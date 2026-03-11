ETV Bharat / business

ईरान युद्ध: भारतीय फार्मा क्षेत्र पर मंडराया खतरा, दवाओं की आपूर्ति और कीमतों पर पड़ सकता है असर

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने अब भारतीय दवा उद्योग की चिंताएं बढ़ा दी हैं. उद्योग विशेषज्ञों और संगठनों का मानना है कि यदि यह संघर्ष अगले 10-15 दिनों तक और खिंचता है, तो यह भारतीय फार्मा सप्लाई चेन के लिए एक बड़ा संकट बन सकता है. 'कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री' के सलाहकार विनोद कालानी ने ईटीवी भारत से बातचीत में चेतावनी दी है कि युद्ध का असर पहले ही दिखना शुरू हो गया है.

कच्चे माल की कीमतों में उछाल

भारतीय दवा उद्योग काफी हद तक 'एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स' (API) और 'की स्टार्टिंग मटेरियल्स' (KSM) के आयात पर निर्भर है. रसायन और उर्वरक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत अपनी जरूरत का लगभग 73.7% API अकेले चीन से आयात करता है. विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध के कारण वैश्विक शिपिंग रूट बाधित हुए हैं, जिससे पेट्रोलियम आधारित सॉल्वैंट्स और कच्चे माल की लागत बढ़ गई है. मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव ने इस स्थिति को और गंभीर बना दिया है.

निर्यात पर 5,000 करोड़ की चोट का खतरा

'फार्मास्युटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया' के मुताबिक, अगर मार्च के अंत तक यह व्यवधान जारी रहता है, तो भारतीय फार्मा निर्यात को 2,500 करोड़ से 5,000 करोड़ रुपये तक का नुकसान हो सकता है. गौरतलब है कि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले टीकों (WHO अनिवार्य सूची) का 65-70% हिस्सा भारत से ही जाता है. इसके अलावा, अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है. लॉजिस्टिक समस्याओं के कारण भारतीय दवाओं से लदे कंटेनर कई जगहों पर फंसे हुए हैं.

उपभोक्ताओं पर क्या होगा असर?

आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि वर्तमान में दवाओं की कीमतों (MRP) में कोई तत्काल वृद्धि नहीं हुई है. इसका कारण यह है कि भारत में दवाओं की कीमतें 'नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी' (NPPA) द्वारा नियंत्रित होती हैं. फिलहाल दवा निर्माता बढ़ी हुई लागत का बोझ खुद उठा रहे हैं. हालांकि, विनोद कालानी के अनुसार, यदि बाजार में दवाओं की किल्लत होती है, तो इसका सीधा असर मरीजों पर पड़ेगा.