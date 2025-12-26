ETV Bharat / business

क्यों हो रही है चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी? जानें कारण

इस साल विदेशी बाजारों में चांदी की कीमतों में 151 प्रतिशत और घरेलू बाजार में करीब 153 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की जा चुकी है.

क्यों हो रही है चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी?
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 26, 2025 at 7:17 PM IST

नई दिल्ली: दुनिया भर में चांदी का प्रोडक्शन डिमांड के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहा है. 26 दिसंबर को चांदी की कीमत 8460 बढ़कर 2,32,741 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी का हाजिर भाव 72.70 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है.

इस साल अब तक विदेशी बाजारों में चांदी की कीमतों में 151 प्रतिशत और घरेलू बाजार में करीब 153 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की जा चुकी है. बता दें कि ज्यादातर चांदी बेस-मेटल माइनिंग (जैसे कॉपर और जिंक) के बाय-प्रोडक्ट के तौर पर बनती है, जिसका मतलब है कि जब खदानें धीमी हो जाती हैं तो मेटल का अपनी किस्मत पर बहुत कम कंट्रोल होता है.

सप्लाई में कमी
माइनिंग में रुकावट ओर (Ore) ग्रेड में गिरावट और नए प्रोजेक्ट्स की कमी से सप्लाई कम हो रही है. भारत की इम्पोर्ट पर अधिक निर्भरता का मतलब है कि यह कम ग्लोबल सप्लाई लोकल लेवल पर ज्यादा लैंडेड कॉस्ट और डोमेस्टिक प्रीमियम के रूप में दिखती है.

इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ी
आज चांदी सिर्फ ज्वेलरी तक ही सीमित नहीं है. खासकर भारत में. आज सोलर-एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग, EVs, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर इसकी बेहतरीन इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से चांदी का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है. सोलर इंस्टॉलेशन और EV अपनाने को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी से मिलने वाले फायदों के साथ, इंडस्ट्रियल डिमांड के स्ट्रक्चरल रूप से मजबूत बने रहने की उम्मीद है, जिससे कीमतों को एक मजबूत बेस मिलेगा.

इंवेस्टमेंट और सेफ-हेवन फ्लो रैली को बढ़ावा दे रहे हैं
महंगाई की चिंताओं, पारंपरिक एसेट्स पर कम रिटर्न और जियोपॉलिटिकल घबराहट के बीच इंवेस्टर्स तेजी से कीमती मेटल्स की ओर रुख कर रहे हैं. हालांकि, सोना अक्सर सुर्खियों में रहता है, लेकिन कम कीमत और तेजी की संभावना के साथ चांदी, रिटेल और इंस्टीट्यूशनल दोनों तरह की दिलचस्पी खींच रही है. फिजिकल खरीदारी, डिजिटल सिल्वर प्लेटफॉर्म और ETF इनफ्लो घरेलू मार्केट पर इन इन्वेस्टमेंट फ्लो के असर को बढ़ा रहे हैं.

रुपये की कमजोरी और इम्पोर्ट कॉस्ट का दबाव
क्योंकि भारत अपनी ज्यादातर चांदी इम्पोर्ट करता है, इसलिए US डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का कमजोर होना रुपये के हिसाब से हर किलोग्राम को महंगा बनाता है. इसमें कस्टम ड्यूटी, GST और लॉजिस्टिक्स जोड़ दें, तो ग्लोबल स्पॉट कीमतों से अधिक घरेलू प्रीमियम होना जरूरी हो जाता है. 2025 में रुपये की नरमी चांदी की तेजी का एक बड़ा मल्टीप्लायर रही है.

मैक्रो और जियो-पॉलिटिकल फैक्टर
चांदी एक फाइनेंशियल हेज की तरह भी काम कर रही है. जैसे-जैसे ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ती है—चाहे सेंट्रल-बैंक पॉलिसी में बदलाव से हो, महंगाई से हो या क्षेत्रीय झगड़े—कैपिटल मेटल्स में जाने लगता है. ग्लोबल इंटरेस्ट रेट कम होना, मॉनेटरी पॉलिसी में नरम रुख और स्पेक्युलेटिव मोमेंटम में बढ़ोतरी, ये सभी चांदी की मजबूती में योगदान दे रहे हैं.

एक्सपर्ट्स की राय
एनालिस्ट्स मोटे तौर पर इस बात से सहमत हैं कि ग्लोबल सप्लाई में कमी, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन में बढ़ोतरी और इन्वेस्टमेंट की मजबूत डिमांड से चांदी में और बढ़त की उम्मीद है. भारत में रुपये का असर और इंपोर्ट प्रीमियम लोकल बढ़त को और भी बढ़ाते हैं. इसके बावजूद, वे यह भी चेतावनी देते हैं कि शॉर्ट-टर्म करेक्शन हो सकते हैं. ऐसे में कीमतों में उतार-चढ़ाव तेज़ बना हुआ है और मजबूत डॉलर या कमजोर इंडस्ट्रियल डिमांड जैसी घटनाओं से गिरावट आ सकती है.

2014 से अब तक चांदी का इंपोर्ट (मात्रा और कीमत) नीचे दी गई टेबल में दिया गया है.

चांदी
वर्षमात्रा (किलोग्राम में)वैल्यू मिलियन (USD)
2014-1577,07,8554523.51
2015-1674,28,856 3742.74
2016-1733,62,551 1839.17
2017-1858,79,280 3213.8
2018-1974,74,205 3748.22
2019-2054,21,724 2727.82
2020-2114,86,001 790.36
2021-2244,21,680 32,76.18
2022-2381,56,795 5294.58
2023-2460,58,434 4457.97
2024-2551,64,372 4827.25
2025-26 ( सितंबर तक)28,20,728 3219.17

कीमती धातुओं की कीमत बढ़ने के फायदे
वे दोहरी भूमिका निभाते हैं—न सिर्फ इस्तेमाल की चीज के तौर पर, बल्कि निवेश के तरीके के तौर पर भी, क्योंकि उन्हें अनिश्चितताओं से बचने के लिए सुरक्षित एसेट माना जाता है. इस तरह, सोने या चांदी की कीमत बढ़ने से घर की दौलत पर अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि मौजूदा सोने या चांदी की होल्डिंग की अनुमानित कीमत बढ़ जाती है.

हाल के वर्षों में चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी पर एक नजर

वर्ष

चांदी की औसतन कीमत (किग्रा में)

2015

37,800 रु.

2016

36,990 रु.

2017

37,825 रु.

2018

41,400 रु.

2019

40,600 रु.

2020

50,000 रु.

2021

65,400 रु.

2022

76,000 रु.

2023

66,990 रु.

2024

95,700 रु.

2025 (आज तक)

Rs 2,32, 741

संपादक की पसंद

