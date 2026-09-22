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डिस्काउंट नहीं, इस कारण भारत में बढ़ा रूसी तेल का आयात

नई दिल्ली: वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच भारत के ऊर्जा बाजार को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है. एक्सिस बैंक की ताजा इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीदारी में आया उछाल किसी बंपर डिस्काउंट का नतीजा नहीं है. बल्कि इसके पीछे पश्चिम एशिया में उपजे गंभीर 'सप्लाई शॉक' और अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण पैदा हुई रणनीतिक मजबूरियां हैं.

आंकड़ों में समझें तेल का पूरा खेल

रिपोर्ट के आधिकारिक आंकड़ों पर नजर डालें तो अमेरिका-ईरान युद्ध की शुरुआत के बाद से भारत ने रूस से कुल 298 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात किया है. इस दौरान भारत का मासिक आयात औसतन 60 मिलियन बैरल प्रति माह दर्ज किया गया है. अगर हम इसकी तुलना वित्तीय वर्ष 2023 से 2026 के बीच की अवधि से करें, तो उस समय यह आंकड़ा महज 46 मिलियन बैरल प्रति माह था.

विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च 2022 से जून 2023 के बीच भारत के कुल तेल आयात बास्केट में रूस की हिस्सेदारी 0% से बढ़कर सीधे 30% तक पहुंच गई थी, जिसका मुख्य कारण उस वक्त मिलने वाली भारी छूट थी. लेकिन मार्च 2026 के बाद से रोजाना 10 लाख (1 मिलियन) बैरल की जो अतिरिक्त बढ़ोतरी देखी गई है, उसे सिर्फ कीमतों या डिस्काउंट के चश्मे से नहीं देखा जा सकता.

डिस्काउंट नहीं, पश्चिम एशिया का संकट है वजह

एक्सिस बैंक की इस रिपोर्ट ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें कहा जा रहा था कि भारत सिर्फ सस्ते तेल के लालच में रूस से नजदीकी बढ़ा रहा है. रिपोर्ट के पक्ष में दो बेहद मजबूत तर्क दिए गए हैं: