क्यों हो रही है चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी? जानें कारण

नई दिल्ली: दुनिया भर में चांदी का प्रोडक्शन डिमांड के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहा है. 26 दिसंबर को चांदी की कीमत 8460 बढ़कर 2,32,741 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी का हाजिर भाव 72.70 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है.

इस साल अब तक विदेशी बाजारों में चांदी की कीमतों में 151 प्रतिशत और घरेलू बाजार में करीब 153 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की जा चुकी है. बता दें कि ज्यादातर चांदी बेस-मेटल माइनिंग (जैसे कॉपर और जिंक) के बाय-प्रोडक्ट के तौर पर बनती है, जिसका मतलब है कि जब खदानें धीमी हो जाती हैं तो मेटल का अपनी किस्मत पर बहुत कम कंट्रोल होता है.

सप्लाई में कमी

माइनिंग में रुकावट ओर (Ore) ग्रेड में गिरावट और नए प्रोजेक्ट्स की कमी से सप्लाई कम हो रही है. भारत की इम्पोर्ट पर अधिक निर्भरता का मतलब है कि यह कम ग्लोबल सप्लाई लोकल लेवल पर ज्यादा लैंडेड कॉस्ट और डोमेस्टिक प्रीमियम के रूप में दिखती है.

इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ी

आज चांदी सिर्फ ज्वेलरी तक ही सीमित नहीं है. खासकर भारत में. आज सोलर-एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग, EVs, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर इसकी बेहतरीन इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से चांदी का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है. सोलर इंस्टॉलेशन और EV अपनाने को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी से मिलने वाले फायदों के साथ, इंडस्ट्रियल डिमांड के स्ट्रक्चरल रूप से मजबूत बने रहने की उम्मीद है, जिससे कीमतों को एक मजबूत बेस मिलेगा.

इंवेस्टमेंट और सेफ-हेवन फ्लो रैली को बढ़ावा दे रहे हैं

महंगाई की चिंताओं, पारंपरिक एसेट्स पर कम रिटर्न और जियोपॉलिटिकल घबराहट के बीच इंवेस्टर्स तेजी से कीमती मेटल्स की ओर रुख कर रहे हैं. हालांकि, सोना अक्सर सुर्खियों में रहता है, लेकिन कम कीमत और तेजी की संभावना के साथ चांदी, रिटेल और इंस्टीट्यूशनल दोनों तरह की दिलचस्पी खींच रही है. फिजिकल खरीदारी, डिजिटल सिल्वर प्लेटफॉर्म और ETF इनफ्लो घरेलू मार्केट पर इन इन्वेस्टमेंट फ्लो के असर को बढ़ा रहे हैं.

रुपये की कमजोरी और इम्पोर्ट कॉस्ट का दबाव

क्योंकि भारत अपनी ज्यादातर चांदी इम्पोर्ट करता है, इसलिए US डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का कमजोर होना रुपये के हिसाब से हर किलोग्राम को महंगा बनाता है. इसमें कस्टम ड्यूटी, GST और लॉजिस्टिक्स जोड़ दें, तो ग्लोबल स्पॉट कीमतों से अधिक घरेलू प्रीमियम होना जरूरी हो जाता है. 2025 में रुपये की नरमी चांदी की तेजी का एक बड़ा मल्टीप्लायर रही है.