पश्चिम एशिया संकट से पेट्रोल-डीजल ही नहीं, रसोई गैस और राशन भी हो सकता है महंगा: GTRI

लेबनान के बेरूत के दक्षिणी इलाके दहियाह में इजराइली हवाई हमले के बाद धुआं उठता हुआ. ( AP )

सौरभ शुक्ला.

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव अब भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली 'सप्लाई चेन' के लिए गंभीर खतरा पैदा करने लगा है. पिछले कुछ दिनों में खाड़ी क्षेत्र के प्रमुख ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स केंद्रों पर हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से होने वाली तेल और गैस की सप्लाई रुकने का डर बढ़ा दिया है. यह रास्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा गलियारों में से एक है.

भारत अपनी जरूरतों के लिए कच्चे तेल, एलएनजी (गैस), उर्वरक और औद्योगिक कच्चे माल के लिए भारी मात्रा में इस क्षेत्र पर निर्भर है. ऐसे में यहां होने वाली छोटी सी रुकावट भी भारत में ईंधन की कीमतों, खेती की लागत, मैन्युफैक्चरिंग खर्च और निर्यात उद्योगों पर गहरा असर डाल सकती है. यह स्थिति पश्चिम एशिया के व्यापारिक रास्तों पर भारत की आर्थिक निर्भरता को भी उजागर करती है.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की एक संक्षिप्त रिपोर्ट के अनुसार, खाड़ी क्षेत्र में हो रहे हमलों ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक, हॉर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए होने वाली तेल और गैस की सप्लाई रुकने का डर बढ़ा दिया है. 1 से 3 मार्च के बीच सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और ओमान में प्रमुख केंद्रों को निशाना बनाया गया.

इन हमलों से सऊदी अरब का रास तनुरा तेल टर्मिनल, कतर के रास लफान और मेसैद स्थित LNG केंद्र, यूएई के फुजैराह में ईंधन भंडारण और ओमान के दुक्म और सलालाह बंदरगाह प्रभावित हुए हैं. टैंकरों के लिए बढ़ते जोखिम के कारण शिपमेंट में देरी हो रही है और उत्पादन भी प्रभावित हुआ है. रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इन हालातों से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बड़ा झटका लग सकता है.

आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 में भारत ने पश्चिम एशिया से 98.7 अरब डॉलर का सामान आयात किया, जो इस क्षेत्र को ऊर्जा, उर्वरक और औद्योगिक कच्चे माल के लिए भारत का एक बेहद महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बनाता है. इस क्षेत्र में छह खाड़ी देशों (बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई) के साथ-साथ ईरान, इराक, इजरायल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और यमन जैसे देश शामिल हैं.

तेल और एलएनजी आपूर्ति में बाधा

GTRI के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती पेट्रोलियम क्षेत्र में है. साल 2025 में भारत ने पश्चिम एशिया से लगभग 70 अरब डॉलर का पेट्रोलियम कच्चा तेल और उससे जुड़े उत्पाद आयात किए. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का था. 2025 में भारत ने इस क्षेत्र से 50.8 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीदा, जो उसके कुल तेल आयात का 48.7 प्रतिशत है.

यह कच्चा तेल भारत की रिफाइनरियों के लिए जरूरी है, जहां पेट्रोल, डीजल, हवाई ईंधन और पेट्रोकेमिकल उत्पाद बनते हैं. भारत के पास लगभग 30 दिनों का स्टॉक है, लेकिन अगर सप्लाई में लंबे समय तक रुकावट आती है, तो ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, जिससे परिवहन लागत और महंगाई बढ़ेगी. इसका असर किसानों पर भी पड़ेगा क्योंकि सिंचाई पंपों और ट्रैक्टरों के लिए डीजल महंगा हो जाएगा.

उनके अनुसार, प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर भी ऐसा ही खतरा मंडरा रहा है. 2025 में भारत ने पश्चिम एशिया से 9.2 अरब डॉलर की एलएनजी आयात की, जो उसके कुल एलएनजी आयात का 68.4 प्रतिशत है. एलएनजी का उपयोग खाद कारखानों, गैस आधारित बिजलीघरों और सिटी गैस नेटवर्क (CNG और पाइप वाली रसोई गैस) में किया जाता है. इसका असर दिखने भी लगा है. जहाजों की आवाजाही पर लगी पाबंदियों के कारण कतर की पेट्रोनेट एलएनजी ने 4 मार्च, 2026 से गेल को एलएनजी की आपूर्ति बंद कर दी है.

एलपीजी और उर्वरक पर संकट

रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने साल 2025 में पश्चिम एशिया से 13.9 अरब डॉलर मूल्य की एलपीजी (LPG) आयात की, जो उसके कुल एलपीजी आयात का 46.9 प्रतिशत है. करोड़ों परिवारों के लिए एलपीजी आज भी खाना पकाने का मुख्य ईंधन है. भारत के पास वर्तमान में लगभग दो सप्ताह की खपत के बराबर स्टॉक है, ऐसे में आपूर्ति में कोई भी रुकावट रसोई गैस की उपलब्धता को तुरंत प्रभावित कर सकती है.

पेट्रोलियम से जुड़े अन्य आयात भी इससे प्रभावित होंगे. भारत ने पश्चिम एशिया से 1.9 अरब डॉलर का रिफाइंड ईंधन (कुल आयात का 19.7%) और 1.3 अरब डॉलर का पेट्रोलियम कोक (कुल आयात का 37.3%) आयात किया. पेट्रोलियम कोक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल सीमेंट प्लांट, एल्युमीनियम स्मेल्टर और बिजली उत्पादन में ईंधन के रूप में किया जाता है. इसकी कमी से इन क्षेत्रों में उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, जिससे निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की गति धीमी हो सकती है.