ग्रेजुएट हैं और नौकरी नहीं है? तो यह सरकार हर महीने खाते में भेजेगी ₹2000, जानें किसे मिलेगा लाभ
पश्चिम बंगाल सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना का ऐलान किया है. जानें किसे मिलेगा लाभ और कैसे करें आवेदन.
Published : November 26, 2026 at 10:36 AM IST
हैदराबाद: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के पढ़े-लिखे और बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहारा देने के लिए एक बड़ी योजना का ऐलान किया है. राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कैबिनेट बैठक के बाद 'भोरशा कर्मसूची' नाम से इस नई सरकारी स्कीम की घोषणा की है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन युवाओं की मदद करना है, जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी की तलाश में हैं. सरकार की इस पहल से राज्य के लाखों युवाओं को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा.
ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारकों को मिलेंगे 2,000 रुपये
इस नई योजना के तहत जिन युवाओं ने स्नातक (ग्रेजुएशन) की पढ़ाई पूरी कर ली है या जिनके पास सरकारी व्यावसायिक संस्थानों और आईटीआई (ITI) से डिप्लोमा है, उन्हें सरकार की तरफ से हर महीने 2,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. यह आर्थिक मदद जनवरी 2027 से सीधे पात्र युवाओं के बैंक खातों में आनी शुरू हो जाएगी.
नॉन-ग्रेजुएट युवाओं का भी रखा गया ध्यान
सरकार ने केवल ग्रेजुएट युवाओं का ही नहीं, बल्कि कम पढ़े-लिखे या नॉन-ग्रेजुएट बेरोजगार युवाओं का भी ध्यान रखा है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो युवा ग्रेजुएट नहीं हैं, उन्हें भी इस योजना के तहत हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके अलावा, सरकार ने यह भी वादा किया है कि आने वाले समय में इस राशि को बढ़ाया जाएगा. वित्त वर्ष 2028-29 से ग्रेजुएट युवाओं को मिलने वाला भत्ता बढ़ाकर 3,000 रुपये और नॉन-ग्रेजुएट युवाओं का भत्ता बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा.
पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया
सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी नियम भी तय किए हैं. 'भोरशा कर्मसूची' योजना का लाभ केवल उन्हीं बेरोजगार युवाओं को मिलेगा, जिनकी उम्र 21 साल से 45 साल के बीच है. बता दें कि इस नई योजना ने पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार की 'युवसाथी' योजना की जगह ली है.
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने युवाओं से थोड़ा धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि सरकार अपने सभी चुनावी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने जानकारी दी कि पिछली योजना से जुड़े लगभग 54 लाख पुराने लाभार्थियों के दस्तावेजों की जांच 31 दिसंबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी. वहीं, जो पात्र युवा इस योजना से जुड़ना चाहते हैं और जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे सरकार के 'अपनार सरकार अपनार पाशे' कार्यक्रम के जरिए आसानी से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.
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