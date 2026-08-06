बंगाल में बड़ा बदलाव, 25 उद्योगपतियों को जमीन, अमूल-लक्स कोजी सब कतार में
100 करोड़ से अधिक के निवेश के लिए नगर पालिका-पंचायत की मंजूरी अब आवश्यक नहीं.
Published : August 6, 2026 at 6:10 PM IST
कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में उद्योगों को लाने के लिए तेजी से काम कर रही है और इस लक्ष्य को पाने के लिए कई कदम उठा रही है. निवेशकों की लंबे समय से शिकायत रही है कि लालफीताशाही और स्थानीय स्तर पर जबरन वसूली राज्य में निवेश के लिए बड़ी रुकावटें हैं. प्रशासन में बदलाव के बाद, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का मकसद इन रुकावटों को दूर करना और उद्योग-अनुकूल माहौल बनाना है.
गुरुवार को उन्होंने घोषणा की कि अगले महीने के अंदर 25 उद्योगपतियों को जमीन सौंप दी जाएगी. उन्होंने यह भी दोहराया कि ₹100 करोड़ से अधिक के निवेश के लिए अब स्थानीय नगर पालिकाओं या पंचायतों की मंज़ूरी की जरूरत नहीं होगी. मुख्यमंत्री ने कोलकाता के मिलन मेला मैदान में आयोजित टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस में इस नए औद्योगिक रोडमैप के बारे में बताया.
बंगाल में औद्योगीकरण के मामले में जमीन हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है. हालांकि, मुख्यमंत्री ने आज साफ कर दिया कि सरकार इस चुनौती को हल करने के लिए कहीं अधिक सक्रिय है. यह पक्का करने के लिए कि निवेशकों को स्थानीय स्तर पर परेशानी न हो, उन्होंने सीधे 'सिंगल विंडो सिस्टम' लागू करने की बात कही.
अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा, "हम एक महीने के अंदर कम से कम 25 उद्योगपतियों को जमीन सौंपने जा रहे हैं. हमने पहले ही जमीन खरीद नीति शुरू कर दी है. किसान हमें जमीन दे रहे हैं, और हम जमीन विकास नीति शुरू करने पर भी विचार कर रहे हैं. जो लोग ₹100 करोड़ से अधिक का निवेश करेंगे, उन्हें किसी नगरपालिका, कॉर्पोरेशन या पंचायत के पास जाने की जरूरत नहीं होगी—जहां अक्सर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. सब कुछ यहीं से संभाला जाएगा, हम पक्का करेंगे कि सब कुछ ठीक से हो."
मुख्यमंत्री ने निवेशकों के बीच बंगाल की छवि सुधारने के लिए एक कड़ा संदेश भी दिया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब 'डबल-इंजन' सरकार के आने से बंगाल में पुराने दौर के 'सिंडिकेट राज' या 'कट-मनी' कल्चर के लिए कोई जगह नहीं है.
कानून-व्यवस्था की स्थिति को सख्ती से नियंत्रित करने का भरोसा देते हुए सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "सबसे पहले, कानूनी ढांचे को ठीक करने की जरूरत है. गुंडागर्दी, 'सिंडिकेट राज', 'कट-मनी' कल्चर और जबरन वसूली के मौजूदा माहौल को बदलना होगा. हमें उद्योगपतियों के लिए बिजनेस-फ्रेंडली माहौल बनाना होगा, अच्छी औद्योगिक नीतियां बनानी होंगी, सिंगल-विंडो सिस्टम लागू करना होगा और जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी. हमें सिर्फ 'निरीक्षण' और 'विचार-विमर्श' से आगे बढ़कर असल में 'काम करने' (एक्जीक्यूशन) की ओर बढ़ना होगा—तभी राज्य तरक्की करेगा."
सिर्फ वादों से आगे बढ़कर, मुख्यमंत्री ने उन निवेशों का भी जिक्र किया जो राज्य में आने शुरू हो गए हैं. उन्होंने बताया कि हर महीने नए निवेश के काम आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा, "अब तक, हमने लक्स कोजी के निवेश के लिए भूमि पूजन किया है, अमूल भी यहां आ गया है, वे अच्छी क्वालिटी का दही और मिठाइयां बनाएंगे—जिसमें मिष्टी दोई (मीठा दही) और सादा दही शामिल है. अमूल ने आइसक्रीम बनाने की यूनिट लगाने के लिए दो जगहों पर जमीन मांगी थी—उत्तरी बंगाल और दक्षिणी बंगाल में 15-15 एकड़—और हमने उन्हें वह जमीन दे दी है."
इसके अलावा, उन्होंने पुरुलिया में श्याम स्टील के ₹15,000 करोड़ के विस्तार प्रोजेक्ट और अमित मेटालिक्स के ₹4,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की. उद्योगपतियों के प्रति अपना समर्थन दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "यह सरकार आपकी सरकार है. बंगाल को बनाने में मदद के लिए आगे आएं, और हम आपके साथ खड़े रहेंगे." कुल मिलाकर, मिलन मेला मंच से मुख्यमंत्री द्वारा उद्योग-अनुकूल माहौल बनाने के बारे में दिया गया संदेश, जानकार लोगों द्वारा राज्य के आर्थिक भविष्य के लिए बहुत सकारात्मक माना जा रहा है.
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