Interview: भारत में छोटे मैन्युफैक्चरर्स को असल में क्या रोक रहा, कैसे आगे बढ़ सकते हैं MSMEs, जानिए पूरा विश्लेषण

विनोद कुमार - पहले, सरकार के पास एक टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम थी, जिससे बिजनेस को समय-समय पर पुरानी मशीनरी बदलने में मदद मिलती थी, लेकिन अब वह मदद नहीं मिलती. इस कमी को पूरा करने के लिए हम भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सरकार के साथ-साथ इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन के साथ भी एक्टिव रूप से जुड़ रहे हैं.

82 परसेंट माइक्रो एंटरप्राइज, 61 परसेंट छोटे एंटरप्राइज और 44 परसेंट मीडियम एंटरप्राइज ने बताया कि उन्हें अपनी मशीनरी, प्रोसेस और सिस्टम को तुरंत अपग्रेड करने की जरूरत है.

इसका सीधा मतलब है इंडियन बिजनेस के लिए फाइनेंशियल नुकसान और कॉम्पिटिटिवनेस में कमी. हमने पूरे भारत में 7,542 MSMEs के साथ सर्वे किया. इसमें 4,987 माइक्रो, 2,457 छोटे और 98 मीडियम एंटरप्राइज़ शामिल थे और नतीजों ने इस सच्चाई को और पक्का किया.

साउथ अफ्रीका, रवांडा, इजिप्ट, बहरीन और ओमान समेत एक दर्जन से ज़्यादा देशों के डेलीगेट्स ने इन चिंताओं को दोहराया, और भारत के MSME सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की तुरंत जरूरत पर जोर दिया.

पुणे में हमारी बायर्स एंड सेलर्स मीट के दौरान यह प्रॉब्लम और भी साफ हो गई, जहां इंटरनेशनल बायर्स ने बताया कि उनकी मशीनों पर दो घंटे में होने वाले काम भारत में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली मशीनों पर चार से छह घंटे में पूरे हो जाते हैं. इससे प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है और प्राइसिंग पावर कम हो जाती है. कुछ ने तो यह भी कहा कि जो मॉडल यहां अब भी इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हें उनके देशों में लगभग 20 साल पहले ही बंद कर दिया गया था.

विनोद कुमार - हमने इस प्रॉब्लम को MSME मालिकों से लगातार मिले फीडबैक, इंडस्ट्री के साथ बातचीत के दौरान मिली जानकारी और उन मार्केट से डिमांड में आई कमी से पहचाना, जहां कभी इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे. हालांकि हमारे सामान को अब भी कई उभरते मार्केट में बिना तुरंत टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड के खरीदार मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले सालों में MSMEs को काफी नुकसान होगा.

ज़्यादातर सेक्टर्स के लिए मशीनरी अपग्रेडेशन स्कीम की कमी से समस्या और बढ़ जाती है, जैसे कि टेक्सटाइल एकमात्र बड़ा अपवाद है, जिससे ज़्यादातर MSMEs को मॉडर्नाइज होने के लिए ज़रूरी सपोर्ट नहीं मिल पाता है.

विनोद कुमार - भारत के MSME और SME सेक्टर के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है पुरानी मशीनरी और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा निर्भरता. देश भर में कई यूनिट्स में 20 से 40 साल पुरानी मशीनें अब भी चल रही हैं. इससे सीधे तौर पर प्रोडक्टिविटी में रुकावट आती है. एफिशिएंसी कम होती है और प्रोडक्ट की क्वॉलिटी पर असर पड़ता है. इस वजह से भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को पूरा करना और चीन, वियतनाम, बांग्लादेश, मैक्सिको, तुर्की, मलेशिया और दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स के साथ मुकाबला करना मुश्किल होता जा रहा है.

यह मुद्दा हाल ही में पुणे में हुई रिवर्स बायर सेलर मीट के दौरान और भी ज़्यादा सामने आया. यह समझने के लिए कि सरकार और इंडस्ट्री इस समस्या को कैसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं. ETV भारत ने इंडिया SME फोरम के प्रेसिडेंट विनोद कुमार से बात की.

नई दिल्ली: भारत में, छोटे और मीडियम बिजनेस अक्सर अपने प्रोडक्ट्स की सही कीमतें पाने के लिए संघर्ष करते हैं. खासकर ग्लोबल मार्केट की तुलना में. जब हमने इंडिया SME फोरम में इस चुनौती की जांच की, तो एक साफ पैटर्न सामने आया. हमने पाया कि बड़ी संख्या में एंटरप्राइज अब भी दशकों पुरानी मशीनरी के साथ काम कर रहे हैं, जिससे प्रोडक्शन धीमा हो जाता है, एफिशिएंसी कम हो जाती है और आखिर में ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो इंटरनेशनल खरीदारों की क्वॉलिटी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते.

इस कोशिश के तहत, हमने टेक्निकल सहयोग के लिए UNIDO (यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन) से संपर्क किया. प्रस्तावित मॉडल के तहत, UNIDO के पार्टनर मशीनरी और टेक्नोलॉजी कंपोनेंट में मदद करेंगे, हमारा ऑर्गनाइजेशन ऑपरेशन की देखरेख करेगा और राज्य सरकारें जगह और लोकल सुविधा देंगी. हालांकि अभी सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक खास मशीनरी अपग्रेडेशन स्कीम मौजूद है, हम सभी सेक्टर में इसी तरह की मदद की तुरंत जरूरत को हाईलाइट करने के लिए काम कर रहे हैं.

ETB - इस मामले में दुनिया भर में क्या काम हो रहा है, और कौन से ऑर्गनाइजशन भारत की मदद कर रहे हैं?

