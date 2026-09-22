डिस्काउंट नहीं, इस कारण भारत में बढ़ा रूसी तेल का आयात
मिडल ईस्ट संकट के बीच भारी प्रीमियम पर रूसी तेल खरीदने की भारत की मजबूरी पर एक्सिस बैंक की रिपोर्ट सामने आई है.
Published : September 22, 2026 at 2:28 PM IST|
Updated : September 22, 2026 at 2:53 PM IST
नई दिल्ली: वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच भारत के ऊर्जा बाजार को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है. एक्सिस बैंक की ताजा इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीदारी में आया उछाल किसी बंपर डिस्काउंट का नतीजा नहीं है. बल्कि इसके पीछे पश्चिम एशिया में उपजे गंभीर 'सप्लाई शॉक' और अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण पैदा हुई रणनीतिक मजबूरियां हैं.
आंकड़ों में समझें तेल का पूरा खेल
रिपोर्ट के आधिकारिक आंकड़ों पर नजर डालें तो अमेरिका-ईरान युद्ध की शुरुआत के बाद से भारत ने रूस से कुल 298 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात किया है. इस दौरान भारत का मासिक आयात औसतन 60 मिलियन बैरल प्रति माह दर्ज किया गया है. अगर हम इसकी तुलना वित्तीय वर्ष 2023 से 2026 के बीच की अवधि से करें, तो उस समय यह आंकड़ा महज 46 मिलियन बैरल प्रति माह था.
विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च 2022 से जून 2023 के बीच भारत के कुल तेल आयात बास्केट में रूस की हिस्सेदारी 0% से बढ़कर सीधे 30% तक पहुंच गई थी, जिसका मुख्य कारण उस वक्त मिलने वाली भारी छूट थी. लेकिन मार्च 2026 के बाद से रोजाना 10 लाख (1 मिलियन) बैरल की जो अतिरिक्त बढ़ोतरी देखी गई है, उसे सिर्फ कीमतों या डिस्काउंट के चश्मे से नहीं देखा जा सकता.
डिस्काउंट नहीं, पश्चिम एशिया का संकट है वजह
एक्सिस बैंक की इस रिपोर्ट ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें कहा जा रहा था कि भारत सिर्फ सस्ते तेल के लालच में रूस से नजदीकी बढ़ा रहा है. रिपोर्ट के पक्ष में दो बेहद मजबूत तर्क दिए गए हैं:
- स्थिर डिस्काउंट: साल 2023 से पश्चिम एशियाई तेल के मुकाबले रूसी कच्चे तेल पर मिलने वाला औसत डिस्काउंट 3 से 5 डॉलर प्रति बैरल पर पूरी तरह स्थिर रहा है. यानी डिस्काउंट में कोई नई बड़ी रियायत नहीं दी गई.
- प्रीमियम पर भी खरीदा तेल: हाल के दिनों में भारत ने रूसी तेल के लिए 7 डॉलर प्रति बैरल तक का प्रीमियम भी चुकाया है. इसके बावजूद रूस से होने वाले आयात में कोई कमी नहीं आई.
आर्थिक विश्लेषकों का स्पष्ट मानना है कि अगर भारत इस अतिरिक्त 60 से 80 मिलियन बैरल तेल को अंतरराष्ट्रीय स्पॉट मार्केट से खरीदने की कोशिश करता, तो ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें आज के मुकाबले काफी ज्यादा ऊपर जा चुकी होतीं.
घरेलू निर्यात में शानदार उछाल
एक तरफ जहां ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भारत मजबूत कदम उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ चालू वित्त वर्ष में भारत के वैश्विक निर्यात में भी शानदार तेजी देखी गई है. चालू वित्त वर्ष में अब तक देश का निर्यात सालाना आधार पर 19 फीसदी बढ़ा है. इस ग्रोथ को मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और उनके कल-पुर्जे, मेटल्स और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के सेक्टर से रफ्तार मिल रही है. राहत की बात यह भी है कि अमेरिकी बाजार में भी भारतीय सामानों की मांग में अब तेजी से सुधार हो रहा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है.
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