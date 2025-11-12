ETV Bharat / business

नए आधार ऐप की क्या है खासियत? सिक्योरिटी के साथ मिलेगा शेयरिंग कंट्रोल

नए आधार ऐप की क्या है खासियत? ( X-UIDAI सांकेतिक तस्वीर )

नई दिल्ली: अपना आधार कार्ड हर जगह ले जाना अब अतीत की बात हो गई है. यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने एक नया आधार ऐप पेश किया है, जो यूजर्स को बेहतर प्राइवेसी और कंट्रोल के साथ अपने आधार को अपने स्मार्टफोन पर डिजिटल रूप से रखने की अनुमति देता है. यह ऐप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पर उपलब्ध है, जो बेहतर सुरक्षा, आसान पहुंच और पेपरलेस सुविधा प्रदान करता है. यूजर्स अब अपने आधार को क्यूआर कोड के माध्यम से सुरक्षित रूप से साझा कर सकते हैं और यहां तक ​​​​कि यह भी चुन सकते हैं कि वे कौन सी पर्सनल जानकारी साझा करना चाहते हैं. उदाहरण के लिए अगर केवल आपका नाम और फोटो आवश्यक है, तो आप अपना पता या डेट ऑफ बर्थ जैसी अन्य संवेदनशील जानकारी छिपा सकते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में UIDAI ने कहा, "अपनी डिजिटल पहचान को ले जाने का एक स्मार्ट तरीका अनुभव करें! नया आधार ऐप. एडवांस सिक्योरिटी, आसान एक्सेस और पूरी तरह से पेपरलेस एक्सपीरियंस प्रदान करता है - कभी भी, कहीं भी." यूजर बॉयोमीट्रिक डेटा को लॉक अनलॉक कर सकता है

नया ऐप यूजर्स को अपने बायोमेट्रिक डेटा को लॉक या अनलॉक करने, यह ट्रैक करने की अनुमति देता है. साथ ही यह उनके आधार का उपयोग कहां और कब किया गया है और परिवार के कई सदस्यों के आधार कार्ड को एक ही स्थान पर स्टोर करने की भी सुविधा देता है - जिससे यह डिजिटल पहचान मैनेजमेंट के लिए वन-स्टॉप सोल्यूशन बन जाता है.