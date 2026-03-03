ETV Bharat / business

जब-जब दहकी दुनिया, तब-तब सहमा बाजार: जानें, ईरान संकट से पहले कब-कब डूबे निवेशकों के पैसे

हैदराबादः पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और युद्ध की आहट ने भारतीय शेयर बाजार की कमर तोड़ दी है. युद्ध शुरू होने के बाद सोमवार, 2 मार्च को निवेशकों के बीच मची अफरातफरी के चलते प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 1 प्रतिशत से अधिक टूटकर बंद हुए. बाजार में इस गिरावट की मुख्य वजह कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी और विदेशी फंडों की लगातार निकासी को माना जा रहा है.

बाजार में मची चीख-पुकार

कारोबार की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही. 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 2,743.46 अंक यानी 3.37 प्रतिशत तक गोता लगा गया, जिससे यह 78,543.73 के स्तर पर पहुंच गया था. हालांकि, बाद में कुछ रिकवरी हुई, लेकिन अंत में यह 1,048.34 अंक (1.29%) गिरकर 80,238.85 पर बंद हुआ.

इसी तरह, NSE निफ्टी में भी भारी बिकवाली देखी गई. इंट्रा-डे ट्रेड के दौरान निफ्टी 575.15 अंक (2.28%) टूटकर 24,603.50 तक गिर गया था. कारोबार के अंत में यह 312.95 अंक (1.24%) की गिरावट के साथ 24,865.70 के स्तर पर बंद हुआ.

शेयर बाजार में गिरावट की कहानी सिर्फ आज की नहीं है. 1990 के खाड़ी युद्ध से लेकर 2026 के ईरान संकट तक, भू-राजनीतिक तनाव ने हमेशा सेंसेक्स और निफ्टी की चाल बिगाड़ी है. आइए देखते हैं उन प्रमुख मौकों को जब बड़े वैश्विक कारणों से मार्केट ने गोता लगाया.

सेंसेक्स में आयी गिरावट

