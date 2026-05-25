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West Asia Crisis: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच वित्त मंत्री का बड़ा बयान, '3Fs' रणनीति पर फोकस जरूरी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( pti )

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने '3Fs' (ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा) पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है. मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के 37वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था पूरी तरह मजबूत और लचीली बनी हुई है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश इस समय किसी भी तरह के नकारात्मक माहौल या डराने वाली राजनीति को बर्दाश्त नहीं कर सकता. '3Fs' पर विशेष रणनीतिक फोकस

वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में देश से की गई संयम और त्याग की अपील इसी वैश्विक संदर्भ में थी. उन्होंने आर्थिक स्थिरता के लिए तीन मुख्य स्तंभों (3Fs) को रेखांकित किया: ईंधन (Fuel): वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें लगातार अस्थिर बनी हुई हैं. घरेलू उपभोक्ताओं को महंगाई की मार से बचाने के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में कटौती की है. इस फैसले से सरकारी खजाने पर 1 लाख करोड़ रुपये का सीधा राजस्व प्रभाव पड़ा है. उर्वरक (Fertiser): अंतरराष्ट्रीय बाजार में खादों और उर्वरकों की कीमतें "अकल्पनीय" स्तर पर पहुंच गई हैं. इसके बावजूद, सरकार किसानों को सस्ती दरों पर इनपुट सुनिश्चित कराने के लिए भारी वित्तीय बोझ उठा रही है.