ETV Bharat / business

ग्रे मार्केट क्या है और कैसे काम करता है, समझें IPO GMP का मतलब

आइए समझते हैं कि ग्रे मार्केट का मतलब क्या है और IPO GMP की अवधारणा क्या है.

What is Grey Market, Understanding IPO GMP concept in Stocks trading
ग्रे मार्केट क्या है और कैसे काम करता है? समझें IPO GMP का मतलब (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 20, 2026 at 8:23 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: ग्रे मार्केट एक अनौपचारिक और बगैर विनियम के चलने वाला बाजार है, जिसे समानांतर बाजार भी कहा जाता है. किसी कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने से पहले ही ग्रे मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं. इस बाजार पर SEBI या किसी अन्य नियामक संस्था का नियंत्रण नहीं होता है.

स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के लिए सूचीबद्ध होने से पहले निवेशक, ग्रे मार्केट में शेयर्स या एप्लीकेशन्स के लिए ट्रेड करते हैं.

IPO के लिए GMP क्या है?
IPO में निवेश करने वालों के लिए ग्रे मार्केट मूल्य (GMP) अवधारणा को समझना बहुत जरूरी है. GMP का मतलब है ग्रे मार्केट प्रीमियम, यह वह मूल्य है जो निवेशक किसी भी IPO शेयर के लिए अनौपचारिक या ग्रे मार्केट में, शेयर के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने से पहले देने को तैयार होते हैं. इस तरह, IPO का GMP यह अंदाजा लगाने में मदद कर सकता है कि जब शेयर आधिकारिक रूप से लिस्ट होगा तो निवेशक कीमतों में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं.

इसलिए, निवेशक IPO के आखिर में लिस्ट होने पर कीमतों में संभावित बढ़ोतरी का अंदाजा लगाते हैं और कंपनी द्वारा निर्धारित इश्यू प्राइस से ज्यादा देने को तैयार रहते हैं, जो उस पर प्रीमियम होता है. इस बाजार में आईपीओ जिस प्राइस पर कारोबार करता है, उसे ग्रे मार्केट मूल्य कहा जाता है.

निवेशक GMP को निवेशकों की दिलचस्पी और लिस्टिंग कीमत की उम्मीद के संकेतक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. अधिक GMP लिस्टिंग के समय अच्छी कीमत और निवेशक के बीच मजबूत मांग को दिखाती है, जबकि कम GMP कमजोर मंगा का भी इशारा दे सकता है.

ध्यान देने वाली बात यह है कि GMP एक महत्वपूर्ण संकेतक हो सकता है, लेकिन यह किसी भी तरह से लिस्टिंग प्राइस की गारंटी नहीं देता है. अंतिम लिस्टिंग प्राइस कई कारकों से निर्धारित हो सकती है, जिसमें कंपनी का प्रदर्शन और बाजार से जुड़ी सभी स्थितियां शामिल हैं. एक निवेशक के तौर पर कोई भी GMP के आधार पर IPO में हिस्सा लेने का फैसला कर सकता है.

पॉजिटिव GMP यह बताता है कि IPO के प्रॉफिट पर लिस्ट होने की संभावना है, जबकि नेगेटिव GMP लिस्टिंग पर डिस्काउंट की संभावना दिखाता है.

उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी का आईपीओ मूल्य 200 रुपये प्रति शेयर है. लिस्टिंग से पहले, ग्रे मार्केट में कुछ निवेशकों लगता है कि मूल्य 250 रुपये प्रति शेयर हो सकता है और वे इसे चुकाने को तैयार हैं. इस हिसाब से उस आईपीओ का GMP 50 रुपये (250-200) प्रति शेयर होगा.

भारत में कैसे काम करता है ग्रे मार्केट
ग्रे मार्केट डिमांड और सप्लाई की स्थिति पर काम करते हैं, और ट्रेडर और रिटेल इन्वेस्टर शेयर लिस्ट होने से पहले खरीदते हैं. अगर कोई व्यक्ति किसी भी वजह से IPO से बाहर निकलना चाहता है, तो ग्रे मार्केट एक रास्ता देता है.

एक कंपनी लिस्ट होने से पहले ग्रे मार्केट में अपने स्टॉक्स और एप्लीकेशन ट्रेड कर सकती है. ये मार्केट अंडरराइटर्स को यह समझने का मौका भी देते हैं कि लिस्ट होने के बाद कंपनी का रास्ता क्या होगा.

ग्रे मार्केट स्टॉक क्या है?
ग्रे मार्केट स्टॉक वह होता है जिसमें कंपनी के शेयर ट्रेडर्स द्वारा अनौपचारिक रूप से ऑफर और बिड किए जाते हैं. अगर कोई कंपनी IPO में शेयर जारी होने से पहले ट्रेडर्स के जरिये अपने स्टॉक पेश करती है, तो उसे ग्रे मार्केट स्टॉक माना जाता है.

आम तौर पर, ग्रे मार्केट स्टॉक को कुछ लोग चलाते हैं, और डील लोगों के आपसी भरोसे पर आधारित होती हैं. भारत में ग्रे मार्केट स्टॉक में की जाने वाली ट्रेडिंग वैध और अनौपचारिक होती है. जो ट्रेड हो चुके हैं, उन्हें तब तक सेटल नहीं किया जा सकता जब तक ऑफिशियल ट्रेडिंग शुरू न हो जाए.

यह भी पढ़ें- होम-कार लोन लेने वालों की बढ़ सकती है टेंशन, RBI ने दिए ब्याज दरें बढ़ाने के संकेत

TAGGED:

WHAT IS GREY MARKET
IPO GMP CONCEPT
GREY MARKET PREMIUM
GREY MARKET BASIC

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.