विनोद कुमार - हम अभी UNIDO के साथ बातचीत कर रहे हैं, जो UN की एक खास एजेंसी है, जो दुनिया भर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने और तेज करने के लिए काम करती है. UNIDO ने पहले ही महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सरकारों के साथ एग्रीमेंट कर लिए हैं. इसके तहत भारतीय बिजनेस को नई टेक्नोलॉजी को समझने और अपनी मशीनरी और प्रोसेस को अपग्रेड करने का तरीका सीखने में मदद करने के लिए टेक्नोलॉजी लैब बनाई जाएंगी.

दुनिया भर में, देश कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए लगातार अपने इक्विपमेंट को मॉडर्न बना रहे हैं और एडवांस्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं. UNIDO ने इस बदलाव में मदद करने में, खासकर डेवलपिंग देशों में, अहम भूमिका निभाई है.

उन्होंने भी हमारे साथ मिलकर काम करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है, और भारत के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने में मदद के लिए अपने टेक्निकल पार्टनर और ग्लोबल एक्सपर्टीज को साथ लाया है.

ETB - UNIDO की पहल असल में क्या है और इससे छोटे बिजनेस को कैसे फायदा होगा?

विनोद कुमार - प्रस्तावित सहयोग के तहत, UNIDO के इंडस्ट्री पार्टनर मशीनरी, टेक्नोलॉजी और टेक्निकल जानकारी में मदद करेंगे. हमारा संगठन ऑपरेशन मैनेज करेगा, जबकि राज्य जगह और इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करेंगे. यह मॉडल MSMEs को प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर, प्रोडक्शन टाइम कम करके, क्वॉलिटी सुधारकर और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाकर मॉडर्न, कुशल मशीनरी तक पहुंचने में मदद करेगा.

ETB - इन लैब्स का खर्च कौन उठाएगा, और ये कब से चालू होंगी?

विनोद कुमार - अभी UNIDO इस पहल को शुरू करने के लिए 4 मिलियन डॉलर ला रहा है. भारत को इस स्टेज पर कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है. राज्य सरकारें जगह, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल सपोर्ट दे रही हैं, जबकि चलने का खर्च अलग-अलग सरकारी स्कीमों के साथ-साथ कॉर्पोरेट्स और इंस्टीट्यूशन्स के कंट्रीब्यूशन से कवर किया जा रहा है.

इंडिया SME फोरम UNIDO जॉइंट डिक्लेरेशन और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री 4.0 में नए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जैसी पहलों के जरिए, भारत के पास आखिरकार इस बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए इकोसिस्टम है. बड़े पैमाने पर टेक अपनाने से हम एक ऐसी इंडस्ट्री बना सकते हैं, जो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, इनोवेशन पर आधारित और भविष्य के लिए तैयार हो, जिससे भारत डेवलप्ड नेशन के स्टेटस के बहुत करीब आ जाएगा.

ETB - आपके अनुसार, भारत में इस धीमी टेक अपनाने के पीछे मुख्य कारण क्या है और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं?

विनोद कुमार - हमारे हालिया नेशनल सर्वे से पता चलता है कि कितना पोटेंशियल अब भी इस्तेमाल नहीं किया गया है. लगभग 68% कंपनियों को इंडस्ट्री 4.0 की कोई समझ नहीं है. 56 प्रतिशत को AI बेस्ड ऑटोमेशन के बारे में पता है, लेकिन सिर्फ 3 प्रतिशत ही असल में इसका इस्तेमाल करते हैं और AR/VR/MR टूल्स के बारे में जानकारी बहुत कम है. यह गैप इनोवेशन और ग्रोथ को रोक रहा है. 70 मिलियन MSMEs भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, इसलिए दांव ऊंचे हैं. वे कड़े ग्लोबल कॉम्पिटिशन, तेज़ी से हो रहे टेक्नोलॉजिकल बदलाव और बढ़ते स्किल गैप का सामना कर रहे हैं, जबकि दुनिया AI, रोबोटिक्स, डिजिटल ट्विन्स और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के साथ तेज़ी से आगे बढ़ रही है.

ETB- अगर भारतीय बिजनेस पूरी तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपना लेते हैं, तो यह भारत के डेवलप्ड इकॉनमी बनने के सफ़र को कितनी रफ़्तार दे सकता है?

विनोद कुमार - अगर भारतीय बिजनेस पूरी तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपना लेते हैं, तो डेवलप्ड इकॉनमी बनने के हमारे सफ़र पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा. भारत को पहले से ही काफ़ी कॉस्ट एडवांटेज है, क्योंकि यहां वर्कफोर्स पर खर्च काफी कम है. इससे हम डेवलप्ड देशों की तुलना में बहुत कम कॉस्ट पर मैन्युफ़ैक्चर कर पाते हैं. जब इस अंदरूनी ताकत को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की स्पीड, एफिशिएंसी और प्रिसिजन के साथ मिलाया जाता है, तो सभी सेक्टर में प्रोडक्टिविटी तेजी से बढ़ सकती है.

अगर भारतीय बिजनेस इन टेक्नोलॉजी को सालों बाद नहीं, बल्कि अभी अपना लेते हैं, तो हम प्रोडक्टिविटी को काफ़ी बढ़ा सकते हैं. अपने एक्सपोर्ट फ़ुटप्रिंट को बढ़ा सकते हैं और एडवांस्ड मैन्युफ़ैक्चरिंग के मौकों का बड़ा हिस्सा हासिल कर सकते हैं. अकेले इस बदलाव में ही भारत के डेवलप्ड इकॉनमी बनने के बदलाव को कई सालों तक तेज करने की क्षमता है.