बोनस शेयर क्या होते हैं और कंपनियां इन्हें क्यों जारी करती हैं ? जानें

बोनस इश्यू करने से कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर बढ़ जाते हैं. हालांकि, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन में कोई इजाफा नहीं होता.

बोनस शेयर (सांकेतिक तस्वीर Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 15, 2025 at 6:51 PM IST

नई दिल्ली: शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों को अक्सर यह कहते सुना जा सकता है कि किसी कंपनी ने बोनस शेयर जारी किया है. बताया जाता है कि यह शेयर फ्री में दिया जा रहा है. ऐसे में अगर आप भी शेयर मार्केट में निवेश करते तो आपको भी इसके बारे में जानना चाहिए.

आपको जानना चाहिए कि यह बोनस शेयर या बोनस इश्यू क्या होता है और क्या वाकई शेयर फ्री में जारी होते हैं. बता दें बोनस इश्यू को स्क्रिप इश्यू या कैपिटलाइजेशन इश्यू भी कहा जाता है. मौजूदा शेयरहोल्डर्स को मुफ्त या एक्स्ट्रा शेयर देने का एक ऑफर होता है. अक्सर कंपनियां अधिक निवेश आकर्षित करने और शेयरहोल्डर्स को इनाम देने के लिए बोनस शेयर देती हैं.

गौरतलब है कि बोनस इश्यू करने से कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर बढ़ जाते हैं. हालांकि, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन में कोई इजाफा नहीं होता. आमतौर पर बोनश शेयर को कंपनी के प्रॉफिट या फिर रिजर्व शेयर से जारी किया जाता है. कंपनी अपने हर शेयरहोल्डर को उसके हिस्से के हिसाब से बोनस शेयर इश्यू देती हैं.

बता दें कि बोनस शेयर शेयरहोल्डर्स की इक्विटी को कम नहीं करते, क्योंकि वे एक तय अनुपात में जारी होते हैं. इससे शेयर होल्डिंग पेटर्न भी नहीं बदलता है. उदाहरण के लिए कंपनी हर शेयर पर अगर तीन बोनस शेयर दे तो हर एक शेयर के लिए तीन शेयर मिलेंगे. ऐसे में अगर किसी के पास 100 शेयर हैं तो उसके पास 300 शेयर होंगे.

कंपनियां बोनस शेयर क्यों जारी करती हैं?
कंपनियां कई कारणों से शेयर जारी करती हैं. कईं बार कंपनी प्रति शेयर कीमत कम करके और बकाया शेयरों की लिक्विडिटी बढ़ाकर अपने स्टॉक में ज़्यादा रिटेल निवेशकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ऐसा करती हैं.

बोनस शेयर्स के फायदे?

  • शेयरों की संख्या बढ़ने से उनकी लिक्विडिटी बढ़ती है.
  • इससे कंपनी के स्टॉक की कीमत कम हो जाती है और ट्रेड करना आसान हो जाता है.
  • कम कीमत वाले शेयर से निवेशकों को अधिक यूनिट खरीदने की सुविधा मिलती है.
  • अच्छा मुनाफा कंपनियां शेयरधारकों का भरोसा बनाने के लिए भी बोनस शेयर जारी करती हैं.
  • बोनस शेयर यह भी संकेत देते हैं कि कंपनी आर्थिक रूप से इतनी मजबूत है.

