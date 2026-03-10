ETV Bharat / business

व्यापार पर युद्ध की मार, कंटेनर भाड़े में 400% का उछाल, भारतीय बंदरगाहों पर लगा निर्यात के सामानों का अंबार

पश्चिम एशिया संकट और 400% बढ़े भाड़े के कारण $2 बिलियन का भारतीय निर्यात ठप है, निर्यातक अब घरेलू बाजार में माल बेच रहे हैं.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (canva)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 10, 2026 at 2:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सौरभ शुक्ला
नई दिल्ली: पश्चिम एशिया (वेस्ट एशिया) में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक व्यापारिक मार्गों को बुरी तरह प्रभावित किया है. इस युद्ध जैसी स्थिति का सबसे बड़ा असर भारतीय निर्यातकों पर पड़ रहा है. विशेष रूप से खाद्यान्न, ताजे फल और सब्जियों जैसे जल्दी खराब होने वाले सामानों का निर्यात करने वाले कारोबारी अब अपनी खेप को अंतरराष्ट्रीय बाजारों के बजाय देश के भीतर ही बेचने को मजबूर हो रहे हैं.

$2 बिलियन का निर्यात ठप, बंदरगाहों पर लगा सामान का अंबार
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन के महानिदेशक और सीईओ डॉ. अजय सहाय के अनुसार, पिछले 10 दिनों में लगभग 2 बिलियन डॉलर (करीब 16,500 करोड़ रुपये) का निर्यात पूरी तरह से रुक गया है. जहाजों की आवाजाही बंद होने या उनके शेड्यूल में बदलाव होने के कारण माल बंदरगाहों पर फंसा हुआ है. निर्यातकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कारखानों में उत्पादन तो चालू है, लेकिन माल आगे भेजने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, जिससे इन्वेंट्री का बोझ बढ़ता जा रहा है.

मालभाड़ा में 400% की भारी बढ़ोतरी
शिपिंग संकट ने निर्यात की लागत को आसमान पर पहुंचा दिया है. पहले जिस कंटेनर का भाड़ा मिडिल ईस्ट के लिए 600 से 700 डॉलर हुआ करता था, अब उस पर शिपिंग कंपनियों ने 1,500 से 4,000 डॉलर तक का 'इमरजेंसी सरचार्ज' लगा दिया है. इसका मतलब है कि माल भेजने की लागत में सीधे तौर पर 400 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. छोटे और मध्यम वर्ग के निर्यातकों के लिए इतनी बड़ी रकम चुकाना संभव नहीं रह गया है.

घरेलू बाजार में क्यों आ रहा है माल?
निर्यातकों के सामने दोहरी मार है: एक तरफ बढ़ता भाड़ा और दूसरी तरफ माल के खराब होने का डर. विशेष रूप से केला, अंगूर और अन्य हरी सब्जियों के निर्यातकों ने अब अपना माल दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के घरेलू बाजारों में उतारना शुरू कर दिया है.

  • केले की कीमतों में गिरावट: निर्यात रुकने के कारण घरेलू मंडियों में केले की आवक अचानक बढ़ गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर इनकी कीमतों में गिरावट देखी जा रही है.
  • वित्तीय दबाव: बंदरगाहों पर रखे माल पर रोजाना का 'स्टोरेज चार्ज' देना पड़ रहा है, जिससे बचने के लिए व्यापारी माल को वापस लाकर देश में ही सस्ते दामों पर बेच रहे हैं.

NVOCCs और छोटे जहाजों से उम्मीद
डॉ. सहाय ने बताया कि इस संकट के बीच राहत की एक किरण दिखाई दे रही है. कुछ भारतीय छोटे जहाज मालिकों और NVOCC (नॉन-वेसल ऑपरेटिंग कॉमन कैरियर्स) ने 15 मार्च से सीमित परिचालन शुरू करने का संकेत दिया है. यदि ये सेवाएं शुरू होती हैं, तो बंदरगाहों पर फंसे कंटेनरों की आवाजाही फिर से शुरू हो सकेगी.

निर्यातकों की चिंताएं
व्यापारियों का कहना है कि अगर यह तनाव लंबे समय तक चला, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता है. साथ ही, लंबे समुद्री रास्तों (जैसे केप ऑफ गुड होप) का उपयोग करने से माल पहुंचने में 10 से 15 दिन की देरी हो रही है, जो खराब होने वाले सामान के लिए किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है.

पश्चिम एशिया का तनाव केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि यह भारतीय किसानों और व्यापारियों की कमर तोड़ रहा है. फिलहाल निर्यातकों की नजर 15 मार्च पर टिकी है, ताकि उनका फंसा हुआ पैसा और माल फिर से रोटेशन में आ सके.

यह भी पढ़ें- यह भी पढ़ें- घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब इतने दिनों से पहले नहीं कर पाएंगे दूसरी बुकिंग

TAGGED:

US ISRAEL IRAN CONFLICT
GOODS STUCK AT PORTS IN INDIA
INDIAN EXPORTERS FACE CRISIS
WEST ASIA CRISIS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.