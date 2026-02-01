ETV Bharat / business

बजट 2026 : क्या है एसटीटी, जिसकी वजह से शेयर बाजार में मच गया कोहराम

बजट पेश करने के दौरान ही शेयर मार्केट धड़ाम हो गया. एफएंडओ पर टैक्स बढ़ाने का किया गया ऐलान.

Share market budget 2026
शेयर बाजार में मचा कोहराम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 1, 2026 at 5:39 PM IST

Updated : February 1, 2026 at 6:01 PM IST

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश के दौरान जैसे ही सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) दर को बढ़ाने की घोषणा की, शेयर बाजार धड़ाम हो गया. देखते ही देखते ही शेयर बाजार की बड़ी-बड़ी कंपनियों के शेयरों के भाव नीचे आ गए. वित्त मंत्री ने जिंस वायदा पर प्रतिभूति लेनदेन कर को 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर एसटीटी बढ़ाने का मुख्य मकसद सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है. उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य छोटे निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखना है और उन्हें अधिक नुकसान न हो, इसलिए यह फैसला लिया गया. आइए जानते हैं क्या होता है एसटीटी.

सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) एक प्रकार का टैक्स होता है. यह शेयर बाजार में होने वाली खरीद और बिक्री पर लगाया जाता है. जो भी निवेशक फ्यूचर या फिर ऑप्शन की खरीद-बिक्री करते हैं, उन्हें यह कर देना पड़ता है. एफएंडओ की शुरुआत 2004 से हुई है.

आप इसे उदाहरण से भी समझ सकते हैं. मान लीजिए आपने निफ्टी ऑप्शन का एक लॉट एक लाख रुपये का खरीदा है. इसका मतलब है कि आपको 150 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा, जबकि पुराने दर से गणना करें तो यह टैक्स 100 रुपये का बनता था. इसी तरह से निफ्टी फ्यूचर का एक लॉट खरीदेंगे, और इसका प्रीमियम वैल्यू एक लाख रुपये है, तो आपको एसटीटी 50 रुपये देना होगा, जबकि पहले यह टैक्स 20 रुपये का बनता था.

वित्त मंत्रालय ने एसटीटी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी. वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कहा, "सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) में केवल फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर ही बदलाव किया गया है. अन्य सभी एसटीटी दरें अपरिवर्तित रहेंगी. एसटीटी पर कर दरें बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस में होने वाले लेन-देन की मात्रा को देखें, चाहे उसकी तुलना जीडीपी के आकार से करें या अंतर्निहित प्रतिभूति बाजार के आकार से, तो यह काफी हद तक सट्टेबाजी के दायरे में आता है, जिसके परिणामस्वरूप छोटे खुदरा, अनुभवहीन निवेशकों को नुकसान होता है. सरकार का उद्देश्य सट्टेबाजी की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना है, और दर में वृद्धि मूल रूप से इसी दिशा में है. इसलिए इसका उद्देश्य मूल रूप से डेरिवेटिव बाजारों में प्रणालीगत जोखिम को नियंत्रित करना है. हालांकि, इस वृद्धि के बाद भी, वहां होने वाले लेन-देन की मात्रा की तुलना में एसटीटी की दरें मामूली ही रहेंगी."

शेयर मार्केट के जानकार शंकर शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "मुझे यह बजट एक मुख्य कारण से बहुत पसंद है. डेरिवेटिव्स पर एसटीटी (स्टेट टैक्स) में बढ़ोतरी. डेरिवेटिव्स एक जहर और कोकीन की तरह हैं, जो हमारे युवाओं की जड़ों को खोखला कर रहे हैं. इसका विनाशकारी प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा. यह व्यापारियों से वित्तीय एवं परिचालन विशेषज्ञ ब्रोकरों को धन का सीधा हस्तांतरण है, जो इस ड्रग्स और हथियारों के व्यापार से भारी मुनाफा कमा रहे हैं. इसमें उनकी कोई गलती नहीं है. वित्तीय एवं परिचालन भारत में कोई मूल्य नहीं जोड़ता. यह मूल्य घटाता है. इसे रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इस पर भारी कर लगाया जा सकता है. वित्त मंत्री जी को बधाई."

शेयर मार्केट के एक्सपर्ट बंसत बहेती ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "वित्तमंत्री को ये बात अच्छे से पता है कि भारतीय शेयर बाजार अब परिपक्व हो चुका है और एसटीटी बढ़ोतरी का प्रभाव बहुत अधिक दिन तक बाजार में नहीं पड़ेगा, बल्कि मैं तो इसे अच्छा मानता हूं कि सेबी के आंकड़ों के हिसाब से एफएंडओ में जहां 93 फीसदी ट्रेडर लूजर होते हैं, उनको हतोत्साहित करना सही कदम है."

हालांकि, एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) प्रणव हरिदासन उनकी बातों से सहमत नहीं दिखे, उन्होंने कहा, "एफ एंड ओ पर एसटीटी में विशेष रूप से वायदा पर तेज बढ़ोतरी ने बाजार प्रतिभागियों की कुल लेनदेन लागत बढ़ा दी है. इससे तरलता, भागीदारी और भारतीय बाजार की लागत प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ने की आशंका को लेकर विदेशी और घरेलू निवेशकों में चिंता फैल गई जो बाजार की त्वरित प्रतिक्रिया में नजर आई." कई अन्य विश्लेषकों ने आगाह किया कि एसटीटी में बढ़ोतरी से निकट अवधि में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की धारणा पर असर पड़ सकता है.

चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के तकनीकी शोध विश्लेषक आकाश शाह ने कहा, "वायदा और विकल्प पर बढ़ा हुआ एसटीटी खासकर बहुत तेज गति वाले और डेरिवेटिव-केंद्रित वैश्विक कोषों के लिए नकारात्मक संकेत हो सकता है."

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) धीरज रेल्ली ने कहा, "एसटीटी में प्रस्तावित बढ़ोतरी अल्पावधि में पूंजी बाजार से जुड़ी इकाइयों के लिए दबाव बना सकती है, हालांकि दीर्घावधि में इसके सकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं."

जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, "बजट में डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर और विनिर्माण जैसे उभरते क्षेत्रों तथा वैश्विक व्यापार शुल्क से प्रभावित क्षेत्रों को समर्थन दिया गया है, लेकिन वायदा कारोबार पर एसटीटी बढ़ाए जाने से बाजार में तत्काल नकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली."

कितना गिरा बाजार

बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स शुरुआती बढ़त गंवाते हुए दोपहर के कारोबार में 2,370.36 अंक यानी 2.88 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 80,000 अंक के अहम स्तर से भी नीचे फिसलकर 79,899.42 अंक पर आ गया था. हालांकि, बाद में सेंसेक्स थोड़े सुधार के साथ 1,546.84 अंक यानी 1.88 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,722.94 अंक पर बंद हुआ.

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मानक सूचकांक निफ्टी भी 495.20 अंक यानी 1.96 प्रतिशत गिरकर 24,825.45 अंक पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान एक समय यह 748.9 अंक यानी 2.95 प्रतिशत लुढ़ककर 24,571.75 अंक के निचले स्तर तक चला गया.

BUDGET 2026
बजट 2026 शेयर मार्केट
शेयर मार्केट में कोहराम एसटीटी
WHAT IS STT

संपादक की पसंद

