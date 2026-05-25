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West Asia Crisis: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच वित्त मंत्री का बड़ा बयान, '3Fs' रणनीति पर फोकस जरूरी

वित्त मंत्री सीतारमण ने पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा(3Fs) पर ध्यान देने और MSME बकाए को निपटाने का निर्देश दिया.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (pti)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 25, 2026 at 4:09 PM IST

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नई दिल्ली: पश्चिम एशिया संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने '3Fs' (ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा) पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है. मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के 37वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था पूरी तरह मजबूत और लचीली बनी हुई है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश इस समय किसी भी तरह के नकारात्मक माहौल या डराने वाली राजनीति को बर्दाश्त नहीं कर सकता.

'3Fs' पर विशेष रणनीतिक फोकस
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में देश से की गई संयम और त्याग की अपील इसी वैश्विक संदर्भ में थी. उन्होंने आर्थिक स्थिरता के लिए तीन मुख्य स्तंभों (3Fs) को रेखांकित किया:

ईंधन (Fuel): वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें लगातार अस्थिर बनी हुई हैं. घरेलू उपभोक्ताओं को महंगाई की मार से बचाने के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में कटौती की है. इस फैसले से सरकारी खजाने पर 1 लाख करोड़ रुपये का सीधा राजस्व प्रभाव पड़ा है.

उर्वरक (Fertiser): अंतरराष्ट्रीय बाजार में खादों और उर्वरकों की कीमतें "अकल्पनीय" स्तर पर पहुंच गई हैं. इसके बावजूद, सरकार किसानों को सस्ती दरों पर इनपुट सुनिश्चित कराने के लिए भारी वित्तीय बोझ उठा रही है.

विदेशी मुद्रा (Forex): सोने और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण बाहरी मोर्चे पर चुनौतियां पैदा हो रही हैं. ऐसे में देश के विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखना और उसका सही प्रबंधन करना बेहद जरूरी है.

आलोचकों और नकारात्मकता पर पलटवार
वित्त मंत्री ने उन आलोचकों को आड़े हाथों लिया जो इस स्थिति का फायदा उठाकर देश में आर्थिक मंदी या सबकुछ "बिखरने" का भ्रम फैला रहे हैं. उन्होंने कहा कि कुछ लोग आम जनता द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों को भूलकर केवल एक निराशाजनक और संकीर्ण नैरेटिव तैयार कर रहे हैं. वर्तमान आर्थिक चुनौतियां आंतरिक नहीं, बल्कि पूरी तरह से बाहरी वैश्विक कारकों से प्रेरित हैं. सरकार का नीतिगत रुख भारतीय विकास दर को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह संतुलित है.

MSMEs के भुगतान पर सख्त निर्देश
घरेलू व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के फंसे हुए पैसों का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने बताया कि लगभग 8.1 लाख करोड़ रुपये MSME क्षेत्र के बकाया भुगतानों में फंसे हुए हैं, जिससे उनकी वर्किंग कैपिटल प्रभावित हो रही है. उन्होंने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और बड़े कॉर्पोरेट्स को सख्त निर्देश दिया कि वे MSMEs का भुगतान कानूनन तय 45 दिनों की समय सीमा के भीतर हर हाल में पूरा करें.

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