहली और एकमात्र सलाह यही होगी कि: जितनी जल्दी हो सके, निवेश शुरू करें.

ETB: लेकिन हमारे देश में बुजुर्गों को हमेशा बाजार से दूर रहने और पूरी तरह सुरक्षित विकल्पों की तरफ बढ़ने की सलाह दी जाती है. इस पर आपका क्या सोचना है?

आदिल रुस्तमजी: पश्चिमी देशों के सिद्धांतों के अनुसार तो बुजुर्गों को पूरी तरह रूढ़िवादी हो जाना चाहिए, लेकिन भारत के संदर्भ में स्थिति अलग है. भारत में बुजुर्ग निवेशकों को उतना अधिक रूढ़िवादी होने की आवश्यकता नहीं है, जितना वित्तीय पाठ्यपुस्तकों में बताया जाता है. इसका मुख्य कारण हमारा सामाजिक और पारिवारिक ढांचा है. भारत में आज भी बहुत से बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ या उनके करीब रहते हैं.

इस पारिवारिक व्यवस्था के कारण, धन का अंतर-पीढ़ीगत हस्तांतरण और जोखिम की प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग तरीके से काम करती हैं. भारतीय परिवारों में एक अंतर्निहित सुरक्षा तंत्र मौजूद होता है. चूंकि बुजुर्गों के पास बच्चों के रूप में एक सामाजिक सुरक्षा कवच होता है, इसलिए वे अपनी संपत्ति का एक हिस्सा इक्विटी जैसे ग्रोथ एसेट्स में बनाए रख सकते हैं. उन्हें अपने पोर्टफोलियो को पूरी तरह से रक्षात्मक बनाने की कोई जरूरत नहीं है.

आदिल रुस्तमजी (Source: Hachetteindia.com)

ETB: वर्तमान समय में दुनिया भर में महंगाई, भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक मंदी का माहौल है. ऐसे अनिश्चित समय में निवेशक खुद को कैसे सुरक्षित रखें?

आदिल रुस्तमजी: हमें इन अनिश्चितताओं को अलग-अलग करके देखना होगा. सबसे पहली बात, इतिहास गवाह है कि लंबी अवधि में स्टॉक्स या इक्विटी स्वयं मुद्रास्फीति यानी महंगाई के खिलाफ सबसे बेहतरीन हेज साबित होते हैं. कंपनियां महंगाई के साथ अपने उत्पाद की कीमतें बढ़ाती हैं, जिससे अंततः शेयरधारकों की संपत्ति में ही वृद्धि होती है. इसलिए महंगाई से निपटने का जरिया तो शेयर बाजार ही है.