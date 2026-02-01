ETV Bharat / business

बजट 2026 : क्या है एसटीटी, जिसकी वजह से शेयर बाजार में मच गया कोहराम

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश के दौरान जैसे ही सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) दर को बढ़ाने की घोषणा की, शेयर बाजार धड़ाम हो गया. देखते ही देखते ही शेयर बाजार की बड़ी-बड़ी कंपनियों के शेयरों के भाव नीचे आ गए. वित्त मंत्री ने जिंस वायदा पर प्रतिभूति लेनदेन कर को 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर एसटीटी बढ़ाने का मुख्य मकसद सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है. उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य छोटे निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखना है और उन्हें अधिक नुकसान न हो, इसलिए यह फैसला लिया गया. आइए जानते हैं क्या होता है एसटीटी.

सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) एक प्रकार का टैक्स होता है. यह शेयर बाजार में होने वाली खरीद और बिक्री पर लगाया जाता है. जो भी निवेशक फ्यूचर या फिर ऑप्शन की खरीद-बिक्री करते हैं, उन्हें यह कर देना पड़ता है. एफएंडओ की शुरुआत 2004 से हुई है.

आप इसे उदाहरण से भी समझ सकते हैं. मान लीजिए आपने निफ्टी ऑप्शन का एक लॉट एक लाख रुपये का खरीदा है. इसका मतलब है कि आपको 150 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा, जबकि पुराने दर से गणना करें तो यह टैक्स 100 रुपये का बनता था. इसी तरह से निफ्टी फ्यूचर का एक लॉट खरीदेंगे, और इसका प्रीमियम वैल्यू एक लाख रुपये है, तो आपको एसटीटी 50 रुपये देना होगा, जबकि पहले यह टैक्स 20 रुपये का बनता था.

वित्त मंत्रालय ने एसटीटी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी. वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कहा, "सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) में केवल फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर ही बदलाव किया गया है. अन्य सभी एसटीटी दरें अपरिवर्तित रहेंगी. एसटीटी पर कर दरें बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस में होने वाले लेन-देन की मात्रा को देखें, चाहे उसकी तुलना जीडीपी के आकार से करें या अंतर्निहित प्रतिभूति बाजार के आकार से, तो यह काफी हद तक सट्टेबाजी के दायरे में आता है, जिसके परिणामस्वरूप छोटे खुदरा, अनुभवहीन निवेशकों को नुकसान होता है. सरकार का उद्देश्य सट्टेबाजी की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना है, और दर में वृद्धि मूल रूप से इसी दिशा में है. इसलिए इसका उद्देश्य मूल रूप से डेरिवेटिव बाजारों में प्रणालीगत जोखिम को नियंत्रित करना है. हालांकि, इस वृद्धि के बाद भी, वहां होने वाले लेन-देन की मात्रा की तुलना में एसटीटी की दरें मामूली ही रहेंगी."

शेयर मार्केट के जानकार शंकर शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "मुझे यह बजट एक मुख्य कारण से बहुत पसंद है. डेरिवेटिव्स पर एसटीटी (स्टेट टैक्स) में बढ़ोतरी. डेरिवेटिव्स एक जहर और कोकीन की तरह हैं, जो हमारे युवाओं की जड़ों को खोखला कर रहे हैं. इसका विनाशकारी प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा. यह व्यापारियों से वित्तीय एवं परिचालन विशेषज्ञ ब्रोकरों को धन का सीधा हस्तांतरण है, जो इस ड्रग्स और हथियारों के व्यापार से भारी मुनाफा कमा रहे हैं. इसमें उनकी कोई गलती नहीं है. वित्तीय एवं परिचालन भारत में कोई मूल्य नहीं जोड़ता. यह मूल्य घटाता है. इसे रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इस पर भारी कर लगाया जा सकता है. वित्त मंत्री जी को बधाई."

शेयर मार्केट के एक्सपर्ट बंसत बहेती ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "वित्तमंत्री को ये बात अच्छे से पता है कि भारतीय शेयर बाजार अब परिपक्व हो चुका है और एसटीटी बढ़ोतरी का प्रभाव बहुत अधिक दिन तक बाजार में नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं तो इसे अच्छा मानता हूं कि सेबी के आंकड़ों के हिसाब से एफएंडओ में जहां 93 फीसदी ट्रेडर लूजर होते हैं, उनको हतोत्साहित करना सही कदम है."