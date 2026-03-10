ETV Bharat / business

व्यापार पर युद्ध की मार, कंटेनर भाड़े में 400% का उछाल, भारतीय बंदरगाहों पर लगा निर्यात के सामानों का अंबार

सौरभ शुक्ला

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया (वेस्ट एशिया) में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक व्यापारिक मार्गों को बुरी तरह प्रभावित किया है. इस युद्ध जैसी स्थिति का सबसे बड़ा असर भारतीय निर्यातकों पर पड़ रहा है. विशेष रूप से खाद्यान्न, ताजे फल और सब्जियों जैसे जल्दी खराब होने वाले सामानों का निर्यात करने वाले कारोबारी अब अपनी खेप को अंतरराष्ट्रीय बाजारों के बजाय देश के भीतर ही बेचने को मजबूर हो रहे हैं.

$2 बिलियन का निर्यात ठप, बंदरगाहों पर लगा सामान का अंबार

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन के महानिदेशक और सीईओ डॉ. अजय सहाय के अनुसार, पिछले 10 दिनों में लगभग 2 बिलियन डॉलर (करीब 16,500 करोड़ रुपये) का निर्यात पूरी तरह से रुक गया है. जहाजों की आवाजाही बंद होने या उनके शेड्यूल में बदलाव होने के कारण माल बंदरगाहों पर फंसा हुआ है. निर्यातकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कारखानों में उत्पादन तो चालू है, लेकिन माल आगे भेजने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, जिससे इन्वेंट्री का बोझ बढ़ता जा रहा है.

मालभाड़ा में 400% की भारी बढ़ोतरी

शिपिंग संकट ने निर्यात की लागत को आसमान पर पहुंचा दिया है. पहले जिस कंटेनर का भाड़ा मिडिल ईस्ट के लिए 600 से 700 डॉलर हुआ करता था, अब उस पर शिपिंग कंपनियों ने 1,500 से 4,000 डॉलर तक का 'इमरजेंसी सरचार्ज' लगा दिया है. इसका मतलब है कि माल भेजने की लागत में सीधे तौर पर 400 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. छोटे और मध्यम वर्ग के निर्यातकों के लिए इतनी बड़ी रकम चुकाना संभव नहीं रह गया है.

घरेलू बाजार में क्यों आ रहा है माल?

निर्यातकों के सामने दोहरी मार है: एक तरफ बढ़ता भाड़ा और दूसरी तरफ माल के खराब होने का डर. विशेष रूप से केला, अंगूर और अन्य हरी सब्जियों के निर्यातकों ने अब अपना माल दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के घरेलू बाजारों में उतारना शुरू कर दिया है.