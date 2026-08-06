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बंगाल में बड़ा बदलाव, 25 उद्योगपतियों को जमीन, अमूल-लक्स कोजी सब कतार में

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में उद्योगों को लाने के लिए तेजी से काम कर रही है और इस लक्ष्य को पाने के लिए कई कदम उठा रही है. निवेशकों की लंबे समय से शिकायत रही है कि लालफीताशाही और स्थानीय स्तर पर जबरन वसूली राज्य में निवेश के लिए बड़ी रुकावटें हैं. प्रशासन में बदलाव के बाद, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का मकसद इन रुकावटों को दूर करना और उद्योग-अनुकूल माहौल बनाना है.

गुरुवार को उन्होंने घोषणा की कि अगले महीने के अंदर 25 उद्योगपतियों को जमीन सौंप दी जाएगी. उन्होंने यह भी दोहराया कि ₹100 करोड़ से अधिक के निवेश के लिए अब स्थानीय नगर पालिकाओं या पंचायतों की मंज़ूरी की जरूरत नहीं होगी. मुख्यमंत्री ने कोलकाता के मिलन मेला मैदान में आयोजित टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस में इस नए औद्योगिक रोडमैप के बारे में बताया.

बंगाल में औद्योगीकरण के मामले में जमीन हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है. हालांकि, मुख्यमंत्री ने आज साफ कर दिया कि सरकार इस चुनौती को हल करने के लिए कहीं अधिक सक्रिय है. यह पक्का करने के लिए कि निवेशकों को स्थानीय स्तर पर परेशानी न हो, उन्होंने सीधे 'सिंगल विंडो सिस्टम' लागू करने की बात कही.

अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा, "हम एक महीने के अंदर कम से कम 25 उद्योगपतियों को जमीन सौंपने जा रहे हैं. हमने पहले ही जमीन खरीद नीति शुरू कर दी है. किसान हमें जमीन दे रहे हैं, और हम जमीन विकास नीति शुरू करने पर भी विचार कर रहे हैं. जो लोग ₹100 करोड़ से अधिक का निवेश करेंगे, उन्हें किसी नगरपालिका, कॉर्पोरेशन या पंचायत के पास जाने की जरूरत नहीं होगी—जहां अक्सर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. सब कुछ यहीं से संभाला जाएगा, हम पक्का करेंगे कि सब कुछ ठीक से हो."

मुख्यमंत्री ने निवेशकों के बीच बंगाल की छवि सुधारने के लिए एक कड़ा संदेश भी दिया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब 'डबल-इंजन' सरकार के आने से बंगाल में पुराने दौर के 'सिंडिकेट राज' या 'कट-मनी' कल्चर के लिए कोई जगह नहीं है.