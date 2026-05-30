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आर्थिक समीक्षा: पश्चिम एशिया संकट से फिर से बढ़ा महंगाई का डर, वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बढ़ते खतरों की ओर इशारा किया है. साथ ही मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि तेल की ऊंची कीमतें, सप्लाई चेन में रुकावट और बढ़ती महंगाई दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों पर भारी पड़ रही हैं.

30 मई को जारी अपने नवीनतम मासिक आर्थिक समीक्षा में, सरकार ने कहा कि भू-राजनीतिक तनाव ने ऊर्जा की लागत बढ़ा दी है और व्यापार प्रवाह (ट्रेड फ्लो) में रुकावट डाली है. साथ ही व्यापार का भरोसा कमजोर किया है, जिससे बड़ी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी धीमी हो गई है.

सर्वे के मुताबिक, बढ़ी हुई ऊर्जा, परिवहन और रसद लागत ने बड़ी अर्थव्यवस्था में महंगाई का दबाव फिर से बढ़ा दिया है और मुद्रास्फीतिजनित मंदी (स्टैगफ्लेशन) की चिंताएं फिर से बढ़ गई हैं. इन दबावों का सामना करते हुए, बड़े सेंट्रल बैंकों से उम्मीद है कि वे पहले से ज्यादा समय तक रोक लगाने वाली मौद्रिक नीति बनाए रखेंगे, जिससे उन्नत अर्थव्यवस्था में सॉवरेन बॉन्ड यील्ड कई साल के हाई पर पहुंच जाएगी.

उभरते बाजार में, असर एक जैसा नहीं है, ऊर्जा आयात करने वाली अर्थव्यवस्था मुद्रा अवमूल्यन यानी कि इकॉनमी करेंसी डेप्रिसिएशन, कैपिटल आउटफ्लो (किसी देश की अर्थव्यवस्था से धन बाहर निकलकर दूसरे देशों में निवेश होना) और ज्यादा आयात बिल के बढ़ते दबाव का सामना कर रही हैं, जबकि वस्तु निर्यातक तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में हैं.

देश में, सर्वे का कहना है कि ये बाहरी दबाव, कुछ हद तक लेकिन साफ तौर पर, घरेलू आर्थिक हालात पर असर डालने लगे हैं. इस साल अप्रैल में भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी विकास की रफ्तार बनाए रखी, जिसमें ई वे बिल जेनरेशन, पीएमआई इंडेक्स और बिजली की खपत बढ़ने की स्थिति में रही.

हालांकि, आठ मुख्य उद्योग सूचकांक और ईंधन की खपत में नरमी यह इशारा करती है कि वैश्विक मुश्किलें धीरे-धीरे घरेलू गतिविधि के कुछ खास हिस्सों में अपना रास्ता बना रही हैं. समीक्षा में यह भी कहा गया है कि ईंधन की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के साथ ऊपरी कीमतों के दबाव में तेज बढ़ोतरी से आने वाले महीनों में परिवहन, ऊर्जा और खाने-पीने की चीजों से जुड़ी ज्यादा लागतों के जरिए धीरे-धीरे खुदरा महंगाई बढ़ने की संभावना है.

घरेलू वजहें

ऊर्जा की ज्यादा कीमतों, सप्लाई चेन में रुकावट और मुश्किल वित्तीय हालात की वजह से दुनिया भर में बढ़ती अनिश्चितता के बावजूद, अप्रैल 2026 में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही. मासिक आर्थिक समीक्षा के मुताबिक, ई-वे बिल जेनरेशन, पीएमआई रीडिंग और बिजली की खपत जैसे खास उच्च आवृत्ति संकेतक ने मजबूत आर्थिक गतिविधि का संकेत देना जारी रखा, हालांकि कुछ सेक्टर, जिनमें मुख्य उद्योग और ईंधन की खपत शामिल हैं, में नरमी के संकेत दिखे. उपभोक्ता मांग काफी हद तक मजबूत रही, जिसमें टू-व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर सहित सभी बड़ी कैटेगरी में ऑटोमोबाइल की बिक्री में अच्छी विकास दर्ज की गई. हालांकि, घरेलू हवाई पैसेंजर ट्रैफिक में थोड़ी गिरावट आई, जो डिमांड में कुछ नरमी का संकेत है. समीक्षा में चेतावनी दी गई कि सामान्य से कम मॉनसून और आर्थिक गतिविधि में संभावित नरमी आने वाले महीनों में उपभोग के रुझान पर असर डाल सकती है.

एग्रीकल्चर आउटलुक और रिस्क

कृषि सेक्टर के लिए सरकार की समीक्षा में कहा गया है कि देश 2026 के खरीफ मौसम में आरामदायक खाद्यान्न स्टॉक और स्वस्थ्य आदर्श स्तर के साथ एंट्री करेगा, जो मौसम से जुड़ी संभावित दिक्कतों के लिए एक मजबूती प्रदान करेगा. अप्रैल के आखिर में चावल और गेहूं का स्टॉक 817 लाख टन से ज़्यादा था, जबकि गर्मियों की फसल की बुआई पिछले साल के स्तर से ज्यादा हो गई थी.