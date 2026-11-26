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ग्रेजुएट हैं और नौकरी नहीं है? तो यह सरकार हर महीने खाते में भेजेगी ₹2000, जानें किसे मिलेगा लाभ

सांकेतिक फोटो ( getty image )

हैदराबाद: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के पढ़े-लिखे और बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहारा देने के लिए एक बड़ी योजना का ऐलान किया है. राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कैबिनेट बैठक के बाद 'भोरशा कर्मसूची' नाम से इस नई सरकारी स्कीम की घोषणा की है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन युवाओं की मदद करना है, जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी की तलाश में हैं. सरकार की इस पहल से राज्य के लाखों युवाओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा.

ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारकों को मिलेंगे 2,000 रुपये

इस नई योजना के तहत जिन युवाओं ने स्नातक (ग्रेजुएशन) की पढ़ाई पूरी कर ली है या जिनके पास सरकारी व्यावसायिक संस्थानों और आईटीआई (ITI) से डिप्लोमा है, उन्हें सरकार की तरफ से हर महीने 2,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. यह आर्थिक मदद जनवरी 2027 से सीधे पात्र युवाओं के बैंक खातों में आनी शुरू हो जाएगी.