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उर्वरक आयात का 26% हिस्सा जोखिम में, पश्चिम एशिया के तनाव से भारतीय खेती पर मंडराया संकट

सांकेतिक फोटो ( ANI )

नई दिल्ली: भारत में खरीफ की फसलों की बुवाई शुरू होने वाली है, लेकिन इससे ठीक पहले देश की खेती और किसानों के लिए एक चिंताजनक खबर आई है. केयरएज रेटिंग्स की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) में चल रहे युद्ध और तनाव के कारण भारत में खाद की सप्लाई रुकने का बड़ा खतरा पैदा हो गया है. क्यों बढ़ी है भारत की चिंता?

भारत अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के कुल खाद आयात का लगभग 26.2% हिस्सा अकेले पश्चिम एशिया के देशों से आता है. इसके अलावा जॉर्डन से 19.2% और रूस से 15.5% खाद मंगवाई जाती है. तनाव के कारण समुद्र के जिस रास्ते (हॉर्मुज जलडमरूमध्य) से यह खाद और कच्चा तेल भारत आता है, वहां जहाजों की आवाजाही खतरनाक हो गई है. अगर यह रास्ता बंद होता है या सप्लाई में देरी होती है, तो आने वाले बुवाई सीजन में भारतीय किसानों को खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. खेती और अर्थव्यवस्था पर असर खाद की कमी और बढ़ती कीमतें

रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि सप्लाई चेन टूटने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद और इसे बनाने वाली गैस (LNG) के दाम बढ़ सकते हैं. इसका सीधा असर भारत में खाद की कीमतों पर पड़ेगा.